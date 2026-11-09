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Tenceredeki İnatçı Lekelerin Çözümü Salça Kavanozunda Saklıymış

Tenceredeki İnatçı Lekelerin Çözümü Salça Kavanozunda Saklıymış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 08:35
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Paslanmaz çelik tencerelerde zamanla oluşan lekeler için mutfaktaki salça kavanozu iş görebiliyor. Salça lekeye süngerle sürülüyor, bir süre bekletildikten sonra siliniyor.

İşte detaylar...

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Salça, bulaşık süngerinin sert yüzüyle lekenin üzerine nazikçe sürülüyor.

Salça, bulaşık süngerinin sert yüzüyle lekenin üzerine nazikçe sürülüyor.

Leke hafifçe ovulduktan sonra salça yüzeyde yaklaşık 30 dakika bırakılıyor. Süre dolunca salça siliniyor ve tencerenin pürüzsüz yüzeyi yeniden ortaya çıkıyor.

Tencereyi kurularken kâğıt havlu yerine mikrofiber bez kullanmak daha iyi, çünkü kâğıt havlu yüzeyde küçük çizikler bırakabiliyor.

Yöntemin işe yaramasının sebebi salçanın asitli yapısı.

Yöntemin işe yaramasının sebebi salçanın asitli yapısı.

Salçanın pH değeri 4 civarında, yani limon suyu ve sirkeye yakın. Bu asitlik paslanmaz çeliğe zarar vermeyecek kadar hafif, yüzeydeki birikintileri gevşetecek kadar da güçlü. İçeriğinde sitrik asit bulunan salçalar biraz daha etkili olabiliyor.

Ağır birikintilerde salça yetersiz kalabiliyor.

Ağır birikintilerde salça yetersiz kalabiliyor.

Salça, renk değişimi ve yemek kalıntılarında işe yarıyor ama yoğun birikmelerde aynı etkiyi göstermiyor. Dibi tutmuş yemeklerde ise tencereye bol miktarda domates sosu döküp kısa süre kaynatmak ya da bir gece bekletmek öneriliyor.

Tencerede gökkuşağı renginde izler varsa bunlar yüksek ısıda kalınlaşan oksit tabakasından kaynaklanıyor. Bu izler yalnızca görüntüyü etkiliyor, tencerenin pişirme performansını değiştirmiyor. Seyreltilmiş beyaz sirke ve yumuşak bir süngerle de giderilebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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