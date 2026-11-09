Tenceredeki İnatçı Lekelerin Çözümü Salça Kavanozunda Saklıymış

Salça, renk değişimi ve yemek kalıntılarında işe yarıyor ama yoğun birikmelerde aynı etkiyi göstermiyor. Dibi tutmuş yemeklerde ise tencereye bol miktarda domates sosu döküp kısa süre kaynatmak ya da bir gece bekletmek öneriliyor.

Tencerede gökkuşağı renginde izler varsa bunlar yüksek ısıda kalınlaşan oksit tabakasından kaynaklanıyor. Bu izler yalnızca görüntüyü etkiliyor, tencerenin pişirme performansını değiştirmiyor. Seyreltilmiş beyaz sirke ve yumuşak bir süngerle de giderilebiliyor.