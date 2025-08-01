Temiz Ev, Temiz Başlangıç! 10 Adımda Hayatınızı Nasıl Sadeleştirebilirsiniz?
Hayatın yoğunluğu ve karmaşasına kapılıp evimizin nasıl olduğunu unutabiliyoruz... Etraf dağılabiliyor, fazla eşyalar gün yüzüne çıkabiliyor. Yani fiziksel alanımız iyice daralıyor. Böylece zihinsel olarak da kendimizi dağılmış ve karmaşık hissediyoruz! Bu yüzden sadeleşme yolunda bir adım atılması gerekiyor.
Sadece estetik bir görünüm elde etmek için değil, aynı zamanda hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamak için evimizde sadeleşmeye gitmek çok mantıklı. Gelin, evimizi nasıl sadeleştirebileceğimize bakalım!
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1. Dolabınızda fazlalıkları ayırmalısınız.
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2. Günün on dakikasını evi düzenlemeye ayırmalısınız.
3. "Bir gün lazım olur." düşüncesini gözden geçirmelisiniz.
4. Dijital alanlarınızı temizlemeye unutmamalısınız.
5. Her eşyanıza bir yer ayarlamalısınız.
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6. Dekorasyonu az ama öz eşya ile yapmalısınız.
7. Kitaplarınızı ve belgelerinizi düzenlemelisiniz.
8. Banyo dolaplarına da girmeyi unutmamalısınız.
9. Mevsim değişikliği zamanlarını iyi değerlendirmelisiniz.
10. Zihinsel olarak ne kadar rahatladığınızın farkında olmalısınız.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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