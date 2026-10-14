Telefonu Çalsa da Geri Aramıyorlar: Cevapsız Aramaları Unutan 3 Burç
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Telefon ekranında cevapsız aramayı görüp 'sonra ararım' diyenlerin bir kısmı o aramayı hiç yapmıyor. Astrolojik yorumlarda Koç, Boğa ve Yengeç, geri dönüş yapmayı en çok erteleyen ya da tamamen unutan burçlar arasında gösteriliyor.
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Koç Burcu
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Boğa Burcu
Yengeç Burcu
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