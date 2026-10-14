Telefonu Çalsa da Geri Aramıyorlar: Cevapsız Aramaları Unutan 3 Burç

Yengeç, zor bir anda telefonu açıp sakin bir şekilde dinleyen ve akıl veren biri olarak biliniyor. Ancak konu geri aramaya gelince tablo değişiyor.

Astrolojik yorumlarda Yengeç'in, sizden öğrenmesi gereken bir bilgi olmadıkça genellikle geri aramadığı söyleniyor. Telefonda verdiği randevuları da unutabildiği için önemli bir planı mesajla hatırlatmak işe yarayabiliyor.