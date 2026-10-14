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Telefonu Çalsa da Geri Aramıyorlar: Cevapsız Aramaları Unutan 3 Burç

Telefonu Çalsa da Geri Aramıyorlar: Cevapsız Aramaları Unutan 3 Burç

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 14:17
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Telefon ekranında cevapsız aramayı görüp 'sonra ararım' diyenlerin bir kısmı o aramayı hiç yapmıyor. Astrolojik yorumlarda Koç, Boğa ve Yengeç, geri dönüş yapmayı en çok erteleyen ya da tamamen unutan burçlar arasında gösteriliyor.

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Koç Burcu

Koç Burcu

Koç burcu telefonda konuşurken enerjik ve sıcak biri. Ancak astrolojik yorumlarda Koç'un cevapsız aramalarını pek kontrol etmediği, çoğu zaman da geri dönmediği vurgulanıyor.

Gün içinde bir işten diğerine koşan Koç için ekrandaki bildirim hızla unutulan ayrıntılardan biri olabiliyor. Ona ulaşmak isteyenlerin bir kez daha aramaktan çekinmemesi gerekebiliyor.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğa telefonda uzun sohbet etmeyi sevmiyor, konuşmalarını kısa tutuyor ve mümkünse yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. 'Telefonda olmasın, buluşalım' demek tam ona göre.

Astrolojik yorumlarda Boğa'nın cevapsız aramaları düzenli kontrol etmediği de belirtiliyor. Acil olmayan bir konuda aradıysanız, dönüşünün bir sonraki buluşmayı bulabileceğini hesaba katmakta fayda var.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Yengeç, zor bir anda telefonu açıp sakin bir şekilde dinleyen ve akıl veren biri olarak biliniyor. Ancak konu geri aramaya gelince tablo değişiyor.

Astrolojik yorumlarda Yengeç'in, sizden öğrenmesi gereken bir bilgi olmadıkça genellikle geri aramadığı söyleniyor. Telefonda verdiği randevuları da unutabildiği için önemli bir planı mesajla hatırlatmak işe yarayabiliyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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