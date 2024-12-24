Teğmenlerin Savunma Tarihi Belli Oldu, İhraç Süreci Başladı

Ankara'da 30-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen harp okulları mezuniyet törenindeki kılıçlı yeminde yeni bir gelişme yaşandı. Kara Harp Okulu'ndan bazı teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek ettikleri subay yemininden sonra soruşturma başlatılmıştı. Muhalefetin tepkilerine rağmen teğmenlerle ilgili soruşturmaya devam edildi. Soruşturma için savunma tarihleri de belli oldu. Teğmenler savunmalarına başlayacak.

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