Teğmenlerin Savunma Tarihi Belli Oldu, İhraç Süreci Başladı
Teğmenlerin Savunma Tarihi Belli Oldu, İhraç Süreci Başladı
Ankara'da 30-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen harp okulları mezuniyet törenindeki kılıçlı yeminde yeni bir gelişme yaşandı. Kara Harp Okulu'ndan bazı teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek ettikleri subay yemininden sonra soruşturma başlatılmıştı. Muhalefetin tepkilerine rağmen teğmenlerle ilgili soruşturmaya devam edildi. Soruşturma için savunma tarihleri de belli oldu. Teğmenler savunmalarına başlayacak.
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Kara Harp Okulu Mezuniyet töreninin ardından kılıçlarıyla yemin eden teğmenler hakkında açılan soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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Hatırlanacağı gibi Kara Harp Okulu mezuniyet törenine damga vuran 'kılıçlı yemin' töreniyle ilgili 5 teğmen disipline sevk edilmişti.
İhraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyasının, 16 Ocak 2025'te Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşüleceği ve bu tarihin teğmenlere iletildiği açıklandı.
Açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu, 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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