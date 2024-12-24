ABD Ordusu Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenlendiğini Açıkladı
ABD Ordusu Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenlendiğini Açıkladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Dayr az Zawr bölgesinde bulunan bir DEAŞ hedefine yönelik hassas hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, daha önce Suriye rejimi ve Rusya tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleşen saldırıda 2 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü, 1’inin ise yaralandığı belirtildi.
Silah dolu bir kamyonun da saldırıda imha edildiği kaydedilen açıklamada, “Bu hava saldırısı, bölgedeki ortaklarıyla birlikte CENTCOM'un teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına yönelik sivil ve askeri saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme kabiliyetlerini azaltma ve engelleme taahhüdünün bir parçasıdır” denildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın