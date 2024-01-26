Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
TCMB Eski Başekonomisti Big Mac Üzerinden TL'nin Değerini Gözümüze Soktu: Dünya Ortalamasının Üzerinde!

TCMB Eski Başekonomisti Big Mac Üzerinden TL'nin Değerini Gözümüze Soktu: Dünya Ortalamasının Üzerinde!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.01.2024 - 17:21

Big Mac endeksi, dünya üzerinde McDonalds'ın bulunduğu ülkelerde Big Mac fiyatının dolar üzerinden değerini karşılaştıran bir göstergedir. Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bunun üzerinden TL'nin reel değerini gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, dünyada hayatın içinden bir gösterge olan Big Mac endeksine dair paylaşımıyla dikkat çekti.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, dünyada hayatın içinden bir gösterge olan Big Mac endeksine dair paylaşımıyla dikkat çekti.

Temmuz 2023'te 'Türkiye Big Mac fiyatını dünya ortalamasıyla kıyaslamak TL'nin değerine dair faydalı bilgi içeriyor. TR fiyatı 2004-2016 arasında pahalı 2017-2022'de ucuz görünüyor. Son dönemde ise bizim fiyatlar dünya ortalamasına göre %12 pahalı. (Not: BigMac sandviç son fiyatını 120 TL aldım)' demişti.

2023 Ocak'ta tablo değişti. Prof. Dr. Kara, TL'nin reel değerlenmesine yönelik bu paylaşımla karşılaştırmayı yaptı.

2023 Ocak'ta tablo değişti. Prof. Dr. Kara, TL'nin reel değerlenmesine yönelik bu paylaşımla karşılaştırmayı yaptı.
twitter.com

Big Mac sandviç fiyatı 180 TL oldu. Son 20 yılın göreli olarak en pahalısı. Dünya ortalamasının %36 üzerinde. Artık TL değerli diyebiliriz sanırım.

Ekonomist Kara, sonrasında grafiğe yönelik endeksin güçlü ve zayıf yönlerini de değerlendirdi.

Ekonomist Kara, sonrasında grafiğe yönelik endeksin güçlü ve zayıf yönlerini de değerlendirdi.
twitter.com

Sosyal medyada da hem Big Mac fiyatlarına,

Sosyal medyada da hem Big Mac fiyatlarına,
twitter.com

Hem döviz kurlarına,

Hem döviz kurlarına,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hem de TL'nin değerine yönelik yorumlar görüldü.

Hem de TL'nin değerine yönelik yorumlar görüldü.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın