TCMB Eski Başekonomisti Big Mac Üzerinden TL'nin Değerini Gözümüze Soktu: Dünya Ortalamasının Üzerinde!

Big Mac endeksi, dünya üzerinde McDonalds'ın bulunduğu ülkelerde Big Mac fiyatının dolar üzerinden değerini karşılaştıran bir göstergedir. Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bunun üzerinden TL'nin reel değerini gösterdi.