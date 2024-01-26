TCMB Eski Başekonomisti Big Mac Üzerinden TL'nin Değerini Gözümüze Soktu: Dünya Ortalamasının Üzerinde!
TCMB Eski Başekonomisti Big Mac Üzerinden TL'nin Değerini Gözümüze Soktu: Dünya Ortalamasının Üzerinde!
Big Mac endeksi, dünya üzerinde McDonalds'ın bulunduğu ülkelerde Big Mac fiyatının dolar üzerinden değerini karşılaştıran bir göstergedir. Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bunun üzerinden TL'nin reel değerini gösterdi.
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Prof. Dr. Ali Hakan Kara, dünyada hayatın içinden bir gösterge olan Big Mac endeksine dair paylaşımıyla dikkat çekti.
2023 Ocak'ta tablo değişti. Prof. Dr. Kara, TL'nin reel değerlenmesine yönelik bu paylaşımla karşılaştırmayı yaptı.
Ekonomist Kara, sonrasında grafiğe yönelik endeksin güçlü ve zayıf yönlerini de değerlendirdi.
Sosyal medyada da hem Big Mac fiyatlarına,
Hem döviz kurlarına,
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Hem de TL'nin değerine yönelik yorumlar görüldü.
İşte o yorumlardan bazıları.
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