TBMM'ye Çeşit Çeşit İsteklerle Dolu Dilekçeler Geldi: "Piknik ve Mangal 5 Yıl Yasaklansın"
TBMM'ye Çeşit Çeşit İsteklerle Dolu Dilekçeler Geldi: "Piknik ve Mangal 5 Yıl Yasaklansın"
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TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen bazı istekler uyanları hayrete düşürdü.
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TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları karara bağladı. Komisyona son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.
Dilekçe Komisyonuna başvuran bir yurttaş, çalışan annelerin ücretsiz izin hakkının üç yıla çıkarılmasını talep etti.
Komisyona İstanbul'dan başvuran başka bir yurttaş ise trafikte kutlama gibi nedenlerle yol kapatan ve silah kullanan sürücülerin araçlarının kamulaştırılmasını, sürücülerin kısırlaştırılmasını, kolluk kuvvetlerinin harcadığı mesai için de belirli bir bedel alınmasını istedi.
Komisyona başvuran bir yurttaş da 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı verilmesini, çalışan evli kadınların emeklilik yaşının düşürülmesini ve bu kişilere yıpranma payı verilmesini talep etti.
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Başka bir yurttaş, başkalarının evliliklerinden şikayetçi olarak ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmayan insanların evliliklerine ve çocuk sahibi olmalarına engel olacak bir düzenlemenin yapılmasını istedi.
Manisa'nın Salihli ilçesinden Komisyona başvuran bir yurttaş ise talebiyle herkesi şaşırttı. Mangal yakılmasının 5 yıl süre ile yasaklanmasını önerdi.
Erzincan'dan Komisyona başvuran bir yurttaş, KPSS'deki süreyi şikayet ederek, sürenin uzatılmasını, yanlışların doğruyu götürme kuralının kaldırılmasını istedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bunca dilekçe içerisinden bence mangal yasağını değerlendirirler önemli çünkü 😂
Hakikatten 3 yanlış neden bir doğruyu götürüyor anlamış değilim
Kişisel ilişkiler de hayatta 3 yanlış bütün doğruları götürebilir :p
mahkemelerde futbol davalarına bakmasın