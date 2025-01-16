Taylor Lautner'ın Şapkasından Bateri Çalan Morrone'a 16 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Taylor Lautner'ın Şapkasından Bateri Çalan Morrone'a 16 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Jessie J
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Justin Bieber
Kim Kardashian
Jason Derulo
Tyga
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Candice Swanepoel
Taylor Lautner
Sam Smith
Michele Morrone
Romeo Beckham
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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