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Tarot Falına Göre 5 Temmuz Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 5 Temmuz Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 5 Temmuz Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişte yaşadığın ilişkilerde kendini hep geri çekmişsin ancak son zamanlarda içinde kalan şeyleri söyleyememenin verdiği pişmanlığı düşünüp duruyorsun gibi geldi bana. Bence, içindekileri direkt olarak yansıtman gerekiyordu. En azından bundan sonra bu şekilde devam etmezsin. Son kararı yine sana bırakıyorum. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak diyebilirim. Onun yanında olmalısın sevgili okurum. Ayrıca, yakında bazı haberler alacaksın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda aşk hayatınla ilgili aklından ne geçiyorsa teker teker gerçekleştiğine şahit oluyorsun. İyi şeyler düşünmeye özen göster olur mu? Bakalım neler olacak? :) Bununla birlikte, yakın zamanda arkadaşlarınla yapacağınız konuşmayla birlikte de eski günleri ne kadar özlediğini bir kez daha anlayacaksın. Maalesef geçmiş zaman geri gelmiyor sevgili okurum. Bence en iyisi anı yaşamaya bakmak, ne dersin? Ayrıca, kariyerinde birtakım değişimler olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, uyandığın andan itibaren akademik kariyerinle ilgili tutarsız hareketlerin sonuçlarından dolayı sinirlenebilirsin gibi geldi bana. Bu doğrultuda ani öfke patlamaları yaşamaman için şimdiden ufak bir uyarıda bulunayım dedim. Ben bunun için varım sonuçta değil mi? :) Bununla birlikte, geçmişte bir konuyla ilgili tartışmaya girdiğin bir arkadaşının haksız olduğunu kabul etmesiyle birlikte aranızdaki buzları eritebilirsiniz. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gitmen an meselesi! Bu değişimin sana iyi geleceğini görüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geçmişte, etrafındaki insanların senin hakkında ne düşündüğünü fazlasıyla önemsiyormuşsun ancak bundan dolayı sonrasında birçok kez 'keşke' diyen kişi yine sen olmuşsun. Bence önceliği her zaman kendine vermeli ve başkalarının düşüncelerini bu denli benimsememelisin. Bu hayat senin sonuçta değil mi? Bununla beraber, maddi açıdan da rahata ereceğini söylemem gerekiyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin sevgili okurum. Bu süreçte kendine bütçe planı oluşturmalısın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son dönemlerde, akademik kariyerinle ilgili eski haline göre çok daha fazla çaba gösterdiğini görüyorum ancak bu şekilde bile çoğu şeyi tam olarak yetiştiremiyorsun. Her şeyin yolunda gideceğine emin olabilirsin. Biraz daha sabırlı ol lütfen. Her şeyin doğru bir zamanı var diye boşuna demiyorum ben :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak diyebilirim. İsminde 'A' harfi olan birinden haber bekle olur mu? Mutlu olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Artık havalardan mıdır bilmiyorum ancak son zamanlarda kendini halsiz hissettiğini görüyorum sevgili okurum. Ne kadar dinlenirsen dinlen, sanki hiç uyumamış ve halsiz gibi hissediyorsun. Bana soracak olursan, yarını sadece dinlenmeye ayırmalısın :) Bununla beraber, kariyerinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişimden korkmamalısın. En kısa zamanda benimseyeceksin çünkü. Ayrıca, arkadaşlarından biri maalesef arkandan konuşuyor. Bu kişiye dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçmişte bütün ilginin senin üstünde olmasına alıştığın ve artık odak noktası olmadığın için biraz üzüntü duyuyorsun gibi geldi bana. Aslında sen de bu söylediklerimi bilerek yapmıyorsun ancak aurandan dolayı dikkatleri üstünde toplamaya alışmışsın. Yapacak bir şey yok :) Bununla beraber, çevrenden birinin de arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmelisin. İsminde 'N' harfi var benden söylemesi. Keşke herkes senin gibi olsa. Fakat, bu mümkün değil. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süre önce değer verdiğin biri tarafından hiç beklemediğin tepkiler görmüşsün. Aslında bu kişi de neden o şekilde davrandığına anlam veremiyor ve sana adım atmaktan fazlasıyla çekiniyor. Bence hayatına onu almamalısın. Tekrar aynı şeyleri yaşamanı istemem. Kendini bilen insanlarla iletişim kurman gerekiyor sevgili okurum. Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun o dileğin de yakın zamanda gerçekleşiyor. Bu süreçte motivasyonunu sürekli yüksek tutmalı ve enerji düşüklüğüne fırsat vermemelisin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Son zamanlarda, geçmişte yaptığın şeylerden dolayı kendini fazlasıyla sorguladığını görüyorum ancak o gün, o hareketi yapmasaydın şu anki kişi olamayacaktın. Bunun bilincinde olman gerekiyor sevgili okurum. Hayat devam ediyor ve bizler bu şekilde deneyim sahibi oluyoruz. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Çok mutlu olacağına inancım tam! Bu kişinin isminde de 'D' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Önümüzdeki günlerde, arkadaşlarından alacağın bir haberden manevi olarak fazlasıyla etkileneceğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bunu olumsuz olarak düşünme bence sevgili okurum :) Bununla beraber, maddi açıdan sıkıntıda gibisin. Biraz daha emek vermeye devam ettiğin takdirde eline yeterli miktarda para geçecek. Kendine güvenmen gerekiyor.  Ayrıca, güzel haberler alacağının da müjdesini vermeliyim. Bu haber sana en yakınlarından gelecek! Ne mutlu bana :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Önümüzdeki günlerde, bundan aylar öncesinde sahip olduğun düzene geri dönüş yapabileceğin bazı adımlar atabilirsin gibi geldi bana. Şu an bunu söylediğim için fazlasıyla heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum ancak belki de hiçbir değişiklik olmayacak. Her ihtimali göz önünde bulundurmalısın. Sonrasında üzülmeni istemem. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak diyebilirim. Sonucunda ise çok mutlu olacaksın. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor benden söylemesi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Son zamanlarda, geçmişte yakın olup sonrasında uzaklaştığın bir kişinin tekrar seninle iletişime geçmeye çalıştığını görüyorum. Bu kişi, şu an için iyi niyetle yaklaşıyormuş gibi gelse de  içinde kötü niyetlerin yattığını söyleyebilirim. Lütfen bu oyunlara gelme :) Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde kariyerinde yaşanacak yoğun dönem için de şimdiden hazırlıklı olmalısın sevgili okurum. Unutma, her şeyin üstesinden gelebilecek birisin. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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