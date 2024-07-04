Tarot Falına Göre 5 Temmuz Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Geçmişte bütün ilginin senin üstünde olmasına alıştığın ve artık odak noktası olmadığın için biraz üzüntü duyuyorsun gibi geldi bana. Aslında sen de bu söylediklerimi bilerek yapmıyorsun ancak aurandan dolayı dikkatleri üstünde toplamaya alışmışsın. Yapacak bir şey yok :) Bununla beraber, çevrenden birinin de arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmelisin. İsminde 'N' harfi var benden söylemesi. Keşke herkes senin gibi olsa. Fakat, bu mümkün değil. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️