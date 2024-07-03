Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 4 Temmuz Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 4 Temmuz Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 4 Temmuz Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün kafanı biraz daha gelecek ile ilgili planlarına yoracağın bir gün olacak diyebilirim. Bu da aslında uzun vadede rahatlamana sebep olacak. Güzel günler pek yakın! Bununla birlikte, yakın çevrenden biri ile yapacağın bir konuşma seni biraz üzecek fakat günün ortalarına doğru enerjini tekrar kazanacaksın. Buna hazırlıklı olman gerekiyor sevgili okurum. Hayat böyle değil midir zaten? :) Ayrıca, aşk hayatında bazı gelişmeler söz konusu olabilir gibi geldi bana. Bakalım neler bekliyor seni? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün kendini nihayet eskisi kadar enerjik hissediyorsun diyebilirim. Uzun süredir aklına takılıp uykularını kaçıran şeyden arınmaya başlayarak gevşiyorsun. Senin adına çok mutluyum :) Bununla birlikte, değer verdiğin bir kişinin de zor durumda olduğunu öğrenebileceğini görüyorum. Bence bugün o kişiyi aramalısın. Sonrasında sana darılmasını istemezsin değil mi? Geri durmaman gerekiyor. Ayrıca, yakında birtakım haberler alacağının müjdesini vermeliyim. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, duyguların yerine mantığınla hareket edeceğin bir gün olacak diyebilirim. Son dönemde duygularını yoğun bir şekilde yaşaman yorgun hissetmene sebep olmuş. Artık değişim vakti bence, ne dersin? :) Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun zorlu süreç artık sona ediyor. Kariyerinde yükselişe geçeceksin. Beraberinde de maddi açıdan rahat hissedeceksin. Bu süreçte kendine bütçe planı oluşturmalısın. Ayrıca, yakında birtakım değişimler yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçmişte, hoşlandığın kişiyle olan ilişkinde adımlar atarken duygularından ziyade mantığınla hareket etmişsin ancak mantığınla hareket etmenin çok da getirisi olmadığını kendince deneyimlemişsin. Kalbinin sesini dinle olur mu? Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor benden söylemesi. Bol şans diliyorum. Ayrıca, eline geçecek olan para ile de borçlarını kapatabilirsin. Senin adına mutluyum! Ayrıca, yakında bir arkadaşının sana sürprizi olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, arkadaşlarınla iletişime geçeceğini görüyorum ancak bu konuşmada ufak bir tartışma yaşanacakmış gibi hissediyorum. Bu tartışmada, objektif bakarak doğru şeyler söylesen de arkadaşlarının, tabiri caizse işlerine gelmediği için sana karşı cephe aldıklarını göreceksin. Bence bu duruma çok kafa yormamalısın. Sen kendi hayatını yaşa olur mu? Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gereken bir döneme giriş yapıyorsun. Bol su tüketmelisin. Ayrıca, bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu değişim sana iyi gelecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Geçtiğimiz günlerde kendini fazlasıyla yorgun hissetmişsin sanki. Artık kendini daha dinç ve huzurlu hissetmek için etrafındaki kötü niyetli insanlardan uzak durmalısın. İnan bana, böylesi daha iyi sevgili okurum :) Bununla birlikte, aile arasında ufak bir tartışma yaşanacağını üzülerek söylüyorum. Bu süreçte önemli olan şey düşüncelerini içine atıp kendi kendine zarar vermemen olacaktır. Bu şekilde nereye kadar? Önceliğini her zaman kendine vermelisin. Bu hayat senin sonuçta. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Son zamanlarda sevdiğin bazı insanlara karşı ilgisiz davranmışsın. Bu kişilerin sana karşı dargınlık gösterebileceğini endişeyle paylaşıyorum. Onları aramalı ve kendini affettirmelisin. Merak etme, bu dargınlık uzun sürmeyecektir :) Bununla birlikte, aşk hayatında da yüzünün güleceği bazı gelişmeler yaşayabilirsin. İsminde 'A' harfi olan biri senden deli gibi hoşlanıyor. Ona bir şans ver olur mu? Mutlu olacağına inancım tam! Ayrıca, bir iş teklifi alacaksın. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Kartı açar açmaz içine ata ata düşüncelere boğulduğun şeylerin çığlığını duydum resmen. Bu manevi yük o kadar fazla gelmeye başlamış ki artık fiziksel olarak da kendini yorgun hissediyorsun sevgili okurum. Sevdiğin insanlarla vakit geçirmeli ve tüm bu düşüncelerini de deftere yazmalısın. Bence bu şekilde rahatlayacaksın. Denemekten zarar gelmez :) Ayrıca, yakında güzel haberler alacağının da müjdesini vermeliyim. Bu haber, sana en yakınlarından gelecek :) Ayrıca, sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Sevdiğin insanın hareketlerinde güzel gelişmeler göreceğin, artık kendini ona karşı rahat hissetmeye başlayacağın bir gün yaşayacaksın. Senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Bununla beraber, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum. Fakat, geçmişteki yaralarını sarıp kendini affetmen gerekiyor. Bu süreç, ileriye adım atman adına önemli. Böyle devam etmeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun :) Ayrıca, arkadaşlarından biri maalesef arkandan konuşuyor. Bu kişinin ağzına koz vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün öylesine enerjik ve olumlu bir gün olacak ki sen bile buna şaşıracaksın. Uzun zamandır keyifli zaman geçirmek istiyor ama bir türlü buna vakit ayıramıyordun. Bugün fırsat ayağına geldi! :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Başarılarının devamını diliyorum sevgili okurum. Her şey gönlüne göre olur umarım! Ayrıca, birtakım mide sorunları yaşaman an meselesi! Yediklerin konusunda hassas olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süredir, gönül işleri konusunda geçmişte yaşadığın olumsuz olaylardan dolayı kendini durdurmaya çalışıyorsun ancak artık bu konuda zorlandığını fark ediyorsundur. Bana soracak olursan, başkalarının yaptığı hataları şu an hayatında olan kişiler de yapacak diye bir kural yok. Kendini bu kadar kasmaman gerekiyor. Bununla beraber, kendinde bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim, tarzınla ilgili olacak gibi geldi bana. Meraktayım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Senin gibi sakin birini bile nasıl çileden çıkardılar anlayamıyorum ancak çok kısa bir süre içinde, dedikodunu yapan o kişiye karşı büyük bir patlama yaşayacağını söyleyebilirim. İsminde de 'S' harfi var. Bununla birlikte, sağlığını ihmal etmişsin gibi geldi bana. Bu konuda uyarımı yapmak istiyorum. Sonrasında daha büyük sorunlar yaşamanı istemem. Ayrıca, yakında çevrenden birinin sana sürprizi olacak. Buna hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın