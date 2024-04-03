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Tarot Falına Göre 4 Nisan Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 4 Nisan Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 4 Nisan Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün yapacağın bir plan senin tüm haftanı etkileyebilir gibi geldi bana. Bu planla beraber kendini olduğun enerjinin üzerinde hissedebilirsin. Senin adına çok sevindim sevgili okurum. Bununla birlikte, sevdiğin bir insanın  bu aralar sana ihtiyacı olabilir. Onun bunu söylemesini beklemeden onun yanında olduğunu belli etmen gerekiyor. Arkadaşlıklar bu günler içindir değil mi? Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gereken bir döneme giriyorsun. Sonrasında pişman olmanı istemem :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, gireceğin bir ortamda tüm gözleri üzerine çekeceksin diyebilirim. Hatta birinin seninle ilgili hislerini bile ortaya çıkarabilirsin sevgili okurum. Hiç beklemediğin birinden ilgi göreceksin ve bu seni haliyle şaşırtacak. Bana soracak olursan, hemen ani kararlar vermemeli ve ona bir şans vermelisin. Bence mutlu olacaksın :) Bununla birlikte, birinin senin çevrenden biriyle ilgili dedikodusuna denk geleceksin. Buna canını sıkmaman gerekiyor. Zaten kimse ona inanmayacak. İçin rahat olsun olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün ailenden biriyle yapacağın bir konuşma gelecek planlarını olumlu yönden etkileyecek ve kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Son zamanlarda kendini biraz kötü hissediyorsun ama bu tamamen kaygılarından kaynaklı. Kendini biraz sakinleştirmeyi başarabilirsen senin için çok daha iyi olacaktır. Bununla birlikte, bugün bir kıskançlık krizi yaşaman an meselesi gibi görünüyor. Bazı durumları yanlış anlıyor ya da yanlış yorumluyor olabilirsin sevgili okurum. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim, sana o kadar iyi gelecek ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Yakın zamanda seni oldukça üzen, hiç beklemediğin davranışlar sergileyen o arkadaşın geceleri resmen uyku uyuyamaz hale gelmiş. Aslında şu an bunun bir önemi var mı, bilmiyorum. Bununla birlikte, maddi olarak girdiğin bir borç ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. Aman dikkat diyorum! Ailenden veya yakın bir arkadaşından borç isteyebilirsin bence. Seni yanlış anlamayacaklar ve yardımcı olmak isteyeceklerdir. Çekinmene hiç gerek yok sevgili okurum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Geçtiğimiz günlerde aranın bozulduğu bir arkadaşın var ve seninle iletişime geçmek için bekliyor. Bugün, bu durum için bir adım atabilir. Bu sayede aranızdaki buzları da eritebilirsiniz. Acaba nasıl bir konuşma geçecek aranızda? Beklemedeyim :) Bununla birlikte, yapacağın telefon görüşmelerine de dikkat etmeni öneriyorum. Ağzından kaçıracağın laflar olabilir. Sonrasında ise senin kurduğun cümleleri başkalarından duyabilirsin haberin olsun. Keşke insanlar bu şekilde davranmasa sevgili okurum. Fakat, herkes 'sen' olamıyor maalesef. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugünden itibaren, kariyerin adına yapacağın her adım seni etkileyecek diyebilirim. Çok kritik bir döneme giriş yapıyorsun. Bu nedenle olabildiğince dikkatli davranman gerekiyor. Hiçbir şeyi atlamamalı ve getireceği sonuçları düşünmelisin. Bol şans diliyorum. Bununla birlikte, sen oldukça öz güvenli biri olduğun için yakın çevrende bu durumu kıskanan bir kadın var. O kadına dikkat etmelisin sevgili okurum. Sana zarar verecek konuşmalar yapmayacaktır. Fakat, onda hoş olmayan bir enerji var. Hatta sinerji mi demeliyim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Kendine dair verdiğin sözleri bir bir tutmak için yapman gereken planlar var. Bu planları da hayata geçirmek için bugün ailenden biriyle bir konuşma yapacaksın ve kafandaki çoğu şeyin oturmasına neden olacak :) Bununla birlikte, aşk hayatında hiç beklenmedik birine karşı duygularının arttığını fark edeceksin. Bu seni biraz endişelendirecek gibi geldi bana. O kişinin doğru kişi olup olmadığını ise yaşanacak bir kriz anında anlayacaksın. Sen içini ferah tut lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Son zamanlarda her sorunu biraz daha büyütmüş ve içine atmışsın. Zamanla da gergin birine evrilmişsin. Bu nedenle kendinle biraz daha baş başa kalarak sorunlarını kendi içinde çözmen gerekiyor. Bu şekilde devam edersen sorunlarının içinden çıkamazsın benden söylemesi. İnan bana, buna hiç gerek yok :) Bununla birlikte, kendini yalnız hissettiğini sana belli edecek bir arkadaşınla ilgilenmen gerekebilir. Onun sana ne kadar çok ihtiyacı olsa da bunu belli etmiyor. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün yapacağın bir konuşma, kariyerini oldukça etkileyecek diyebilirim. Konuşma yapacağın kişinin isminde 'E' harfi var benden söylemesi. Bununla birlikte, kalbindeki o kişinin hisleri sana karşı her geçen gün biraz daha artıyor gibi geldi bana. Aranızda inanılmaz bir bağ oluşuyor, sen de bunun farkındasın. Böyle giderse insanların parmaklarıyla göstereceği bir çift olacaksınız. Dilerim, her şey gönlüne göre olur sevgili okurum. Ayrıca, yakın zamanda taşınma durumları söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün alacağın kararlara dikkat etmelisin. Ani bir şekilde alacağın her karar geleceğini etkileyecek haberin olsun. Bu nedenle bir karar almadan önce düşünmen gerekiyor. Riskleri göz önünde bulundurmalı ve ona göre hareket etmelisin. Bununla birlikte, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Senin adına o kadar mutluyum ki! Her şeyin doğru bir zamanı var diye boşuna demiyorum ben :) Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç son buluyor. Eline geçecek para ile borçlarını kapatabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Her zaman önceliklerin sevdiğin insanlar oluyor ve bu durumda da bu insanlar seni kırdığında çok üzülüyorsun. Bugün yaşayacağın bir olayda bunu daha fazla hissedecek ve artık kendini açık şekilde ifade edeceksin. Bununla birlikte, kariyerinde çabanın karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Biraz kendini denemen gerekiyor sadece. Bu kadar sorumluluğun altından kalkabilecek misin bunu görmelisin sevgili okurum :) Ayrıca, isminde 'A' harfi olan birinin de seninle önemli bir konu hakkında konuşacağını görüyorum. Sanırım bu kişi de erkek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçmişte yaşadığın her sorunu tek tek karşına getiriyor ve bunlardan dolayı da kendini suçluyorsun. Buna bir son vermeye ne dersin sevgili okurum? Bu şekilde devam etmen sadece seni olumsuz etkileyecektir. Geçmişi geçmişte bırakman gerekiyor. Bununla birlikte, aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşayacağın ve kendini son derece mutlu hissedeceğin bir hafta olacak. Üstte bahsettiğim sorunu da çözersen bu dönem senden iyisi yok. Şimdiden mutluluklar dilerim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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