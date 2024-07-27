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Tarot Falına Göre 28 Temmuz Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 28 Temmuz Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 23:58

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 28 Temmuz Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir hayatındaki her şey yolunda gidiyormuş ancak geçen hafta ne oldu bilmiyorum, hiçbir şeyin eski halinden eseri kalmamış sevgili okurum. O yüzden geçtiğimiz günlerde biraz depresyon moduna girmişsin. Bugün yavaştan kendine gelmeye başlayacaksın. Her şey zamanla olur sonuçta :) Bununla beraber, yakın zamanda kendine birtakım değişimlere gideceksin. Bu değişim sana çok iyi gelecek. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, arkadaş ortamında bazı sorunlar yaşayabilirsin gibi geldi bana. Tabii bu durumu yine arkadaşlarınla paylaşmak isteyeceksin ve ister istemez de bir karmaşıklık yaşayacaksınız. Adımlarını dikkatli atmalısın sevgili okurum. Sonrasında işler daha da kötü olsun istemem :) Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Yerine getirmek istediğin bazı düşünceler olduğunu görüyorum ancak yavaş yavaş bu konu hakkındaki inancını kaybetmiş gibisin. Böyle bir ruh haline bürünmen oldukça normal diyebilirim. Her insanın 'Acaba bende mi sorun var ya?' diye aklından geçirdiği zamanlar oluyor. Sürece güvenmeni ve kendini rahatlatmanı istiyorum. Ayrıca, maddi anlamda da rahata ereceğinin haberini vermeliyim. Eline geçecek para ile borçlarını kapatabileceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, aile içinde ufak bir tartışma yaşayacağını görüyorum. Büyükler arasında olan bu tartışmada, olgunluğunla birlikte soruna el atacak ve problemi çözeceksin. Seni tebrik etmek istiyorum sevgili okurum. Herkes senin gibi olamıyor sonuçta :) Bunun yanında, sağlığına da bu aralar dikkat etmen gerekiyor. Birtakım mide sorunları yaşayabilirsin. Bu süre zarfında dışardan beslenmemen gerekiyor.  Aksi takdirde bir süre daha zorluk yaşayacaksın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son günlerde, sen ne kadar iyi niyetli davranırsan davran yaptığın şeylerin kötü niyetli olduğunu düşünen birisi olduğunu görüyorum. Aslında aranızdaki ilişkiyi bitirmeden önce ona çok değer vermişsin sevgili okurum. Bazen böyle olması gerekir işte. Bence kendi hayatına odaklan olur mu? :) Bununla beraber, ailenden birinin yardımı ihtiyacı olabilir. Onun yanında olman gerekiyor. Bu sayede aranızda olan bağ daha da güçlenecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Nedenini bilmiyorum ancak etrafındaki herkesin, psikolojik olarak üstüne geldiğini görüyorum ve seni takındığın sakin tavırdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Fakat bence bu böyle gitmemeli. Her şeyi içine atmak ve kendini yıpratmak zorunda değilsin. Bu dediklerimi bir düşün olur mu? Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak gibi. İsminde 'F' harfi olan biri var ve konuşmak için resmen gün sayıyor! Bence ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Çevrende olan negatif enerjiden mi bilmiyorum ancak seçtiğin kart, senin içinde huzursuzluk olduğunu gösteriyor. Bu ruh halin nasıl geçecek bilmiyorum, sadece 'Bu böyle olmaz' diyebiliyorum. Bununla beraber, yakında çok güzel haberler alacaksın. Bu haber sana en yakın arkadaşından gelecek. Bakalım neler olacak? Beklemede kal! Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gitmen an meselesi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, bazı konularda çıkmaza gireceğini görüyorum sevgili okurum. Bu konuda güvendiğin arkadaşlarına danışacağını söyleyebilirim. Ne güzel dostluklar kurmuşsun. Bununla beraber, maddi açıdan da kısa zamanda rahata ereceksin. Bu süreçte kendine bütçe planı çıkarırsan da iyi olacak benden söylemesi. Ayrıca, arkadaşlarından biri sana birtakım durumlar aktaracak. Neyse spoiler vermeyeyim şimdi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Sonunda pozitif şeyler hissettiğim bir kart geldi diyebilirim. Müjdemi isterim, bugün içindeki sıkıntılar yavaştan gitmeye başlıyor. Ben bile buradan rahatladım. Seni düşünemiyorum :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Etrafındaki birçok insan seni kıskanacak benden söylemesi. Bunlardan etkilenmemeli ve yoluna devam etmelisin. Herkes senin gibi olamıyor maalesef :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Uzun süredir hayatındaki bazı şeyleri düzeltmek için çaba gösterdiğini görüyorum sevgili okurum. Gün içinde, sonunda istediğin sonuca ulaşacaksın diyebilirim. Seni tebrik ediyorum. Bununla beraber, yakın zamanda aşk hayatında bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Hayalini kurduğun ilişkiyi adım adım yaşayacaksın resmen! Gelişmeleri paylaşmak istersen, buradayım. Umarım, çok mutlu olursun :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün; yapman gereken işlerin birçoğunu, olması gerekenden daha erken bitirdiğin için kendine zaman ayırabileceksin. Bir süredir aklında olan kurs için de nihayet zaman bulabileceksin. Sana inanılmaz katkı sağlayacak. Denemekten çekinme :) Bununla beraber, ailenden biri sana sürpriz yapacak diyebilirim. Sonucunda ise çok mutlu olacaksın. Ayrıca, kariyerinde de birtakım değişimler yaşanacak. Buna hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bu aralar hayatınla ilgili kararlar verirken zorlandığını görüyorum ve doğru sonuca ulaşmak için kendini gevşetmeni öneriyorum. Bu konuyu düşünürken girdiğin stres ve aldığın sorumluluk, sağlığının bozulmasına sebep olabilir. İnan bana, bunlara gerek yok. Bununla beraber, maddi açıdan da kısa zaman içinde rahata ereceksin. Kariyerinde gelişmeler yaşayacaksın. Adımlarını korkmadan atmanı istiyorum senden. Bira cesaretli olmalısın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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