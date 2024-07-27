Tarot Falına Göre 28 Temmuz Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Nedenini bilmiyorum ancak etrafındaki herkesin, psikolojik olarak üstüne geldiğini görüyorum ve seni takındığın sakin tavırdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Fakat bence bu böyle gitmemeli. Her şeyi içine atmak ve kendini yıpratmak zorunda değilsin. Bu dediklerimi bir düşün olur mu? Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak gibi. İsminde 'F' harfi olan biri var ve konuşmak için resmen gün sayıyor! Bence ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️