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Tarot Falına Göre 28 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 28 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
27.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 28 Ekim Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Son zamanlarda içten içe bunaldığını görüyorum. Bunun sebebi ise eğitim hayatın gibi geldi bana. Senden biraz daha sabırlı olmanı ve pes etmemeni istiyorum. Bununla birlikte, aşk hayatında birtakım gelişmeler olacağını görüyorum. İsminde 'Z' harfi olan biri seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Bence ona bir şans vermelisin. :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Hayatında her zaman mantığın ve duyguların arasında hem doğru hem de dengeli yolu bulduğunu görüyorum. Tabii bu özelliğin de kriz anlarında daha etkili ve aranan kişi olmanı sağlıyor ancak gün içinde karşılaşacağın bir olay karşısında bu özelliğini sergileyemeyeceğini üzülerek söylemek zorundayım. Hal böyle olunca da ister istemez kendi üstüne geleceksin ve düşüncelere dalacaksın. Fakat, hiç kimsenin kusursuz olamayacağını bilmen gerektiğinin altını çizmem gerekiyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, sevdiğin biriyle ufak bir anlaşmazlık yaşayabileceğinizi görüyorum. Bu anlaşmazlık, birlikte yapmanız gereken bir görevi yerine getirirken ortaya çıkabilir. Yaşanan süreçte, herkesin ayrı ayrı sorumluluğu olduğu için yaptığınız işe dikkatinizi verme konusunda bazı aksaklıkların yaşanabileceğini aklının bir köşesine koymanı ve adım atarken iki kere düşünerek hareket etmeni öneriyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Aranızın ne iyi ne de kötü olarak tanımlanamayacağı bir arkadaşın olduğunu görüyorum. Yani ikiniz de birbirinizin kötülüğünü görmemişsiniz ancak aranızdaki ilişki sadece 'Merhaba-merhaba' olarak kalmış. Gün içinde bu kişiyle bir konuşma yapacağınızı söyleyebilirim. Yapacağınız konuşmada ise karşı tarafın çok da iyi niyetli yaklaşmadığını belirtmek zorundayım. Sen şimdiden nasıl bir tepki vereceğini düşünmeye başla bence. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçmişte sana büyük bir kötülük yapan kişinin zor durumda olduğunu bugün öğreneceksin. Başta bu durumu umursamasan da oturup düşünmeye başladığında, yaşadığın olayların ardından içten gelen bir enerjiyle o kişinin de aynı şeyleri yaşamasını istediğin aklına gelecek. Başta bu konuda vicdan azabı çeksen de sonrasında senin yapabilecek bir şeyin olmadığını anlayacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süre önce kendinle ve hayatınla ilgili yaptığın planları değiştirmeye başlamışsın. Aslında kendine çizdiğin yol, başta istediğin gibi ilerliyormuş ancak sonrasında beklenmedik olaylar yaşamaya başladığın için planlarında bazı değişiklikler yapman gerekmiş. Hâl böyle olunca da yeni düzene ayak uydurma konusunda zorlanmışsın fakat zamanla bu olayın üstesinden geleceğini ve seni güzel bir geleceğin beklediğini söylemek istiyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda, hem kariyerinle hem de geleceğinle ilgili bazı gelişmeler yaşamışsın. Bu gelişmelere ayak uydurmaya çalışırken resmen tepetaklak bir hale bürünmüşsün. Tabii bunun sebebi normalde olduğundan çok daha farklı ve yoğun bir süreçten geçmenden kaynaklanıyor. Bununla birlikte, birkaç gün dinlenmeni öneriyorum. Sonrasında, düzene daha iyi bir şekilde adapte olduğunu göreceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Geçmiş hayatında birine çok güvenmişsin ve ardından da asla yapmam dediğin bir şey yapmışsın. Bu kişiyle olan ilişkin zaman geçtikçe kopmaya başlamış ve sen de 'Keşke yapmasaydım, beni yarı yolda bıraktı' gibi düşüncelere dalmaya başlamışsın. Bana soracak olursan, senin sen olmanda büyük katkıda bulunduğu için bir nebze de olsa pişmanlığını törpülemen gerekiyor. Böyle böyle tecrübelerle birlikte kişiliğimizi oturtuyoruz sonuçta değil mi? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Son zamanlarda, yerine getirmek zorunda olduğun bazı işlerden dolayı enerjinin düştüğünü görüyorum. Aslında bir süre öncesine kadar fazlasıyla enerjik bir modun varmış ancak bu aralar yaşadığın manevi zorluklardan dolayı enerjin de düşmüş. Bana kalırsa önümüzdeki birkaç hafta içinde tekrar eski enerjik haline dönerek küllerinden doğacaksın. Hemen ümitsizliğe kapılayım deme. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, geçmişte kafana taktığın ve üzüldüğün bazı konuları düşünmek için fırsatın olacak ve aslında kendini ne kadar basit şeyler için yıprattığını fark edeceksin. Bununla birlikte, şu anki ilişkilerine çekidüzen vermekle kalmayıp geleceğinde de neler yapmak istediğine dair kafanda oluşan fikirleri yavaş yavaş yerine oturtacaksın. Mental olarak yorulmana rağmen sonrasında büyük bir rahatlama yaşadığını sen de göreceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, içinde bir buruklukla uyandığını görüyorum. Aslında hayatında her şey normal gidiyor ancak sanki senin ya da sevdiğin birinin başına bir kötülük gelecekmiş gibi hissediyorsun. Bu durumda, yaşanacak şeyler sana malum olmuş olabilir gibime geliyor. Tabii bu konuda kaderin önüne geçemeyeceğin için biraz da olsa sakinleşmeye çalışmanı öneriyorum. Bu şekilde sadece kendine zarar verirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Etrafında, sana iyi gibi görünen ancak içten içe senin eksikliklerini arayan biri var gibi geldi bana. Bu insan her koşulda yanındaymış gibi görünse bile seninle ilgili olan düşünceleri çok da pozitif değil. Bu kişiden biraz daha uzak durmanı ve bu kişiyle iletişimi olabildiğince azaltmanı öneriyorum. Hele ki bu durumda sırlarını paylaşmayı aklından bile geçirme bence. Sonrasında üzülen kişi sen olabilirsin. Aman dikkat! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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