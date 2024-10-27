Tarot Falına Göre 28 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Geçmiş hayatında birine çok güvenmişsin ve ardından da asla yapmam dediğin bir şey yapmışsın. Bu kişiyle olan ilişkin zaman geçtikçe kopmaya başlamış ve sen de 'Keşke yapmasaydım, beni yarı yolda bıraktı' gibi düşüncelere dalmaya başlamışsın. Bana soracak olursan, senin sen olmanda büyük katkıda bulunduğu için bir nebze de olsa pişmanlığını törpülemen gerekiyor. Böyle böyle tecrübelerle birlikte kişiliğimizi oturtuyoruz sonuçta değil mi?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️