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Tarot Falına Göre 25 Temmuz Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Temmuz Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Temmuz Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir grup çalışmasıyla ilgileneceğini görüyorum ancak aranızda çıkacak tartışmadan dolayı grup içindeki çalışmadan elini ayağını çekeceksin. İşin büyük bir kısmını üstlendiğin için de arkadaşların, senin yokluğunda işin üstesinden gelemeyecek. Sen olmayınca olmuyor :) Bununla beraber, gün içinde sana hata yapmış bir arkadaşından özür telefonu almaya hazırlıklı olmalısın. Telefonunu, sessize almayı veya seslide bırakmayı ise tamamen sana bırakıyorum. Sonuçta bu senin hayatın sevgili okurum. Bence bir şans daha vermelisin ama :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, kendini hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çok fazla zorlayarak bir şeyleri başarmaya çalışacaksın diyebilirim. Biraz çekingen biri olduğun için de başkasından yardım isteyemeyeceksin. Bence bunu yapmamalı ve yardım istemekten çekinmemelisin. Bu kötü bir şey değil :) Bununla beraber, bu hafta içinde şiddetli baş ağrıları ile karşılaşabilirsin. Bol su tüketmeli ve gürültülü ortamlardan uzak durmalısın. Sonrasında daha çok etkilenmeni istemem sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün, çevrendeki insanlarla girdiğin bir ortamda yaşanan tartışmaya şahit olabilirsin gibi geldi bana. Bu tarz durumları sevmediğin için de durumdan oldukça rahatsız olup biraz uzaklaşmak isteyeceksin. Bence doğru olanı yapıyorsun. İnan bana hiç gerek yok :) Bununla beraber, kendinde bazı değişimler yaşayacaksın diyebilirim. Bu değişim özellikle fikirlerin ve beklentilerin ile ilgili olacak. Kendine bir şeyler katıyor olmak bence çok kıymetli. Bunun bilincinde olmalı ve ona göre hareket etmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son zamanlarda çok garip rüyalar gördüğünü hissediyorum ve senden, bu rüyaların anlamlarına bakmanı istiyorum. Sanki hepsi birer mesaj vermeye çalışıyor gibi geldi bana. Bakalım neler yaşanacak sevgili okurum? Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma! Bununla beraber; bugün, kafana taktığın bazı konuları akışına bırakmaya karar vereceksin. İyi ki bu adımı atmaya karar verdin. Bakalım neler bekliyor seni? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir flörtleştiğin birisi olduğunu görüyorum ve çok istemene rağmen karşıdan gelen ilişki adımı olmamış. Bu durum o kadar canını sıkmış ki aranızdaki samimiyeti bir kenara koymayı düşünüyorsun. Bence kendi yolunda ilerlemeye devam etmelisin. Seni çok daha güzel şeyler bekliyor :) Geçmişi geçmişte bırak ve önüne bak olur mu? Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçecek ve iyi yerlere geleceksin. Bol şans diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Sen de sürekli aynı şeyi söylüyorsun diye düşünebilirsin ancak hayatımız hep koşuşturmayla geçtiği için 'Bu aralar uğraştığın bir iş var' cümlesini çokça duyacaksın. Senden, son zamanlardaki işlerinde biraz daha ciddi olmanı istiyorum. Aksi takdirde tekrar halletmen gerekebilir. Aman dikkat! Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Bu sayede aranızda olan bağ daha da güçlenecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bu aralar bazı olumsuzluklarla başa çıktığını görüyorum ancak bugün senin için kendine gelme günü olacak. Bir süredir büründüğün depresif ruh hali yüzünden birçok kişiyle ilişkini kesmişsin. Bence bunu yapmaman gerekiyor. Herkes zaman zaman bu tarz ruh hallerine bürünür. E insanız sonuçta :) Bununla beraber, sağlığına dikkat etmeni istiyorum senden. Bu aralar mide sorunları yaşayabilirsin. Bu sebeple yediklerine özen göstermelisin. Ayrıca, güzel haberler alacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, çevrendeki kişilerin sana söylediklerini yanlış anlama potansiyelinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Aslında hiçbirinin seni incitme ya da küçük düşürme gibi bir amacı yok ancak sendeki bu dönemsel durumdan dolayı birtakım gerginlikler yaşanabilir. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Bu kişinin isminde de 'S' harfi var. Mutluluklar! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugüne kadar yaptığın iyiliklerin yakın zamanda sana geri döneceğini görüyorum. Bununla beraber, kariyerinde sana bazı seçimler sunulacak diyebilirim. Bu süreçte adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Güvendiğin birine de danışabilirsin. Sana oldukça faydası olacaktır. Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Oh be! Artık rahatlama vakti! Kendine bütçe planı da oluşturmanda fayda var :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Hayatında, kendi kararlarını başka insanların etkisinde kalmayarak alan birisi olduğunu görüyorum. Ancak bugün, hayatını etkileyecek önemli bir konu hakkında aile üyelerine danışman gerekecek. Sonucunda ise kendini çok daha rahat ve özgür hissedeceksin. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. İyi düşünelim, iyi olsun! :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri de arkandan konuşuyor sevgili okurum. Bu kişiyi hayatından çıkarman gerekiyor. İsminde 'A' harfi var! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, çok sevdiğin birinden ayrılmak zorunda kalacağını görüyorum. Tabii bunun üzüntüsüyle birlikte de biraz can sıkıcı bir gün geçireceksin. Neyse ki bu ayrılık düşündüğün kadar uzun sürmeyecek. Sabırlı olmalısın :) Bununla beraber, kariyerinde bazı aksaklıklar var gibi geldi bana. Sebebini bence çok iyi biliyorsun. Bugünden itibaren bu konuda adımlar atmalısın. Başaracağına inancım tam! Ayrıca, kendinde bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana o kadar iyi gelecek ki... Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Bugün, hiç beklemediğin bir kişinin sana karşı yaptığı kötü niyetli davranışını öğrenecek ve aslında hiç kimseye körü körüne inanamaman gerektiğini anlayacaksın. Bundan sonra atacağın adımlarda da bugünü hatırlayarak daha temkinli davranacaksın. Bu şekilde öğreniyoruz değil mi? Bununla beraber, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Sonucunda ise çok sevineceksin. Ay ben şimdiden o kadar heyecanlandım ki! Bakalım neler yaşanacak? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

O can sıkıcı durum ne neyle alakalı ve hangi konuda bu zaten çok sevdiğim biride yok maalesef hayatımda