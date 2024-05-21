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Tarot Falına Göre 22 Mayıs Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 22 Mayıs Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 18:51

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 22 Mayıs Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Kariyerin konusunda kafana koyduğun çoğu şey için gerekli adımları atıyorsun sadece biraz daha sabretmen gerekiyor sevgili okurum. Bu şekilde devam edersen, emeklerinin karşılığı çok yakın diyebilirim. Sadece bunların hepsi bir süreç, kendine güven olur mu? :) Bununla beraber, sen her zaman sana karşı açık olunsun, şeffaf olunsun istiyorsun. Sırlara hayatında yer yok desem yalan söylemiş olmam sanırım. Çok da doğru olanı yapıyorsun bence. Ayrıca, arkadaşlarından biri sana güzel haberlerle gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün biraz kötü haberler alabilirsin fakat bu haberler kısa sürede düzelecek ve kafanı takmana değmeyecek konular olacak. Canını sıkmana hiç gerek yok sevgili okurum. Her şey olacağına varır değil mi? Bununla beraber, kalbinde olan kişi için aslında sen sana düşen her şeyi yapmışsın ve artık bir şeyler yapma sırası karşındaki insanda. Biraz rahatlamalı ve akışına bırakman gerektiğini düşünüyorum. İnan bana, senin olan seni bulacaktır :) Ayrıca, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Birkaç gün önce aldığın bir karardan şüphe duyuyorsun fakat bugün yaşanacak bir olay senin ne kadar doğru bir karar verdiğini sana gösterecek ve içinde en ufak bir şüphe dahi kalmayacak diyebilirim. Sen içini ferah tut olur mu? Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin sevgili okurum. Bu süreçte karşına birtakım engeller çıkabilir. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Başaracağına inancım tam zaten, bol şans diliyorum. Ayrıca, aşk hayatında birtakım gelişmeler yaşayacaksın. Sana şimdiden mutluluklar :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün içinde nedenini bilmediğin bir sıkıntı hissedebilirsin. Kendini biraz daha gevşetmen gereken bir gün olacak diyebilirim. Yaşadığın bazı üzücü olaylar nedeniyle içten içe huzursuz hissetmen çok normal. Hepimiz bu şekilde hissedebiliyoruz bazen. En önemli şey, sakinliğimizi koruyabilmeye çalışmak. Bence bu dediklerimi bi' düşün :) Bununla beraber, kariyerine biraz daha odaklandığın sürece de bu dönemde alacağın bir terfi söz konusu olabilir sevgili okurum. Senin adına o kadar mutluyum ki! Her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün tanışacağın birine karşı ön yargılar yaşayabilirsin ancak bu insanı biraz daha tanıdığın zaman aslında kafalarınızın nasıl da uyuştuğunu görme şansın olacak. Belki aranızda başka bir şeyler de olur, ne dersin? Neyse, en iyisi yaşayarak görmek :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Oh be! Ayrıca, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Bu süreçte, en güvendiğin insanlardan fikir alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün alacağın bir haber kendini oldukça iyi hissetmene neden olacak diyebilirim. Uzun zamandır kafanda olan planları uygulayabilmek için kendinde aradığın enerji artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Araya bir de tatil planı sıkıştırmaya ne dersin? Taslağını oluşturmak bile seni motive edecektir! :) Bununla beraber, bu dönemde yakın bir arkadaşının da sana ihtiyacı olabilir. Dostlar bu günler içindir, onun yanında olmalısın sevgili okurum. Aranızda olan bağ bu sayede daha da güçlenecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün senin için yoğun bir gün olacak sevgili okurum. Bu nedenle akşam saatlerinde başka bir plan yapmamanı öneriyorum. Kendini biraz yorgun hissedebilirsin. Sonrasında ise dinlenmen gerekiyor. Aksi takdirde enerjin hep çok düşük olacak. Bunu istemezsin bence :) Bununla beraber, yakın bir arkadaşının da senden ufak bir ricası olabilir. Bu maddi anlamda bir yardım gibi görünüyor. Senin de zor durumda olduğunu farkındayım. Bence bu konuyu onunla konuşmalısın. Çekinmene gerek yok diye düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Hayatında ardı arkası kesilmeden çıkan sorunlar bugünle birlikte biraz daha sakin bir hâl almaya başlıyor. Kendini biraz yorgun hissetmen çok normal. Bunların hepsi geçecek ve tekrar aynı enerjine kavuşacaksın. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor sadece. Bununla beraber, hakkında yapılan bir dedikoduyu da duyabilir ve buna biraz canını sıkabilirsin. O kişiyi hayatından tamamen çıkarman gerekiyor sevgili okurum. Seninle çıkar ilişkisi kurmuş benden söylemesi. Bunları söylediğim için üzgünüm. Fakat, ben senin iyiliğini düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Yoğun geçen bir haftadan sonra kendini biraz enerjisi düşük hissedebilirsin fakat günün ortalarına doğru enerjini tekrar kazanacaksın. Önceliği her zaman kendine vermen gerekiyor sevgili okurum. Bununla beraber, kalbindeki insandan hiç beklemediğin bir hareket görebilirsin fakat bu konuyu konuştuğunuz zaman aslında durumu çok yanlış anladığını göreceksin. Birtakım ön yargılara kapılıyorsun, bunu yapmaman gerekiyor. Ayrıca, kariyerin konusunda yükselişe geçeceksin. Bir iş teklifi alacaksın. Bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor benden söylemesi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Kafan biraz karışık gibi görünüyor ancak istediğin kariyer adımını atacaksın, yalnızca biraz daha sabır göster ve emin adımlarla hedefine doğru ilerle olur mu? Sana olan inancım tam! Bununla beraber, ailenden birinin de yakın zamanda yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Ayrıca, sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Yediklerin konusunda biraz hassas olmalısın sevgili okurum. Bol su içmeyi de ihmal etme olur mu? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

İçinde tuttuğun ve o insana anlatamadığın bir şeyler seni içten içe yiyor gibi geldi bana. Bu nedenle biraz daha şeffaf olmaya çalışabilirsin. Bu kadar içinde tutmaya bence gerek yok. Bu kişinin senin yakın arkadaşın olduğunu görüyorum. Bununla beraber, kariyerinde bir yükseliş yaşaman mümkün sadece biraz daha fazla kendini işlerine vermen gerekiyor. Sabırlı olduğun takdirde her şey yoluna girecek. Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi de sonunda yaşayacaksın. Herkesin imreneceği bir çift olacaksınız benden söylemesi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, senden uzun zamandır hoşlanan o kişiden bir işaret görebilirsin. Bu dönem kısmetinin oldukça açık olduğunu söyleyebilirim. Ay! Bakalım neler yaşanacak? Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım :) Bununla beraber, çevrenden biri sana güvenecek ve bir sırrını verecek. Bunu kimseyle paylaşmaman önemli. Aksi takdirde sana olan güveni kırılacak sevgili okurum. Aman dikkat diyorum! Ayrıca, ailenden birinin sana bazı sürprizleri olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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