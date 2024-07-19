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Tarot Falına Göre 20 Temmuz Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 20 Temmuz Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Temmuz Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugünlerde, çok hassas olduğun için birçok şeyi yanlış anlamaya meyilli olduğunu görüyorum sevgili okurum. Gün içinde, arkadaşlarınla birlikte bir etkinliğe katılarak farklılık yapabilirsin. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Bana güven :) Bununla beraber, aşk hayatındaki dalgalanmalar da seni oldukça yıpratmış gibi geldi bana. Biraz daha sabırlı olmanı istiyorum senden. Gelişmeler yaşayacaksın, bunu biliyorum. Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, kontrolcü yapından biraz olsun vazgeçerek bazı şeyleri akışına bırakmanı istiyorum. Hayatta neyin ne zaman olacağını bilemiyoruz ve bakarsın her şey, kendini bıraktığın zaman yoluna girer. Bence strese kapılmamalı ve akışa güvenmelisin. Bununla beraber, sağlığın konusunda bazı sorunlar yaşayabilirsin gibi geldi bana. Bu sebeple dikkat etmen gerekiyor. Yediklerine de özen göstermelisin. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda maddi olarak sıkıntıda olduğunu görüyorum. Bugün, bir yerden ansızın para gelecek diyebilirim. Böylece o konuda çektiğin sıkıntı, bir nebze de olsa geçecek. Oh be! Dilerim, en kısa zamanda daha da rahatlarsın. Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. İsminde 'Ş' harfi olan biri seninle konuşmak için gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Ayrıca, yakında bazı haberler alacaksın. Bu haber, sana en yakınlarından gelecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, enerjinin her zamankinden çok daha fazla olduğunu biliyorum. Bu durum, gücünün de bir o kadar artmasına sebep oluyor diyebilirim. Senin adına mutluyum :) İlişki konusunda da aklını kurcalayan bazı şeyler var ve artık kendine dur diyerek o konunun üstüne bir çizgi çekeceksin. O kişiyi hayatından çıkarmalısın bence. Ayrıca, kariyerinde birtakım fırsatlar çıkacak önüne. Bu fırsatları iyi değerlendirmen gerekiyor. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugünden itibaren mecazi anlamda etrafındakileri çok daha net göreceğin, gözlerini açacağın bir dönem başlıyor diyebilirim. Etrafındaki insanların taktıkları maskelerin altında aslında kim olduklarını daha iyi anlayacaksın. Bunu erkenden anladığın için kendini şanslı saymalısın. Üzülme lütfen olur mu? Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceksin. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor benden söylemesi. Seni çok güzel günler bekliyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, yaşadığın bazı olumsuz olayları tekrar gözden geçirip düzeltmek isteyeceksin ancak yaşanan şeyleri değiştiremeyeceğini anlamanı istiyorum. 'Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir' cümlesini daha önce duymuşsundur. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben senin iyiliğini istiyorum :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Buna hazırlıklı olmalısın. Bu kişinin de kıymetini bilmen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, kafanı kurcalayan ve sana pozitif anlamda bir etkisi olmayan işlerle kafanı meşgul edeceksin. Kafan meşgul oldukça; aşırı yemek yemek gibi sana zarar verecek alışkanlıklara yöneleceksin. Buna dikkat etmen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Bununla beraber, önüne birtakım engeller çıkacak diyebilirim. Fakat, kolaylıkla üstesinden geleceksin. Bol şans dileyerek bugünlük sana veda ediyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin kart, gün içinde etrafındaki insanlarla güzel bir frekans yakalayarak olumlu şekilde iletişim kuracağını gösteriyor. Keşke herkes senin gibi olsa :)  Ayrıca, bir iş teklifi de alabilirsin. Bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor. Sonrasında bu teklifi tekrar alamayabilirsin benden söylemesi. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Bu kişinin isminde de 'K' harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir süredir içine kapanarak karalara bağladığını görüyorum. Bugün, nihayet o ruh halinden çıkacaksın. Hepimiz zaman zaman bu moda giriyoruz. Ama bunlar gelip geçici değil mi? Bunu unutmaman gerekiyor sevgili okurum. Bununla beraber, çevrenden birinin de arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmelisin. Keşke insanlar kendi işlerine bakabilse değil mi? Fakat, maalesef böyle olmuyor. Ayrıca, ailenden birinin sana sürprizi olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, şansının bu kadar yüksek olmasına kendin bile inanamayacaksın diyebilirim. Bence bu şansı iyi değerlendirmelisin. Bakalım neler yaşanacak? Benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım sevgili okurum. Bunların yanında, sürekli arkadaşlarınla zaman geçirdiğini görüyorum. Aileni de beraberinde ihmal etmişsin. Bu duruma dikkat etmelisin. Ayrıca, kendinde birtakım değişimlere gitmen an meselesi! Bu değişim tarzın ile ilgili olacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, takındığın umursamaz tavrın maddi olarak sorunlar yaratacağını görüyorum. Gün içinde yapacağın harcamalara biraz dikkat etmeni istiyorum. Adımlarını düşünerek atmalısın sevgili okurum. Biraz kontrol lütfen :) Bununla beraber, yakın zamanda taşınma durumun olabilir gibi geldi bana. Çok güzel günler seni bekliyor olacak. Sakın telaşa kapılma olur mu? Değişime açık olmalı ve kendini rahatlatmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, aslında senin yapınla hiç alakası olmayan birisiyle tanışacaksın gibi geldi bana. Bu zıtlık seni o kadar etkileyecek ki, bir şekilde o kişiye gönlünü kaptıracaksın. Bence hemen yelkenleri suya indirme sevgili okurum. Sonradan üzülmeni istemem. Ben uyarımı yapmış olayım da sonrasında söylemedi deme :) Bununla beraber, uzun zamandır hayalinde olan o ilişkiyi de sonunda yaşayacaksın. Senin adına mutluyum. Her şey gönlüne göre olsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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