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Tarot Falına Göre 17 Temmuz Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Temmuz Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Temmuz Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, uzun süredir platonik olarak ilgi duyduğun bir kişiden tüm umudunu keseceksin gibi geldi bana. Bu durum, oldukça canını sıkacak ve artık kendin için yeni kararlar alacaksın. Bence olmuyor ise bu senin iyiliğin içindir. Bazı şeyleri zorlamaman gerekiyor sevgili okurum. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum. Bununla beraber, maddi açıdan da rahata erecek ve borçlarını kapatabileceksin. Kendine bütçe planı oluşturmanda da fayda var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, bir süredir aranızın inişli çıkışlı olduğu bir ilişkin olduğunu görüyorum. Her şeyi düzelterek önünüze bakmanız için ilk adımı senin atmanı istiyorum. Sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecek. İlk adımı ondan bekleme lütfen. Bence buna gerek yok. Bunları söylediğim için de bana kızma :) Bunun yanında, gün içinde maddi harcamalarına dikkat etmen gerektiğini görüyorum. Kendine bütçe planı oluşturmanda fayda var sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Yani nasıl yaptın bilmiyorum ama sanırım telepati uygulayarak en çok sevdiğim kartı seçtin. Bugün, uzun süredir doğruluğu hakkında şüphelerinin olduğu bir konu hakkında nihayet güzel haberler alacaksın. Oh be! Senin adına sevindim. Bununla beraber, aşk hayatında da yakın zamanda bazı gelişmeler olacak gibi geldi bana.  İsminde 'O' harfi olan biri seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bakalım seni neler bekliyor? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin kartla birlikte bir süredir bazı problemler yaşadığını görüyorum. Ancak bugün şans senin için gelecek ve daha rahat bir gün geçireceksin. Sakın telaş yapma olur mu? Güzel günler yakın! :) Bununla beraber, yakında bir taşınma durumları var gibi geldi bana. Bu taşınma sana çok iyi gelecek. Endişe ediyorsun gibi hissettim. Bunu yapmaman gerekiyor sevgili okurum. Her değişim güzellikle gelir, bunu unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, hoşlandığın kişiye nihayet açılacağını görüyorum ve karşılığında da güzel sonuçlar alacaksın. Tercih edeceğin bu davranış, öz güveninin artmasına da sebep olacak. Gelişmeleri aktarmak istersen, bir tık uzağındayım. Bununla beraber, ailenden birinin yardıma ihtiyacı var gibi geldi bana. Onun yanında olman gerekiyor. Ayrıca, yakında birtakım haberler alacaksın benden söylemesi. En iyisi yaşayarak görmek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, küçük aksilikler dışında her şey yolunda gibi görünüyor. Senden, olayların olumsuz yönlerinden ziyade olumlu yönlerine odaklamanı istiyorum. Bardağın dolu tarafından bak kısacası :) Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Yediklerine özen göstermen gerekiyor. Sonrasında daha da büyük sorunlar yaşamanı istemem. Ayrıca, yakında maddi açıdan da bir nebze de olsa rahata ereceksin. Senin adına mutluyum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, senden hoşlanan birinden ufak bir hediye alacağını görüyorum. Sonucunda ise çok mutlu olacaksın. Ay bakalım neler yaşanacak? :) Bununla beraber, sonunda hayatın konusunda rahat bir nefes alacaksın diyebilirim. Gün içinde de şansın o kadar yüksek ki yolda gördüğün bir satıcıdan aldığın kazıkazan bile hiç beklemediğin sonuçlar doğurabilir. Tabii abartmaman da gerek değil mi? Ayrıca, ailenden birinin sana sürprizi olabilir gibi hissettim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, çok hoşlandığın birinden hiç beklemediğin sürprizlerle karşılaşacaksın. Artık partnerinin de sabrı dolup taşmış gibi geldi bana. Bir an önce seninle güzel vakit geçirmek istiyor. Ruh eşini bulmuşken buradan devam et :) Bununla beraber, bugün arkadaşlarından biri ile önemli bir konuşma yapacaksın sevgili okurum. Bu konuşma, sizin kariyerinizi değiştirecek. Adımlarınızı korkmadan atın lütfen. Cesur olmanı gerekiyor bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Sevgili okurum; seçtiğin kart, etrafında senden hoşlanan fakat sana açılamayan biri olduğunu gösteriyor. Sen ise bu kişiyi sadece arkadaşın olarak görüyorsun ya da hislerinin farkında değilsin. Bence kendini bu kadar sıkmamalı ve akışa odaklanmalısın. Dilerim, her şey senin istediğin gibi ilerler. Bununla beraber, çevrenden biri de sana sürpriz yapmak için hazırlanıyor. Bu kişinin isminde 'P' harfi var! Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin karttan yola çıkarak, mantık-duygu ikilemi arasında genellikle duygularınla hareket ettiğini görüyorum. Bugün artık yavaş yavaş o moddan çıkmaya ne dersin? Bence kendini olumsuz etkiliyorsun böyle yaparak. Konfor alanından çıkmalısın. Bununla beraber, yakın zamanda da bir iş teklifi alacaksın. Bol şans diliyorum sana sevgili okurum. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Geçmişte seni üzen birilerinin olduğunu görüyorum. Aslında daha öncesinde de bu tarz bir olay yaşamışsınız ancak sen affetmişsin. Şu an ise yine aynı durumu yaşayacaksın ve kalbini kıran bu kişi senden özür dileyecek. Bence buna artık 'dur' demen gerekiyor. Bu şekilde devam etmez sevgili okurum. Bununla beraber, kariyerinde de bazı gelişmeler olacak. Bu süreçte sevdiklerinden fikir alabilirsin diye düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bir süredir sağlığına dikkat etmediğini görüyorum ve bugün kendine daha çok dikkat etmen gerektiğini söyleyebilirim. Aksi takdirde birtakım rahatsızlıklarla karşılaşabilirsin. Bunu istemezsin değil mi? :) Bunun yanında, maddi açıdan içinde bulunduğun zorlu süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile oldukça rahatlayacaksın. Ayrıca, ailenden birinin sana güzel haberleri olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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