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Tarot Falına Göre 16 Nisan Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Nisan Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 18:02

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Nisan Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Senin bugün resmen sabrın sınanıyor sevgili okurum. Bir oradan bir buradan herkes canını sıkmaya yemin etmiş sanki. Bu nedenle de enerjinin çok düştüğünü hissediyorsun. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Her şey yoluna girecek :) Bununla birlikte, hayatındaki bazı insanların varlığından artık çok fazla sıkılmışsın. Bir nefes almak ve onlardan uzaklaşmak istiyorsun. Bence onları hayatından çıkarmak en doğru seçenek olacaktır. Son kararı sana bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bazı konularda umutsuzluğa sürüklenmişsin gibi geldi bana. Bu da seni maalesef daha mutsuz bir yapıya sokmuş. Bu durumdan çıkabilmek için çevrendeki değer verdiğin insanlarla konuşmak sana iyi gelecek. Onlarla beraber vakit geçirmeyi deneyebilirsin sevgili okurum. Kendini rahatlatman gerekiyor benden söylemesi. Bununla birlikte, sağlığına dikkat etmen gereken bir döneme giriş yapıyorsun. Yediklerine de özen göstermen gerekiyor. Bol su içmeyi de ihmal etme lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Kariyerinde yaşadığın yoğun dönem seni biraz yormuş diyebilirim. Kendine biraz daha fazla vakit ayırmazsan devreleri yakacaksın benden söylemesi :) Bununla beraber, bugün gireceğin bir ortamda tanışacağın biriyle aranda ufak bir enerji uyumu yaşayabilirsin. Bu kişinin isminde 'G' harfi var gibi geldi bana. Ayrıca, son zamanlarda almak istediğin ama alamadığın o eşyayı eline geçecek olan para ile alabilirsin. Senin adına o kadar mutluyum ki. Her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda kendini biraz daha yorgun hissediyorsun diyebilirim. Ama bunda havalarında etkisi olduğunu unutmaman gerekiyor. Yakın çevrenden birkaç kişiyle yapacağın konuşmalar senin modunun yükselmesinde büyük rol oynayacak. O kişinin kıymetini bilmelisin. Bununla beraber, aşk hayatında yeni başlangıçlara hazırlıklı hissetmiyorsun ama senden uzun zamandır etkilenen biriyle tanışman an meselesi sevgili okurum. Bence ona bir şans vermelisin. Mutlu olacağına inancım tam! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Ailesel sorunlarından kaçmaya çalışıyorsun ama sen kaçtıkça onlar arkandan gelmeye devam ediyor. Bu süreçte ailen ile konuşman önemli diyebilirim. Orta yolu bulacağınıza inancım tam! Bununla beraber, maddi olarak kendini güçsüz hissedebilirsin ama birkaç gün içerisinde bunu da çözeceksin. Oh be! :) Ayrıca, bugünden itibaren şanslı olacağın bir döneme giriş yapıyorsun. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Ufak çaplı sağlık sorunları yaşıyorsun fakat bunlar ciddi sorunlar değil. Bu sıra sağlığına biraz daha önem verirsen senin için daha iyi olacak diyebilirim. Tabii benimkisi sadece bir tavsiye. Sonrasında daha fazla sıkıntı çekmeni istemem. Bununla beraber, güzel bir ilişkinin başındasın. Fakat, aklınla değil kalbinle devam etmeni öneririm. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Geçmişine çok fazla takılı kalmışsın ve yaşadığın sorunları tekrar yaşayacağım korkusuyla herkese tedbirli yaklaşıyorsun. Bugün bu korkulardan sıyrılmak için doğru anı yakalayacaksın. Kendini bu kadar kasmamanı öneriyorum. Ayrıca, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Bununla beraber, maddi anlamda yaşadığın problemler seni biraz yıpratmış. Fakat bugünle beraber eline geçecek parayla sıkıntılarını hafifleteceksin. Ben buradan rahatladım. Seni düşünemiyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Ne yapacağına pek karar veremediğin, kendini hep arafta hissettiğin bir dönem artık geride kalıyor! Artık o şanslı hissettiğin döneme tekrar giriyorsun. Senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Bu süreçte güvendiğin birinden akıl alabilirsin bence. Sana faydası olacaktır benden söylemesi :) Bununla beraber, ilişkinle ilgili kafandaki soru işaretleri seni biraz düşünmeye itiyor. Ama bu kadar düşünmeye devam edersen sorunların içerisinden çıkamazsın. Sen biraz mükemmeliyetçi birisin diyebilirim. Sanırım bunu biraz dizginlemen gerekiyor. Kimse mükemmel değil sonuçta. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Uzun zamandır aklında olup bir türlü yazamadığın o insan bir işaret alacaksın ve bu işaret seni cesaretlendirecek. Onunla yapacağın geçmişe dair olan konuşma sana çok iyi gelecek. Bu kişinin isminde 'A' harfi olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber, arkadaşlarınla yapacağın bir etkinlik uzun zaman sonra senin enerjini arttıracak ve arkadaşlarınla arandaki bağı kuvvetlendirecek. Belki de beraber bir tatil planı da yaparsınız sevgili okurum. Bence harika olacak! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Beklemediğin birinden alacağın bir haber seni biraz düşündürecek diyebilirim. Geçmişinde geride bıraktığın bir insan bu aralar seni fazla düşünüyor ve hayatına tekrar girmek için kafasında planlar kuruyor. Bence onu hayatına tekrar almamalısın. Tekrar aynı şeyleri yaşamanı istemem. Bununla beraber, kariyerinde sana verilen sorumluluklar senin belini biraz bükse de bu durumun üstesinden geldikten sonra kariyerinde büyük bir yükselişe doğru gideceksin. Lütfen sabırlı ol ve yoluna devam et olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Kalbini herkese kapatmış ve kendi içinde bir hayat kurmaya çalışmışsın ama artık içinde olduğun yalnızlıktan sıkılıyorsun. Tam da bu anda, hayatına öyle biri giriyor ki, kendini olduğundan çok daha iyi hissetmeye başlıyorsun sevgili okurum. Bununla beraber, bulunduğun yerden çok daha yüksek yerlere geleceğini görüyorum. Bugün alacağın bir haber ile maddi sorunlarının çok daha hafifleyeceğini göreceksin. Senin adına çok sevindim. Ayrıca, sevdiğin birinden de güzel haberler alacaksın. O kişinin değerini bilmelisin bence :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Arkadaşlarınla yapacağın konuşmalarda birinin arkandan konuştuğunu öğrenebilir ve buna çok sinirlenebilirsin. Fakat, her zaman sakin kalman gerektiğini unutma olur mu? Bununla beraber, ilişkinde yaşadığın sorunlar senin işlerini de aksatmana neden olmuş fakat bugün hayatındaki insanla yapacağın o medeni konuşma ile her şeyi görmesini sağlayacaksın ve kariyerin de yavaş yavaş yerine oturacak. Konuşulmadan hallolmaz sonuçta değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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