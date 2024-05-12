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Tarot Falına Göre 13 Mayıs Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 13 Mayıs Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 13 Mayıs Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün ailen ile yapacağın bir konuşma, uzun süredir senin içini kemiren o duruma ışık tutacak ve kendini artık o kadar da yalnız hissetmediğini fark edeceksin. Gelecek ile ilgili olan kaygıların yüzünden kendini bazen kapana kısılmış hissetmen çok normal sevgili okurum. Fakat, bu durumun gidişatı tamamen senin elinde. Biraz kendini rahatlatman gerekiyor benden söylemesi :) Bununla birlikte, eline geçen parayı yönetmeye başlayacak ve ekonomik anlamda rahatlayacaksın. Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçtiğimiz günlerde oldukça yorulmuş ve kendini kötü hissetmişsin gibi geldi bana. Ama bugün tamamen bu duygulardan arınacağın bir gün olacak. Kendini daha dinlenmiş ve ferah bir ruh halinde bulacaksın :) Bununla birlikte, aşk hayatın konusunda kafandaki soru işaretlerini de tek başına çözemiyorsun. Bu nedenle, objektif bir bakış açısına sahip olan bir dostunla yapacağın konuşma sana çok iyi gelecek sevgili okurum. İçindekileri çekinmeden belirtmen gerekiyor. Ayrıca, sağlığını da dikkat etmelisin. Aksi takdirde birtakım mide sorunları yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Tam da şu anda aklında onun olduğunu biliyorum. Bir türlü kalbinden atamadığın o kişi bugün itibariyle son bulacak. Çünkü karşına çıkacak birisi seni çok etkileyecek sevgili okurum. Hayat devam ediyor sonuçta değil mi? Herkes birbirinin hayatından geçiyor. Buna kendini alıştırmalısın :) Bununla birlikte, aile fertlerinden birinin sana karşı sert bir tavrı olabilir. Bu tavrın sebebi senden beklediği bir şeyin olmaması. Bence bunun üzerine biraz düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Önümüzdeki günlerde birinden alacağın bir haber seni havalara uçuracak resmen! Son zamanlarda bir dileğin vardı ve o dileğinin gerçekleştiğini öğreneceksin. Kalbin o kadar temiz ki sevgili okurum :) Bununla birlikte, aile içinde sorunlar oluşabilir. Bu konuda biraz temkinli davranmalısın. Onlar senin iyiliğini düşünüyor, bunu unutmamalısın. Konuşarak her şey çözülür. Ayrıca, aşk hayatında da bazı değişimler olacak. Bu değişim sana çok iyi gelecek. Mutluluklar diliyorum! Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kendini içine soktuğun o huzursuz durumdan artık tamamen kurtulacak ve derin bir nefes alacaksın. Geçmişinde kafana takılan şeyler bazen uykularını bile kaçırsa, gerçeklerle yüzleşip, geçmişten kalan yaralarını affetmen gerekiyor. Bence önce kendini affetmekle başlamalısın. Harika olacak :) Bununla beraber, kariyerinle ilgili aldığın kararları uygulamak için kendinde o enerjiyi en sonunda bulacaksın. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Sana olan inancım tam! Lütfen senin de tam olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Önümüzdeki günlerde uzun zamandır görmediğin o eski sevgilin ile karşılaşabilirsin. Aslında onunla karşılaşmak sana hiç iyi gelmeyecek. Çünkü gerçekten sevdiğin ve değer verdiğin bir insandı. Fakat, geçmişin geçmişte kaldığını söylemek istiyorum. Sen kendi hayatına odaklan olur mu? :) Tüm bunlar yaşanırken, önümüzdeki günlerde eline bir miktar para geçebilir. Son zamanlarda zaten elin çok sıkışmıştı. Şimdi ihtiyaçlarını alabilirsin. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Daha önceden dilediğin bir dilek önümüzdeki günlerde gerçekleşecek ve sen bunca zamandır beklediğine değdiğini düşüneceksin. Çok mutlu olacaksın. Hatta bu gelişmelere seninle birlikte yakınlarında sevinecek. Çevrende çok güzel dostların var sevgili okurum. Bununla birlikte, arkadaş grubunun arasından uzun zamandır senden hoşlanan birisi var. Aslında sen bunun farkındasın fakat ihtimal vermiyorsun. Bence biraz ön yargılı yaklaşıyorsun. Bu kişinin isminde 'S' harfi var! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda mutlu ve huzur dolusun açıkçası. Bu aralar her şey istediğin gibi gidiyor. Aklında yapmak istediğin ne varsa yapmaya koyulmuş, birer birer gerçekleştiriyorsun. Başarılarının devamını diliyorum. Bununla beraber, 'E' harfinde olan bir yakının da senden yardım isteyebilir. Bu kişiye yardım etmen gerekiyor. Bu şekilde aranızda olan bağ daha da güçlenecek sevgili okurum. Ayrıca, sağlığın konusunda biraz daha hassas olman gerekiyor. Aman dikkat! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Önümüzdeki günlerde kendini herkesten uzaklaştırmaya ve kafanı dinlemeye karar vereceksin. Çünkü uzun zamandır kendini epey bir yordun ve artık uzun uzun dinlenmen gerektiğini düşünüyorsun. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Tüm bunların yanında, önümüzdeki günlerde bir kişi ile görüşmen olacak. Bu görüşme aslında uzun zamandır içinizde biriktirdiğiniz duyguların patlaması gibi olacak. Sakın strese kapılma ve içindekileri söylemeye özen göster olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda enerjin ile resmen herkesin gülme sebebi oluyorsun. İçindeki enerjinin kaynağı nereden geliyor bilmiyorum ama bir sakin mi olsan? :) Çünkü bu enerjini harcayacağın yeni bir işe girebilirsin. Sen hep sevilen biri olmuşsun. Bununla birlikte, bu sıralar maddi anlamda sıkışıklık yaşamışsın. Ama yakın zamanda çözülecek. Bir iş teklifi alacaksın. Bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün yüklerini üzerinden atacak ve rahatlayacaksın. Bol bol dinlenecek ve ardından tekrar tempolu hayatına devam edeceksin. Aklında gerçekleştirmek istediğin birkaç plan var bunlar için yola koyulacaksın. Araya ufak bir tatil sıkıştır bence. Harika olmaz mı? :) Tüm bunların yanında, aşk hayatında büyük gelişmeler olacak diyebilirim. Bugün, yeni bir ortama girecek ve orada karşılaşacağın kişiden fazlasıyla etkileneceksin. Yelkenleri hemen suya indirme olur mu? Temkinli gitmende fayda var sonuçta. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

15 gün içerisinde eline bir miktar para geçecek. Aslında gelmesini beklediğin bir paraydı. Fakat çok daha fazlası geçecek eline. Ne zaman bir isteğin olsa hep fazlası geçiyor eline. Gönlünden tüm geçenler oluyor resmen :) Bununla birlikte, aşk hayatın şu sıralar durgunlaşmış gibi geldi bana. Şu anda doğru zamanı ve kişiyi bekliyorsun. En güzelini yapıyorsun. Ayrıca, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Adımlarını korkmadan atmalısın sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

Hiç sanmıyorum içime asla ışık tutamaaaz

Turan Çalıklı

Hayr o senin 4tam tersini söylüyorsun