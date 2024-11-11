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Tarot Falına Göre 12 Kasım Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 12 Kasım Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
11.11.2024 - 20:37

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 12 Kasım Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Son zamanlarda kariyerinle ilgili bazı sorunlar yaşıyorsun. Bu sorunları yakın çevrenden biriyle paylaşmak sana çok iyi gelecek. Bugünden sonra kendini daha güçlü hissetmeye başlayacaksın. Bununla beraber, ilişkiler konusunda sana ufak bir uyarı yapmalıyım. Bu aralar sana tekliifler sunan kişiye, ısrarcı olan kişiye bence şans vermemelisin. Onun bu süslü sözlerine kanma sakın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Maddi konularda kendini büyük yüklerin altına sokmuşsun. Fakat önümüzdeki günlerle beraber artık bunu fark edeceksin. Bu konuda kendini biraz frenlemelisin. İçinde bulunduğun durumu düzeltme şansı da elde edeceksin. Bununla birlikte, sağlık konusunda kendine biraz dikkat et. Malum, havalar git gide soğuyor, salgın hastalıklar kol geziyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Günün ilk saatlerinde biraz stresli olabilirsin. Son zamanlarda yaşanan olaylar seni yormuş. Bugün de alacağın bir haber, seni patlamaya hazır hale getirecek. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı değişimler söz konusu olacak. Değişimden korkma. İlerleyen günlerde aşkın deliler gibi mutlu edeceğini görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Sen bugün mantığını bir kenara bırakacak, duygusal olarak kararlar vereceksin. Bu da senin hayata olan bakış açını değiştirecek. Peki kalbin seni nerelere götürecek dersin? :) Bence ona güven! Bununla birlikte, çevrenden bir insan ile ufak bir yanlış anlaşılma sebebiyle tartışma yaşayabilirsin. Kendini güzelce ifade etmekten çekinme. Sana sonuna kadar hak veriyorum, sakın geri adım atma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Ailen ile yaşadığın ufak tartışmanın etkisi bugünle beraber son buluyor. Sen de artık rahatlayıp derin bir nefes alabilirsin. Bununla beraber, sevgilin ile birlikte tatlı bir kaçamağa ne dersin? Aranızda yaşanan minik sorunları de böylece çözmüş olacaksınız bence. Tek ihtiyacınız olan baş başa kalabileceğiniz romantik günler aslında.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Sevgilin varsa, bugün ilişkinizin dönüm noktası olacak bir olay yaşayacaksınız! Hayatındaki insanı bugün yaşayacağınız olaydan sonra çok daha iyi tanıyacaksın. Bu sayede geleceğine dair de bazı düşüncelerin oluşacak. Bununla birlikte, kariyerinde son derece büyük adımlar atıyorsun. Seni tebrik ediyorum bunun için :) Pek yakında da güzel haberler alacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Özel hayatında yaşadığın sorunlar senin günlük hayatını da olumsuz etkiliyor. Bugün, artık kendini arındıracağın bir gün olmalı. Rahatlamaya çalış olur mu? Bununla birlikte, ufak gibi görünen sorumlulukları almaktan çekinme. Bu konuda biraz cesaretli davranman gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede karşına yepyeni fırsatlar da çıkmaya başlayacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Önümüzdeki günlerde uzun zamandır görmediğin o eski sevgilin ile karşılaşabilirsin. Aslında onunla karşılaşmak sana hiç iyi gelmeyecek. Kafanın karışacağını görebiliyorum. Fakat bunun uzun sürmesine izin vermemelisin. Bununla birlikte, ev içerisinde bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Maddi olarak yaşayacağın bu sıkıntılar, moralini fazla bozmasın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün uzun zamandır yapmak istediğin şeyi yapacaksın. Son zamanlarda sıkılan ve daralan ruhunun dinlenmeye ihtiyacı var. Biraz kendi kendini şımartabilirsin mesela :) Bununla beraber, kendini hep mantık çerçevesinde hareket ederken bulmuşsun. Bence artık buna bir 'dur' demen gerekiyor. Duygularının peşinden gitmeyi dene. Çok daha mutlu olduğunu göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Etrafında seni çekemeyen insanların olduğunun farkındasın değil mi? Üstelik bu kişiler yüzüne glüp arkandan konuşuyor! Kendini böyle insanlardan soyutlamalısın. Bununla beraber, önümüzdeki günlerde bir kişi ile görüşmen olacak diyebilirim. Bu görüşme aslında uzun zamandır içinizde biriktirdiğiniz duyguların patlaması gibi olacak. Bu konuşmanın ardından da duygularınız netleşecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün gireceğin ortamda herkes tarafından ilgi çeken kişi sen olacaksın. Orada karşılaşacağın kişi tarafından önüne inanılmaz fırsat çıkacak. Bunu kesinlikle değerlendirmelisin. Bu fırsatlar geri gelmeyebilir. Bununla beraber, arkadaşların seni yeni bir insanla tanıştırmak isteyebilir. Bence ona bir şans vermelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Kalbinde olan kişi için aslında sen, sana düşen her şeyi yapmışsın. Artık bir şeyler yapma sırası karşındaki insanda. Sen biraz geri çekilmeli ve onun ne yapacağını görmelisin. Ayrıca bugünlerde, maddi sıkıntıların da yavaş yavaş düzelecek. Eline geçecek parayı bu kez planlı bir şekilde harcamalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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