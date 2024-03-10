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Tarot Falına Göre 11 Mart Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 11 Mart Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 18:04

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 11 Mart Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün, alacağın bir kararla ilgili büyüklerinden biriyle görüşmek ve onlardan akıl almak isteyebilirsin. Hayatınla ilgili kararları almadan önce bu dönemde oldukça dikkatli davranman gerekiyor. Ne kadar çok kişiye danışırsan hata payını da bir o kadar azaltmış olursun. Son kararı sana bırakıyorum :) Bunun yanında, eskiden sana haksızlık yapmış dostunla ilgili yakın zamanda bir haber alabilirsin. Başı biraz sıkışmış ve birçok sorunla uğraşıyor gibi görünüyor. Ona yardımın dokunabilir diye düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Kafanın son zamanlarda çok fazla karışık olduğunu görüyorum. Bir şeyleri çok fazla kafana takıyorsun ve bu da seni zor bir sürecin içine itiyor. Bugün, kendini çok daha iyi hissedeceğin bir gün olacak diyebilirim. Tek başına sinemaya gitmeye ne dersin? Bence kendini daha iyi hissedeceksin. Bununla birlikte, kalbindeki insanı bu sıralar çok düşünüyorsun gibi geldi bana. Öyle bir düşünmek ki bu, bunun sen bile farkında değilsin. Bence biraz kendi hayatına odaklanmalı ve kendini bu tarz şeylerle meşgul etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Arkadaş ortamından birinin sana karşı çok büyük bir iyiliği dokunabilir. Bu iyiliğin karşılığını vermek isteyebilirsin ancak bunun için acele etmemen gerekiyor. Her şeyin doğru bir zamanı var değil mi? Telaşa kapılıp stres yapmana hiç gerek yok. O kişi de senin niyetini iyi biliyor zaten :) Bununla birlikte, kendine biraz daha vakit ayırman gerektiğinin farkındasın. Bugünü evde film ya da dizi izleyerek ve hiçbir şey yapmadan geçirmek sana oldukça iyi gelecek. Ayrıca, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak. Lütfen sürece güven olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Kendini o kadar çok sorumluluğun içine atmışsın ki artık bir nefes almak istiyorsun. Güzel bir tatil planlamaya ne dersin? Hele sevdiklerinle bu tatili planlarsan şahane olur bence :) Bununla birlikte, bugün sır konusunda biraz ketum olman gereken bir gün. Sırf senden sırlarını alabilmek için kendi 'yalan' sırlarını anlatan kişilere dikkat etmeli ve sırlarını onlarla paylaşmamalısın. Bir açığını kovalıyorlar benden söylemesi. Bu insanların amacını inan anlayamıyorum sevgili okurum. 'Keşke herkes senin gibi olsa' demekten alıkoyamıyorum kendimi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Ailen ile aranda ufak bir anlaşmazlık olabilir. Bu anlaşmazlık kısa süreli olacak. Bu nedenle de çok canını sıkmaman gerekiyor. Unutma ki, onlar senin iyiliğini istiyorlar. Orta yolu bulmak gerekiyor bir şekilde. Top sende :) Bununla birlikte, senin yüzüne gülüp arkandan konuşan bir kadın görüyorum. Ona karşı sonsuz bir güvenin var ama bu kadar güvenmesen iyi edersin. Lütfen bunları söylediğim için bana kızma olur mu? Ben senin iyiliğini düşünüyorum. İsminde de 'S' harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Son zamanlarda kendini bir hayli şanssız hissetmişsin ancak bu durum artık tamamen tersine dönüyor diyebilirim. Hepimizin böyle hissettiği anlar oluyor, iyi düşünelim iyi olsun. Hayat devam ediyor sevgili okurum :) Bununla birlikte, sana yapılan bir iyiliği de görmezden gelebilmen mümkün, bunu yapmamaya çalış. Sonrasında pişman olmanı istemem. Ayrıca, maddi açıdan da birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Bu süreçte güvendiğin insanlardan yardım isteyebilirsin bence. Çekinmene hiç gerek yok. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Maddi olarak girdiğin sıkıntılı bir durum var gibi geldi bana. Sanki son zamanlarda biraz fazla para harcamış ve planlarını da buna göre yapmamışsın. Elindeki paranın planlamasını daha iyi yapman gerektiğini anlayacağın bir gün olacak. Bununla birlikte, sevdiğin bir arkadaşınla ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Bu konuda da dikkatli olman gerekiyor. Cümlelerini seçerek kurmalısın. Ayrıca, aşk hayatında şu an durgun gibi gözüküyor. Müjdemi isterim! Yakın zamanda bazı gelişmeler yaşanacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, kendini nedensiz bir şekilde yalnız hissedeceksin gibi geldi bana. Aslında çevrende arkadaşların da var ama kalabalıklar içinde tek gibisin. Bu da seni biraz düşürebilir ancak en kısa zamanda eski enerjine kavuşacaksın. Canını sıkmamaya ve motivasyonunu olabildiğince yüksek tutmaya çalış :) Bununla birlikte, kalbindeki insana karşı yaşadığın ufak bir güvensizlik sorunu seni daha da karışık bir duruma sokuyor. Her şeyi konuşarak çözebileceğini tekrar hatırlatmak isterim. Ayrıca, bol su tüketmen gerekiyor. Nedense şu sıralar yeterli su tüketmiyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Yaratıcı konularda kendini biraz eksik hissetmişsin gibi geldi bana. Çevrendeki insanlarla kendini kıyaslamaya başlamışsın ama bunun tamamen yanlış bir yol olduğunu bugün fark edeceksin. Bu düşüncelerden vazgeçmen gerekiyor. Sen biriciksin :) Bununla birlikte, aşk hayatında bazı gelişmeler olacağını söylemeliyim. İsminde 'N' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Ona bir şans vermeye ne dersin? Neden biraz ön yargılısın bilmiyorum. Bunu yapmaman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bakış açılarının uyduğu ve ortak hobilerinizi konuşabileceğiniz birine resmen hasret kalmışsın. Bu gibi bir sohbeti yaşamana çok az kalmış! Yakın zamanda hayatına biri girecek ve resmen sana unuttuğun duyguları tekrar hatırlatacak. Oh be! :) Bununla birlikte, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmeli ve en kısa zamanda hayatından çıkarmalısın benden söylemesi. Aksi takdirde seni olumsuz anlamda etkilemeye başlayacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bazı konularda fevri davranışlar sergileyebilirsin bu nedenle hareketlerinin sorumluluğunu alman gerekebilir. Dikkatli olmanda fayda var diyebilirim. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Bununla birlikte, yakın çevrenden birinin seni kullandığını fark edebilir ve buna kafanı takabilirsin. Bu durum seni biraz üzse de, bu durumu bu kadar erken fark edebildiğin için de kendini şanslı sayacaksın. Bardağın dolu tarafından bakmak lazım sonuçta değil mi? Ayrıca, bir iş teklifi alacaksın diyebilirim. Bu teklifi iyi düşünüp, değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün yanlış anlaşılmalara çok uygun bir ortam var diyebilirim. Bu nedenle sözlerini özenle seçmen gerektiğini hatırlatmak isterim. Aman dikkat diyorum! Bununla birlikte; seni sürekli düşünen, geceleri uykusunda bile seni gören o insanın kalbinde çok büyük bir yer bırakmışsın. Sana şimdiden mutluklar dilemek istiyorum :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin yardıma ihtiyacı var. Onun yanında olmalı ve manevi desteğini hissettirmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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