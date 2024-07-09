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Tarot Falına Göre 10 Temmuz Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 10 Temmuz Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 10 Temmuz Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Değişimin bir süredir sana doğru yaklaştığını söylemek istiyorum ve bugün de bu değişimin sinyallerini görmeye başlayacaksın diyebilirim. Gün içerisinde başına gelen olayları gözlemleyerek bile birkaç hafta öncesindeki hayatınla arasındaki farklılığı kolaylıkla anlayacaksın. Bakalım neler bekliyor seni? :) Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmeli ve ağzına hiçbir şekilde koz vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, sezgilerinin sana bir rehber olmasına izin vermelisin sevgili okurum. Gün içerisinde derhal yetişmesi gereken bir işin yoksa illa yapacağım diye de acele etme. Her şeyin doğru bir zamanı var sonuçta değil mi? Bence bu dediklerimi düşün :) Bununla beraber, yakın çevrenden çok güzel bir haber alacağını söylemem gerekiyor. Bu haber, en yakın arkadaşından gelecek. Ayrıca, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak. Şimdiden mutluluklar diliyorum! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, bazı yeni fırsatlar kapını çalacak diyebilirim. Olmasını en çok istediğin olaylara odaklanarak her şeyin kolayca olacağını göreceksin. Senin adına çok mutluyum. Gelişmeleri haberdar etmeyi unutma olur mu? Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile beraber rahata ereceksin. Ayrıca, kariyerinde bazı fırsatlar çıkacak önüne. Bunları iyi değerlendirmen gerekiyor. Bol şans :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, koruma duygusunu ekstra hissedeceğin bir gün olacak diyebilirim. Bu yüzden de güven ve merhamet duyguların aynı şekilde tavan yapacak. Bunun avantajını kullanarak günün güzelliğine bırak kendini. Çok heyecanlandım! :) Bununla beraber, maddi açıdan da rahata erecek ve istediğin o eşyayı çok yakın bir zamanda alabileceksin. Ne mutlu bana! Ayrıca, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Aranızda olan bağ daha da güçlenecek. Birbirinizin kıymetini bilmeniz gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, etrafında olup biten olaylar için normalden çok daha fazla stres altına gireceğin bir gün olacak gibi geldi bana. Duygusal olarak kendini bu şekilde yıpratmaman gerektiğini söylemek istiyorum. Her şey düzelecek, buna emin olabilirsin sevgili okurum. Bununla beraber, kariyerinde birtakım engeller çıkacak. Bu engelleri rahatlıkla aşacaksın. Kendine güvenmen gerekiyor. Bu süreçte sevdiğin insanlara da danışabilirsin. Sana faydası olacaktır :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, duygularının ve hislerinin çok yoğun olduğu bir gün olacak diyebilirim. Bu sebeple çevrenden birine danışmalısın. Tek başına hissetme olur mu? Bununla beraber, yakında kendinde birtakım değişimlere gideceksin. Bu değişim sana çok iyi gelecek benden söylemesi. Hiç endişen olmasın :) Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor sevgili okurum. Birtakım mide sorunları yaşaman mümkün. Yediklerin konusunda biraz daha hassas olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Adından da direkt olarak anlayacağın gibi bugün adeta bir güneş gibi parlayacaksın sevgili okurum. Belki de uzun süre sonra yatağından gülümseyerek kalkıp gün boyunca bu pozitif hissedeceksin. Oh be! :) Bununla beraber, aşk hayatında olacak olan gelişmelere açık olmalısın. İsminde 'E' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans ver. Çok mutlu olacağını düşünüyorum. Ayrıca, yakında kariyerinde bazı gelişmeler olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, diğer zamanlara kıyasladığımda başına bir şey gelecek korkusunu çok daha fazla hissedeceksin diyebilirim. Sanki birden başına bir kaya parçası düşecekmiş gibi bir hissiyata kapılacaksın. Fakat, bu tamamen kuruntu. Kendini rahatlatmalısın. Hepimiz zaman zaman böyle hissedebiliyoruz. Bununla beraber, arkadaşlarından biri maalesef arkandan pek iyi niyetli şeyler söylemiyor. Bunun sebebini de kıskançlığa bağlıyorum. O kişiyi hayatından çıkar lütfen :) Ayrıca, bazı taşınma konuları söz konusu olabilir. Değişime açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, tek başına kalıp meditasyon yaparak tazeliğe ulaşacağın bir gün olabilir. Aynı zamanda etrafında olup biteni de dikkatlice gözlemlemeni istiyorum sevgili okurum. Belki de daha önce fark edemediğin bazı şeyleri keşfedebilirsin. Bakalım neler yaşanacak? Meraktayım! :) Bununla beraber, yakında çevrenden birinin bazı konuşmalarına tanıklık edeceksin. Bu durum seni endişelendirmesin. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün hiç ummadığın şekilde yeteneklerinle övgüler alacağın bir gün olacak diyebilirim. Herkes tarafından olumlu bir şekilde dikkat çekeceğin için nazar boncuğu falan takmak isteyebilirsin. Senin adına çok sevindim. Umarım, her zaman bu kadar yüksek enerjide oluruz :) Bununla beraber, sağlığın konusunda da biraz dikkat etmeni istiyorum. Birtakım mide sorunları yaşayabilirsin. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Sadece biraz daha sabretmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Ön yargılı düşüncelerin, gün içinde karşılaşacağın yeni durumları kabul etmen konusunda zorluk çıkarabilir gibi geldi bana. Karşınıza çıkacak olan fırsatlar arasında kararsız kalma olasılığın da bir o kadar yüksek olacak diyebilirim. Bence çevrenden birine danışabilirsin. Sana fayda sağlayacaktır. Bununla beraber, yakında bir iş teklifi alacaksın. Bu teklifi kabul etmeden önce iki kere düşünmelisin benden söylemesi. Sonrasında pişman olmanı istemem. Önceden uyarmak ise benim görevim! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, gereksiz ve yorucu alışkanlıklarına hoşça kal demenin tam zamanı! Yeni şeylere odaklanarak değişime bir şans verirsen her şeyin senin için daha iyi olacağını göreceksin. Ölüm kartının içini kararttığını farkındayım ancak korkmana gerek yok :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Bu haber sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın resmen! Ayrıca, kendinde bazı değişimlere gidebilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

O kim isminden tiyo verirsen sevinirim

Turan Çalıklı

O hangi konuda aşkmı kariyermi