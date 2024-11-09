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Tarot Falına Göre 10 Kasım Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 10 Kasım Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
09.11.2024 - 22:40

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 10 Kasım Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kendine bazı konularda çok fazla sorumluluk yüklemişsin. Buna artık bir son vermen gerekli. Her şeyi senin düzeltmen de mümkün değil. Artık kendini düzeltemeyeceğin konular için yormayı bırak. Bununla birlikte, arkadaş çevren ile ilgili bir kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Bazı kişilerin senin arkandan konuştuğunu duyabilirsin...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Arkadaş ortamından birinin sana çok fazla ihtiyacı var. Bu durumun farkında değilsin, ancak ilgini göstermen gereken bir kişi olduğunu bilmelisin. Dertlerini senin gibi içine atan bu arkadaşına sen deva olacaksın. Bununla birlikte, kariyerinle ilgili gelecek hafta çok güzel fırsatlar çıkacak önüne. Bu fırsatları iyi değerlendirmeli ve biraz cesur olmalısın. Konfor alanından çıkmalısın artık.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün biraz tadın kaçacak. Bunun sebebi, sevdiğin insanlardan biriyle yaşayacağın ufak bir tartışma. Bu durum seni yorabilir ancak günün sonunda neyse ki anlaşma sağlayacaksınız. Bununla birlikte, son dönemlerde yaşadığın maddi sorunlar senin enerjini çok düşürmüş. Düzgün bir planlamayla, bu dertlerini aşman mümkün. Ayrıca güvendiğin bir insanın tavsiyesine de kulak verebilirsin bu dönemde.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Şu hayatta en önemli şey, sevgi. Sevginin omadığı bir hayatın tadı tuzu olur mu hiç? Sen de son zamanlarda biraz yalnız kalmışsın fakat artık şansın dönüyor. Bu haftadan itibaren aşkın senin kapını çaldığını görüyorum. Bununla birlikte, yaşadığın sorunları çözmek için kendinle biraz daha vakit geçirmen gerek. Her ne kadar zor olsa da problemlerinle yüzleşmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Kendini içine soktuğun o huzursuz durumdan artık tamamen kurtuluyorsun. Bu haftayı rahat bir şekilde kapatıyor ve Pazartesi günü itibarıyla yeni bir başlangıç yapıyorsun. Geçmişinde kafana takılan şeyler bazen uykularını bile kaçırmış. Artık geçmişten kalan yaralarını affetmen gerekli. Böylece çok daha temiz bir sayfa açabileceksin. Hem kariyerinde hem de ikili ilişkilerinde çok güzel bir döneme giriyorsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının başına tatsız bir olay gelmiş ve sen onunla iletişime geçmeyerek ayıp etmişsin. Şimdi böyle söylediğim için acımasız damgası yemek istemem tabii. Ancak arkadaşının, o süreç içinde desteğine ihtiyacı olduğunu bildiğim için bu kadar sert bir tavır aldım. Bence, bugün içinde bu kişiyi en azından aramalı ve onu düşündüğü belli etmelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Uzun zamandır dilediğin, aklında olan bir durum var ve bugün bu durum için bir adım atacaksın. Seni ileriye götürecek bu olay için elinden geldiğince dikkatli olmalısın. Dikkatli olursan bu konuda son derece başarılı olacaksın. Bununla birlikte, arkadaş çevrende ufak bir kopukluk var ancak bu senden kaynaklı bir neden değil. Çevrendeki insanlar artık farklı bakış açılarına sahip olmaya başlıyor ve hayatlarını da buna göre şekillendiriyorlar. Arkadaşların arasındaki kopmalara hazırlıklı olmanı öneriyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün resmen şanslı günündesin. Bu nedenle de yapmak istediğin şeyler hep yolunda gidecek. Bir süredir ertelediğin ve doğru zamanı beklediğin bir konuşmayı da bugün yapabilirsin. Bu sana iyi gelecek. Bununla birlikte, tüm çevrenden kendini soyutlamaya başlamışsın. Sanki olduğun ortama yabancı biri gibi hissediyorsun. Bence bu durumu fazla uzatma, çevrendeki insanları da daha fazla üzme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda mutlu ve huzur dolusun. Bu aralar her şey istediğin gibi gidiyor! Aklında yapmak istediğin ne varsa hepsini birer birer gerçekleştiriyorsun. Bunun uğrunda çabalamak seni çok iyi hissettiriyor haliyle. Ayrıca bugünlerde hayatına isminde 'E' harfinde olan birisi girebilir. Bu kişiyle olan iletişiminiz yavaş yavaş ilerleyecek ve herkesin imrendiği bir hal almaya başlayacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son zamanlarda enerjinle herkesin dikkatini çekiyorsun. İçindeki enerjinin kaynağı nereden geliyor dersin? Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? Evet, evet. Bütün bu haller, benim aklıma aşktan başka bir şeyi getirmiyor. Duygularının son derece gerçek olduğunu ve gün geçtikçe çoğaldığını da görüyorum. Fakat bu konuda ne yapmak istediğinden bir türlü emin olamıyorsun. Neden ilk adımı atan sen olmayasın? Denemeye değer!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün yüklerini üzerinden atacak ve rahatlayacaksın. Bol bol dinlenmeye bak çünkü tempolu günlerin hafta başından itibaren başlayacak. Aklında gerçekleştirmek istediğin birkaç plan var. Özellikle kariyerinle ilgili planların, bu haftanın başından itibaren gerçek olacak. Yalnız bu tempolu günlerde, senden sakin kalmanı istiyorum. Tüm bunların yanında aşk hayatında büyük gelişmeler olacak. Bugün yeni bir ortama girecek, orada karşılaşacağın kişiden fazlasıyla etkileneceksin!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Yakın zamanda evinize bir misafir geleceğini görüyorum. Bu akrabalarınızdan biri. Ancak senin çok haz etmediğin birisi bu. O yüzden ev içerisinde bir gerilim olabilir. Bana kalırsa sen sakinliğini korumalı ve bir olay çıkartmamalısın. Bunun yanında, aşk hayatın şu sıralar durgunlaşmış gibi. Bugünlerde doğru zamanı ve kişiyi bekliyorsun. En güzelini de yapıyorsun. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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