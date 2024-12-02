Tarihte Kayıtlara Geçen En Tuhaf ve Trajik 20 Ölüm Vakası

Tanzanya'da kız arkadaşına su altında evlenme teklif eden Steven Weber talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Harika bir anı paylaşmak için ikisi de suyun altında bir denizaltı odasında birbirlerine aşklarını dile getirdiler. Steven kız arkadaşına şöyle yazmıştı: 'Seninle ilgili sevdiğim her şeyi sana anlatacak kadar nefesimi tutamıyorum.' Ancak teklifini yaparken boğularak hayatını kaybetti.

Detaylar için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Kız Arkadaşına Su Altında Evlenme Teklif Ederken Boğulan Steven Weber'in Hikayesi