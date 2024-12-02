Tarihte Kayıtlara Geçen En Tuhaf ve Trajik 20 Ölüm Vakası
Tarihte Kayıtlara Geçen En Tuhaf ve Trajik 20 Ölüm Vakası
Hayat bazen o kadar garip ve trajik bir şekilde sonlanıyor ki insan buna inanmakta güçlük çekiyor. Bazen küçük bir hata bazen de tamamen şanssızlık sonucu insanlar dünyaya veda ediyor. Hadi gelin dünyanın en talihsiz ve garip ölümlerine göz atalım.
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1. John Edward Jones
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2. Kanadalı Avukat
3. Tommy Cooper
4. Ilda Maciel
5. Colin Scott
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6. Hans Staininger
İşte o sakal👇
7. Jdimytai Damour
8. Sam Ballard
9. Steven Weber
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10. Isadora Duncan
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11. Robert Williams
12. Jose Melena
13. Teksas’taki trajik kaza
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14. Segway trajedisi
15. Brittanie Cecil
16. Deborah
17. Kyle Lake
18. Frank Hayes
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19. Brezilyalı Joao Maria de Souza
20. David'in talihsiz sonu
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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