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Tarihte Kayıtlara Geçen En Tuhaf ve Trajik 20 Ölüm Vakası

Tarihte Kayıtlara Geçen En Tuhaf ve Trajik 20 Ölüm Vakası

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.12.2024 - 11:42

Hayat bazen o kadar garip ve trajik bir şekilde sonlanıyor ki insan buna inanmakta güçlük çekiyor. Bazen küçük bir hata bazen de tamamen şanssızlık sonucu insanlar dünyaya veda ediyor. Hadi gelin dünyanın en talihsiz ve garip ölümlerine göz atalım.

Kaynak

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1. John Edward Jones

1. John Edward Jones

27 saatten fazla bir süre Nutty Putty Mağarası'nda mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Vücudu mağara duvarına sıkıştı ve onu kurtarmaya çalışan ekipler de maalesef başarılı olamayarak John'un ölümüne neden olan talihsiz olay yaşandı.

Detaylar için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Daracık Bir Deliğe Baş Aşağı Girip Saatlerce Kurtarılmayı Bekleyen Akıl Almaz Mağaracı John Edward Jones

2. Kanadalı Avukat

2. Kanadalı Avukat

Bir ofis binasının 24. katındaki pencerenin kırılmaz olduğunu kanıtlamaya çalışırken öldü. Evet belki cam kırılmadı ama çerçevesinden düştü ve hayatını kaybetti.

3. Tommy Cooper

3. Tommy Cooper

1984'te ünlü İngiliz komedyen Tommy Cooper sahnede performans sergilerken kalp krizinden hayatını kaybetti. Seyirciler bunun gösterinin bir parçası olduğunu düşünerek gülmeye devam etti. 'Bir şaka gibi' gerçekleşen trajik olay tüm izleyicileri şok etti.

4. Ilda Maciel

4. Ilda Maciel

88 yaşındaki Ilda Maciel yanlışlıkla hemşireler tarafından beslenme tüpü yerine damarlarına tavuk çorbası enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

5. Colin Scott

5. Colin Scott

7 Haziran 2016'da Colin Scott ve kız kardeşi Sable Yellowstone Milli Parkı’nın kısıtlı bir bölgesine girdi. Termal havuzda gezerken Colin Norris Geyser Havzası’na düştü ve orada sıcak asidik suyun içinde canlı canlı kaynadı. Cesedi geri bulunamadı sadece ayakkabıları ve cüzdanı geriye kaldı. Doğanın bu vahşi güzellikleri hayatı için korkunç bir tuzağa dönüştü.

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6. Hans Staininger

6. Hans Staininger

Braunau Belediye Başkanı olan Hans Staininger oldukça talihsiz bir şekilde kendi sakalına takılarak boynunu kırdı. O gün uyuduğu belediye binasında bir yangın çıktı ve panik içinde kaçmaya çalışırken 1,4 metre uzunluğundaki sakalına bastı. Sonuç olarak bu korkunç kaza, ona ölüm getirdi. İlginç bir şekilde sakalı günümüzde yerel bir müzede sergileniyor.

İşte o sakal👇

İşte o sakal👇

7. Jdimytai Damour

7. Jdimytai Damour

Kara Cuma'nın gerçekleştirildiği 2008 yılında 34 yaşındaki Walmart çalışanı Jdimytai Damour işvereni tarafından 2.000'den fazla kişilik kalabalığı kontrol etmesi için bariyer olarak kullanılmak üzere görevlendirildi. Ancak o gün alışveriş çılgınlığında kalabalık öylesine yoğunlaştı ki Jdimytai Damour kalabalık tarafından ezildi ve hayatını kaybetti.

8. Sam Ballard

8. Sam Ballard

2010 yılında Sidneyli ragbi oyuncusu 19 yaşındaki Sam Ballard arkadaşlarının gaza getirmesiyle sümüklüböcek yemeyi kabul etti. Ancak bu masum gibi görünen eylem sümüklüböceğin sıçan akciğer kurdu taşıması nedeniyle büyük bir felakete yol açtı. Sümüklüböcekten bulaşan hastalık Sam’in 420 gün boyunca komada kalmasına sebep oldu. Uyandığında belden aşağısı felçliydi ve ne yazık ki bir hafta içinde hayatını kaybetti.

9. Steven Weber

9. Steven Weber

Tanzanya'da kız arkadaşına su altında evlenme teklif eden Steven Weber talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Harika bir anı paylaşmak için ikisi de suyun altında bir denizaltı odasında birbirlerine aşklarını dile getirdiler. Steven kız arkadaşına şöyle yazmıştı: 'Seninle ilgili sevdiğim her şeyi sana anlatacak kadar nefesimi tutamıyorum.' Ancak teklifini yaparken boğularak hayatını kaybetti.

Detaylar için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Kız Arkadaşına Su Altında Evlenme Teklif Ederken Boğulan Steven Weber'in Hikayesi

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10. Isadora Duncan

10. Isadora Duncan

Ünlü dansçı Isadora Duncan hayatının en trajik anını 1937'de Paris'te yaşadı. Bir araba ile yol alırken uzun ve serbest bırakılmış eşarbı arabanın tekerleğine sıkıştı. Eşarbın sıkışması sonucu Isadora dışarıya çekildi ve boynu kırıldı. Dansçının talihsiz ölümü sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

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11. Robert Williams

11. Robert Williams

Ford montaj hattı işçisi Robert Williams tarihe robot tarafından öldürülen ilk insan olarak geçti. 1979 yılında otomobil üretimi sırasında Williams'a bir robot kolu yanlışlıkla çarptı ve orada hayatını kaybetti.

12. Jose Melena

12. Jose Melena

Jose Melena 35 metre uzunluğundaki devasa bir düdüklü tencerede diri diri haşlanarak acı bir şekilde hayatını kaybetti.  İş arkadaşı, Jose'nin içeride olduğunu fark etmeden, tencereyi 12.000 pound ton balığıyla doldurdu ve tencereyi 2 saat boyunca çalıştırdı.

13. Teksas’taki trajik kaza

13. Teksas’taki trajik kaza

2015 yılında Teksaslı bir çift pizza almak için çocuklarını evde yalnız bıraktı. Döndüklerinde çocuklarının ağladığını ve mutfağın dağınık olduğunu gördüler. Küçük çocuklar devrilmiş fırını işaret ediyorlardı. Baba fırını kaldırınca 1 yaşındaki kızlarının ciddi şekilde yanmış ve fırından dışarı fırlamış olarak gördü.

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14. Segway trajedisi

14. Segway trajedisi

Segway'in üreten şirketin sahibi yıllarca güvenliğini sağlamak için çalışmalar yapmıştı. Ancak bir gün Segway'i yanlışlıkla bir uçurumdan düşürdü ve hayatını kaybetti.

15. Brittanie Cecil

15. Brittanie Cecil

Hokey maçına giden 13 yaşındaki Brittanie Cecil şakağına isabet eden sapan diskle vuruldu. 14. yaş gününe sadece iki gün kala kafatasındaki kırılma nedeniyle hayatını kaybetti.

16. Deborah

16. Deborah

18 yaşındaki oyuncu Deborah, Disneyland'in açılışından sadece dokuz gün sonra sabit ve dönen bir duvar arasında trajik bir şekilde sıkışarak hayatını kaybetti. Gösterideyken seyirciler onun çığlıklarını duydu ve hemen personeli uyardılar. Ancak çoğu kişi bu çığlıkları gösterinin bir parçası olarak düşündü ve müdahale etmediler.

17. Kyle Lake

17. Kyle Lake

Teksaslı papaz Kyle Lake 800 kişinin önünde vaftiz töreni yaparken korkunç bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Vaftiz havuzuna adım atarken mikrofonu ayarlamak için uzandığında elektrik çarptı ve törenin ortasında hayatını kaybetti.

18. Frank Hayes

18. Frank Hayes

1923'te jokey Frank Hayes, New York’taki Belmont Park'ta bir yarış sırasında ölümcül bir kalp krizi geçirdi. Ancak ölümüne rağmen atının sırtında yarışı kazandı. Hayes'in vücudu eyerde kaldı ve yarış bitene kadar yarışı birinci olarak tamamladı.

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19. Brezilyalı Joao Maria de Souza

19. Brezilyalı Joao Maria de Souza

2013 yılında yaşanan talihsiz olayda, Joao Maria de Souza uyurken bir ineğin çatısından düşüp üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

20. David'in talihsiz sonu

20. David'in talihsiz sonu

Köpeği Moosie'yi kurtarmak için kaynayan termal havuza atlayan David, arkadaşının yardımıyla zar zor dışarı çıktı. Ama David'in gözleri çoktan kör olmuş ve derisi soyulmaya başlamıştı. Tüm vücudu üçüncü derece yanıklarla kaplanmış olan David ertesi sabah hayatını kaybetti. Ne yazık ki Moosie de hayatta kalamadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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