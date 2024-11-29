Dünyanın En Tehlikeli 15 Mesleği! İzlerken Bile İnsanın Tüyleri Diken Diken Oluyor

Dünyanın en tehlikeli işlerini merak ediyor musunuz? Elektrik hatlarının denetiminden astronotluğa kadar hayatlarını büyük bir risk altında sürdüren bu cesur insanlar her gün ölümle burun buruna geliyor. Petrol platformları, maden ocakları ve beton kesme makineleri gibi yüksek riskli işlerde çalışanlar hayatlarını tehlikeye atarak aslında birçok önemli işin de altından kalkıyor. Peki ya haşere ilaçlama uzmanları ve cam korkuluk montajcıları? Onlar da belki ilk akla gelmeyen ama bir o kadar da risk taşıyan ve ürkütücü mesleklerin sahipleri. İşte izlerken bile tüylerinizi diken diken edecek dünyadaki en tehlikeli 15 iş!

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