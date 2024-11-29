Dünyanın En Tehlikeli 15 Mesleği! İzlerken Bile İnsanın Tüyleri Diken Diken Oluyor
Dünyanın En Tehlikeli 15 Mesleği! İzlerken Bile İnsanın Tüyleri Diken Diken Oluyor
Dünyanın en tehlikeli işlerini merak ediyor musunuz? Elektrik hatlarının denetiminden astronotluğa kadar hayatlarını büyük bir risk altında sürdüren bu cesur insanlar her gün ölümle burun buruna geliyor. Petrol platformları, maden ocakları ve beton kesme makineleri gibi yüksek riskli işlerde çalışanlar hayatlarını tehlikeye atarak aslında birçok önemli işin de altından kalkıyor. Peki ya haşere ilaçlama uzmanları ve cam korkuluk montajcıları? Onlar da belki ilk akla gelmeyen ama bir o kadar da risk taşıyan ve ürkütücü mesleklerin sahipleri. İşte izlerken bile tüylerinizi diken diken edecek dünyadaki en tehlikeli 15 iş!
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Elektrik hatlarının kontrolü ve bakımı
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Astronot olmak dünyadaki en tehlikeli ve zorlu mesleklerden biri
Petrol platformlarında çalışanlar ekstrem koşullarda hayatlarını riske atıyor.
Haşere ilaçlama uzmanları
Madenciler yerin derinliklerinde ağır koşullarda çalışırken göçükler ve patlamalar gibi ölümcül tehlikelerle her an yüzleşiyor.
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Beton kesme makinesi operatörleri yüksek hızda çalışan makinelerle çalışırken kesici ve delici araçların yarattığı tehlikelere karşı sürekli bir risk altında.
Cam korkuluk montajcıları yüksek binalarda dengeyi kaybetme riskiyle baş başa kalıyor.
Bir inşaat işçisinin günlük yaşamı zorlu ve yorucu şartlarla geçer.
Sıcak çelik haddeleme işçilerin aşırı sıcaklıklarla başa çıktığı son derece tehlikeli ve zorlu bir iş kolu.
Arjantin'deki La Picasa Lagünü'nden geçen makinistler sıklıkla oldukça zorlu ve tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
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Denizci olmak sürekli değişen hava koşulları ve denizin zorluklarıyla başa çıkmak anlamına gelir.
Çelik çubuk üreticisi yüksek sıcaklıklarla ve ağır makinelerle çalışarak metalin şekillendirilmesi sürecinde büyük bir dikkat ve hassasiyet gerektiren bir iş yapar.
Kanalizasyon temizleyicisi yer altındaki pis su hatlarını temizlerken sağlık riskleri ve tehlikelerle dolu bir işin içine adım atar.
Ağaç kesicisi doğanın zorlu koşullarında devasa ağaçları keserken büyük risklerle karşı karşıya kalır.
Petrol kuyusu sondajcısı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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