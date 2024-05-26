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Tarihte Bugüne Kadar Meydana Gelmiş En İnanılmaz Olaylar Sizi Çok Şaşırtacak

Tarihte Bugüne Kadar Meydana Gelmiş En İnanılmaz Olaylar Sizi Çok Şaşırtacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 16:01

İnsan tarihi boyunca birçok inanılmaz başarıya ve olaya imza attık. Bunlardan bazılarıysa gerçekten akıl almayacak kadar garip ve ilginç. Bugünkü içeriğimizde tarihte meydana gelmiş en çılgınca olaylara bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Tutulma Savaşı, MÖ 6. yüzyılın başlarında Anadolu'da (bugünkü Türkiye) gerçekleşti. Medler ve Lidyalılar savaşıyordu."

1. "Tutulma Savaşı, MÖ 6. yüzyılın başlarında Anadolu'da (bugünkü Türkiye) gerçekleşti. Medler ve Lidyalılar savaşıyordu."

'Ayın tutulması sonucu oluşan ani karanlık, her iki tarafın da savaşı durdurmasına ve altı yıllık bir savaşı sona erdirerek bir barış anlaşması müzakere etmesine yol açtı.'

2. "Napolyon, 1000 kişiyle Fransa'ya çıktı ve 3 hafta içinde tek kurşun atılmadan ülkenin kontrolünü geri aldı."

2. "Napolyon, 1000 kişiyle Fransa'ya çıktı ve 3 hafta içinde tek kurşun atılmadan ülkenin kontrolünü geri aldı."

3. "Askerlerin birbirlerine karşı şarkı söylemek ve futbol oynamak için savaşmayı bıraktıkları 1914 Noel Ateşkesi."

3. "Askerlerin birbirlerine karşı şarkı söylemek ve futbol oynamak için savaşmayı bıraktıkları 1914 Noel Ateşkesi."

4. "Yıldızların Düştüğü Gece, 1833. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyine o kadar şiddetli bir meteor yağmuru düştü ki insanlar dünyanın sona erdiğini düşündü."

4. "Yıldızların Düştüğü Gece, 1833. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyine o kadar şiddetli bir meteor yağmuru düştü ki insanlar dünyanın sona erdiğini düşündü."

'Köle sahiplerinin kölelerinin ayaklarında tövbe ettiler ve onları köleleştirdikleri için af dilediler. Ve ertesi gün, her şey döndü.'

5. "1919'da Boston'da Büyük Pekmez Seli oldu."

5. "1919'da Boston'da Büyük Pekmez Seli oldu."

'Devasa bir pekmez deposu patladı. 21 kişi öldü ve 150 kişi yaralandı.'

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6. "1518 Dans Vebası."

6. "1518 Dans Vebası."

'1518 Dans Vebası, Kutsal Roma imparatorluğu'ndaki Strazburg, Alsace'da meydana geldi ve 50 İla 400 kişi haftalarca dans etti.'

7. "Eğer düşünürseniz Ay'a insan gitmiş olması bile çılgınca."

7. "Eğer düşünürseniz Ay'a insan gitmiş olması bile çılgınca."

8. "8 Ağustos 2004'te Dave Matthews Band'a ait bir tur otobüsü, otobüsün karasu deposundan Chicago'daki Kinzie Caddesi Köprüsü'nden, aşağıdaki Chicago Nehri'nde seyreden üstü açık bir yolcu gezi teknesine tahmini 360 kg insan atığı boşalttı."

8. "8 Ağustos 2004'te Dave Matthews Band'a ait bir tur otobüsü, otobüsün karasu deposundan Chicago'daki Kinzie Caddesi Köprüsü'nden, aşağıdaki Chicago Nehri'nde seyreden üstü açık bir yolcu gezi teknesine tahmini 360 kg insan atığı boşalttı."

9. "İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Dunkirk olabilir."

9. "İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Dunkirk olabilir."

'Her tarafı düşmanlarla kaplı ve sahilde sıkışmış askerler normal insanlar tarafından gemilerle kurtarılıyor. İnanılmaz.'

10. "1561 yılında Nürnberg üzerinde yaşanan göksel fenomenler."

10. "1561 yılında Nürnberg üzerinde yaşanan göksel fenomenler."

1561'de Nürnberg'in üzerinde gök olaylarının veya tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) toplu olarak görülmesi meydana gelmişti. Ufologlar, bu fenomenlerin dünya dışı uzay araçları olabileceğini öne sürdüler ama kesin olarak ne olduğunu asla kanıtlayamadılar.'

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