Tarihte Bugüne Kadar Meydana Gelmiş En İnanılmaz Olaylar Sizi Çok Şaşırtacak
Tarihte Bugüne Kadar Meydana Gelmiş En İnanılmaz Olaylar Sizi Çok Şaşırtacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsan tarihi boyunca birçok inanılmaz başarıya ve olaya imza attık. Bunlardan bazılarıysa gerçekten akıl almayacak kadar garip ve ilginç. Bugünkü içeriğimizde tarihte meydana gelmiş en çılgınca olaylara bakacağız.
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1. "Tutulma Savaşı, MÖ 6. yüzyılın başlarında Anadolu'da (bugünkü Türkiye) gerçekleşti. Medler ve Lidyalılar savaşıyordu."
2. "Napolyon, 1000 kişiyle Fransa'ya çıktı ve 3 hafta içinde tek kurşun atılmadan ülkenin kontrolünü geri aldı."
3. "Askerlerin birbirlerine karşı şarkı söylemek ve futbol oynamak için savaşmayı bıraktıkları 1914 Noel Ateşkesi."
4. "Yıldızların Düştüğü Gece, 1833. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyine o kadar şiddetli bir meteor yağmuru düştü ki insanlar dünyanın sona erdiğini düşündü."
5. "1919'da Boston'da Büyük Pekmez Seli oldu."
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6. "1518 Dans Vebası."
7. "Eğer düşünürseniz Ay'a insan gitmiş olması bile çılgınca."
8. "8 Ağustos 2004'te Dave Matthews Band'a ait bir tur otobüsü, otobüsün karasu deposundan Chicago'daki Kinzie Caddesi Köprüsü'nden, aşağıdaki Chicago Nehri'nde seyreden üstü açık bir yolcu gezi teknesine tahmini 360 kg insan atığı boşalttı."
9. "İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Dunkirk olabilir."
10. "1561 yılında Nürnberg üzerinde yaşanan göksel fenomenler."
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