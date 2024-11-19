Tarihi Orta Çağ'a Dayanıyormuş: Evlilik Teklifi Edilirken Neden Diz Çökülür?

Filmlerde görmüşsünüzdür, belki de bir sokak ortasında şahit olmuşsunuzdur. Bir çiftin bir üyesi diz çöküp diğerine yüzük uzatır. Bu, evlilik tekliflerinin vazgeçilmez sahnesi haline gelmiştir. Ama neden evlilik teklif edilirken diz çökülür? Bu basit gibi görünen hareketin arkasında derin bir tarih yatıyor.