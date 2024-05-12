Tanrı Bile Batıramaz Denilen Titanik'in Batmadan Önce Çekilen Hiç Görülmemiş 15 Fotoğrafı
Tanrı Bile Batıramaz Denilen Titanik'in Batmadan Önce Çekilen Hiç Görülmemiş 15 Fotoğrafı
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Titanik, denizcilik tarihinin hatta insanlık tarihinin en büyük facialarından birisi.
1. Titanik'in en lüks odalarından biri böyle görünüyordu.
2. Ortalama bir odada ise iki tane yatak bulunuyordu.
3. En düşük ücretli odada ranza yataklar vardı.
4. Ana yemek salonu bu şekilde,
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5. 'Parizyen' stiliyle dekore edilen en lüks kafe ise bu şekilde dizayn edilmişti.
6. Alakart restoranın bir bölümü ise bu şekildeydi.
7. Alakart restoranına gelmek için kullanacağınız merdivenler.
8. Tabii bir de berber salonu.
9. First class yolcular için tasarlanan okuma odası.
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10. Ayrıca yalnızca first class müşterilerin yararlanabileceği, gemideki tek spor salonu.
11. Yine first classa ait sigara odası.
12. Yüzme havuzu bile var.
13. Güverteden bazı fotoğraflar ise şu şekilde;
14. 👇🏻
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15. Tüylerimiz diken diken oldu.
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