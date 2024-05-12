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Tanrı Bile Batıramaz Denilen Titanik'in Batmadan Önce Çekilen Hiç Görülmemiş 15 Fotoğrafı

Tanrı Bile Batıramaz Denilen Titanik'in Batmadan Önce Çekilen Hiç Görülmemiş 15 Fotoğrafı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 11:25

Titanik Gemisi'nin biletlerinin 'Tanrının bile batıramayacağı gemi' sloganıyla satıldığı söylenir. Titanik'in hazin sonu ise hepimizin tüylerini ürpertmiştir. 1 Eylül 1985'te enkazı bulunan Titanik'in batmadan önce çekilmiş nadir fotoğraflarına hazır mısınız?

Kaynak: Twitter

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Titanik, denizcilik tarihinin hatta insanlık tarihinin en büyük facialarından birisi.

Titanik, denizcilik tarihinin hatta insanlık tarihinin en büyük facialarından birisi.

1 Eylül 1985'te enkazı bulunan Titanik'in biletleri 'Tanrı bile batıramaz' sloganıyla satılmıştı. Fakat döneminin en büyük ve en lüks yolcu gemisi, New York'a doğru yol alırken Atlas Okyanusu'nda battı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Titanik'in batmadan önce çekilmiş bu fotoğraflarını, daha önce görmemiş olabilirsiniz.

1. Titanik'in en lüks odalarından biri böyle görünüyordu.

1. Titanik'in en lüks odalarından biri böyle görünüyordu.

2. Ortalama bir odada ise iki tane yatak bulunuyordu.

2. Ortalama bir odada ise iki tane yatak bulunuyordu.

3. En düşük ücretli odada ranza yataklar vardı.

3. En düşük ücretli odada ranza yataklar vardı.

4. Ana yemek salonu bu şekilde,

4. Ana yemek salonu bu şekilde,
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5. 'Parizyen' stiliyle dekore edilen en lüks kafe ise bu şekilde dizayn edilmişti.

5. 'Parizyen' stiliyle dekore edilen en lüks kafe ise bu şekilde dizayn edilmişti.

6. Alakart restoranın bir bölümü ise bu şekildeydi.

6. Alakart restoranın bir bölümü ise bu şekildeydi.

7. Alakart restoranına gelmek için kullanacağınız merdivenler.

7. Alakart restoranına gelmek için kullanacağınız merdivenler.

8. Tabii bir de berber salonu.

8. Tabii bir de berber salonu.

9. First class yolcular için tasarlanan okuma odası.

9. First class yolcular için tasarlanan okuma odası.
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10. Ayrıca yalnızca first class müşterilerin yararlanabileceği, gemideki tek spor salonu.

10. Ayrıca yalnızca first class müşterilerin yararlanabileceği, gemideki tek spor salonu.

11. Yine first classa ait sigara odası.

11. Yine first classa ait sigara odası.

12. Yüzme havuzu bile var.

12. Yüzme havuzu bile var.

13. Güverteden bazı fotoğraflar ise şu şekilde;

13. Güverteden bazı fotoğraflar ise şu şekilde;

14. 👇🏻

14. 👇🏻
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15. Tüylerimiz diken diken oldu.

15. Tüylerimiz diken diken oldu.

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