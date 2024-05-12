Tanrı Bile Batıramaz Denilen Titanik'in Batmadan Önce Çekilen Hiç Görülmemiş 15 Fotoğrafı

1 Eylül 1985'te enkazı bulunan Titanik'in biletleri 'Tanrı bile batıramaz' sloganıyla satılmıştı. Fakat döneminin en büyük ve en lüks yolcu gemisi, New York'a doğru yol alırken Atlas Okyanusu'nda battı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Titanik'in batmadan önce çekilmiş bu fotoğraflarını, daha önce görmemiş olabilirsiniz.