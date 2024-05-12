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Ne Günlerdi Be! Bundan 35 Yıl Önce Para Ödemediğimiz Şeyler

Ne Günlerdi Be! Bundan 35 Yıl Önce Para Ödemediğimiz Şeyler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 10:23

Günümüzde bir gider listesi yapacak olsak her ay düzenli bir şekilde ödeme yaptığımız pek çok kalemle karşılaşırız. Bu giderlere artık o denli alışmışız ki sorgulamıyoruz bile ne kadar ödediğimizi. Yalnızca fiyatları artınca fark ediyoruz...

Üstelik yıllar önce adları bile yabancı gelirken!

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1. Cep telefonu faturası 📱

1. Cep telefonu faturası 📱

Çünkü cep telefonu yoktu, dert yoktu!

2. Dijital televizyon üyeliği 📺

2. Dijital televizyon üyeliği 📺

Televizyonun olacak, bir de renkli olacak. Üstüne bir de farklı dijital platformlardan izleme şansın olacak...Ne büyük lüks!

3. Damacana su 💦

3. Damacana su 💦

Çeşmeden içiyorduk arkadaşlar, ne damacanası?

4. Kredi kartı aidatı 💳

Kredi kartı ilk olarak Türkiye'de 1968 yılında kullanılmaya başlanmış. Ancak kredi kartı aidatı?

5. Basketbol maçı bileti 🏀

5. Basketbol maçı bileti 🏀

Sahiden, ücretsiz izlemiyor muyduk?

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6. Vitamin hapları 💊

6. Vitamin hapları 💊

Şimdilerde sağlıksız beslendiğimiz için vitaminlere ihtiyaç duyuyoruz...

7. Spor salonu üyeliği 💪🏼

7. Spor salonu üyeliği 💪🏼

Elbette ki spor yapan, sağlığına dikkat eden insanlar fazlasıyla vardı. Ancak spor salonları bu kadar patlama yapmamıştı!

8. ÖTV 💸

8. ÖTV 💸

Özel Tüketim Vergisi kanımızı emmiyordu...

9. Kedi maması 🐱

Hem de çeşit çeşit var artık. Balıklı mı isterseniz efendim dana etli mi?

10. Doğalgaz faturası 📨

Odun-kömür-elektrikli ısıtıcılar... Doğalgaz da neymiş?

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11. İnternet faturası 💻

11. İnternet faturası 💻

İnternet mi? O da ne?

12. Konsol oyunları 🕹

12. Konsol oyunları 🕹

'Gel kanka bi pes atalım' diyemiyorduk 😁

13. Sevgililer Günü hediyesi 💔

13. Sevgililer Günü hediyesi 💔

Popüler kültürün direttiği şeylerden biri! Para avcıları sizi 😒

Mümkün olabilirse paranızı biriktirin arkadaşlar...

Mümkün olabilirse paranızı biriktirin arkadaşlar...

Ne zaman neye para harcayacağınız belli olmaz önümüzdeki yıllarda! 😂

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FP Z

Kardes sen icerik falan üretme.

Sometimes

Arkadaşlar kredi kartlarınızın bonus özelliğini kapattırın yada sade kredi kartı ile değiştirin sizden yıllık kart kullanım ücreti alamıyorlar rica ederim :)

BERK ANDIÇ

4 yok ki ( enpara ).