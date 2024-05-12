Ne Günlerdi Be! Bundan 35 Yıl Önce Para Ödemediğimiz Şeyler
Ne Günlerdi Be! Bundan 35 Yıl Önce Para Ödemediğimiz Şeyler
Günümüzde bir gider listesi yapacak olsak her ay düzenli bir şekilde ödeme yaptığımız pek çok kalemle karşılaşırız. Bu giderlere artık o denli alışmışız ki sorgulamıyoruz bile ne kadar ödediğimizi. Yalnızca fiyatları artınca fark ediyoruz...
Üstelik yıllar önce adları bile yabancı gelirken!
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1. Cep telefonu faturası 📱
2. Dijital televizyon üyeliği 📺
3. Damacana su 💦
4. Kredi kartı aidatı 💳
5. Basketbol maçı bileti 🏀
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6. Vitamin hapları 💊
7. Spor salonu üyeliği 💪🏼
8. ÖTV 💸
9. Kedi maması 🐱
10. Doğalgaz faturası 📨
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11. İnternet faturası 💻
12. Konsol oyunları 🕹
13. Sevgililer Günü hediyesi 💔
Mümkün olabilirse paranızı biriktirin arkadaşlar...
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Kardes sen icerik falan üretme.
Arkadaşlar kredi kartlarınızın bonus özelliğini kapattırın yada sade kredi kartı ile değiştirin sizden yıllık kart kullanım ücreti alamıyorlar rica ederim :)
4 yok ki ( enpara ).