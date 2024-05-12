Ne Günlerdi Be! Bundan 35 Yıl Önce Para Ödemediğimiz Şeyler

Günümüzde bir gider listesi yapacak olsak her ay düzenli bir şekilde ödeme yaptığımız pek çok kalemle karşılaşırız. Bu giderlere artık o denli alışmışız ki sorgulamıyoruz bile ne kadar ödediğimizi. Yalnızca fiyatları artınca fark ediyoruz...

Üstelik yıllar önce adları bile yabancı gelirken!