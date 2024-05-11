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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.05.2024 - 11:01

İnsanlar bazen öyle perspektifler yakalıyor ki çözmeye çalışırken beyninizin yanması çok olası! Birazdan göreceğiniz görselleri anlamakta da oldukça zorlanabilirsiniz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Bu karenin nasıl ortaya çıktığını hala anlayamadık.

1. Bu karenin nasıl ortaya çıktığını hala anlayamadık.

2. Bunun ise tek bir açıklaması olabilir!

2. Bunun ise tek bir açıklaması olabilir!

3. Tıpkı burada olduğu gibi.

3. Tıpkı burada olduğu gibi.

4. "Benim kafam öne değilmedi, koptu koptu."

4. "Benim kafam öne değilmedi, koptu koptu."

5. İki farklı fotoğraf birleştirilmiş gibi duruyor değil mi?

5. İki farklı fotoğraf birleştirilmiş gibi duruyor değil mi?
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6. Sonsuz bulutlar...

6. Sonsuz bulutlar...

7. Uzuuun bir kedi.

7. Uzuuun bir kedi.

8. Hangisi kimin bacağı belli değil ki.

8. Hangisi kimin bacağı belli değil ki.

9. Met Gala'ya katılan üç kollu Greta Lee.

9. Met Gala'ya katılan üç kollu Greta Lee.

10. Beyfendi, tırnaklarınızı nerede yaptırıyorsunuz?

10. Beyfendi, tırnaklarınızı nerede yaptırıyorsunuz?
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11. Hayır. Hayır düşündüğünüz gibi değil.

11. Hayır. Hayır düşündüğünüz gibi değil.

12. Kol çalışmalarına şimdiden başlayan bir minik.

12. Kol çalışmalarına şimdiden başlayan bir minik.

13. Kimileri de yanlış bölgelerini yanlış çalıştırmış gibi!

13. Kimileri de yanlış bölgelerini yanlış çalıştırmış gibi!

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