İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
İnsanlar bazen öyle perspektifler yakalıyor ki çözmeye çalışırken beyninizin yanması çok olası! Birazdan göreceğiniz görselleri anlamakta da oldukça zorlanabilirsiniz.
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1. Bu karenin nasıl ortaya çıktığını hala anlayamadık.
2. Bunun ise tek bir açıklaması olabilir!
3. Tıpkı burada olduğu gibi.
4. "Benim kafam öne değilmedi, koptu koptu."
5. İki farklı fotoğraf birleştirilmiş gibi duruyor değil mi?
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6. Sonsuz bulutlar...
7. Uzuuun bir kedi.
8. Hangisi kimin bacağı belli değil ki.
9. Met Gala'ya katılan üç kollu Greta Lee.
10. Beyfendi, tırnaklarınızı nerede yaptırıyorsunuz?
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11. Hayır. Hayır düşündüğünüz gibi değil.
12. Kol çalışmalarına şimdiden başlayan bir minik.
13. Kimileri de yanlış bölgelerini yanlış çalıştırmış gibi!
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