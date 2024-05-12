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Sizi Ortamın Shakespeare'i Yapacak Birbirinden Entel 15 Kelime

Sizi Ortamın Shakespeare'i Yapacak Birbirinden Entel 15 Kelime

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.05.2024 - 10:45

Bazı insanlar vardır, konuşmalarıyla sizi adeta mest ederler. Öyle kelimeler kullanırlar ki genel kültür seviyelerinin ne derece yüksek olduğunu gösterirler. Artık siz de onlardan biri olabilirsiniz!

Yine de dikkat, yanlış kullanırsanız bu kelimeler sizi rezil de edebilir...

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1. Salık vermek

1. Salık vermek

Kulağa ilk başta ukalaca gelir fakat değildir, kelime haznenize girmesi gereken bir tamlamadır. Önermek veya tavsiye etmek anlamına gelir.

2. Komplike

2. Komplike

Girdiği cümleyi başka bir boyuta taşıyan, Fransızca bir kelimedir. Anlamı 'Karmaşık, çözülmesi ve anlaşılması güç olan' şeklinde tanımlanabilir.

3. Yanılsama

3. Yanılsama

Bir şeyi olduğundan farklı görmenin, düşü gerçekmiş gibi yaşamanın, olması isteneni ete kemiğe büründürüp beklentinin nesnesi olan kişiye giysi gibi giydirmenin adı olarak kalsın akıllarda. 

Bazıları en büyük yanılsamanın ‘Aşk’ olduğunu söylerler..

4. Devinim

4. Devinim

Hayatın akışını belirttiğimiz cümleler olur ya, bol bol ‘hareket’ kelimesini kullanırız. İşte artık ‘devinim’ diyebilirsiniziHatta Yaşar’ın şarkısı da var ‘Devinim’ diye!

‘gel zaman git zaman her şeyi sildin zaman 

dur artık geçme böyle bak bitiyor aşklarım..’

5. Sofistike

5. Sofistike

Kulağa hoş gelen, ferahlık veren kelimelerden. Karmaşık, gelişmiş; görmüş geçirmiş, kültürlü anlamlarına gelir. 

Güne kahveyle başlayan, evde ayakkabıyla gezenler için kullanabilirsiniz gibi.

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6. Nüans

6. Nüans

Ağıza yakışan bir başka kelime. Basitçe çok az fark anlamına gelir ki karşılaşılan iki benzer durum arasında bunun farkına varmak zeki adam işidir.

Ülkemizde farklı alanlarda da kullanımı tabii ki mevcuttur...

7. İçselleştirmek

7. İçselleştirmek

Günlük hayatta sık sık başvurduğumuz ‘benimsemek’ kelimesinin yerini alabilecek bir kelime. Etrafta olan biteni kabullenmek, yadırgamamaya başlamak; çıkan sonuçları yorumlayıp, içe aktarmak anlamında kullanılır.

8. Eklektik

8. Eklektik

Her şeyden biraz alınarak türetilmiş bir kelime gibidir. Her sistemin sunduğunun en iyisini almak denilebilir felsefi olarak. Birbiriyle uyumsuz parçaları alarak, uyumlu bir bütün yaratmaya benzer. 

Özetle; ne siyah ne beyaz, hem siyah hem beyaz.

9. Absorbe etmek

9. Absorbe etmek

Özellikle akademik muhabbetlerde sık sık denk gelirsiniz bu kelimeye. Alıkoymak, içine çekmek gibi anlamlara gelir. Tutup bırakmamak anlamında da kullanılır. 

Kelime haznenize eklenmeye değer..

10. İrrite

10. İrrite

En başta uyarayım, bu kelimeyi gereğinden fazla kullandığınız takdirde karşı tarafı ‘irrite’ etme ihtimaliniz yüksek. Örnekten de anlaşılabileceği gibi rahatsız edici bir uyarma, provoke etme, rahatsız etme gibi anlamlara gelir. 

Yerinde kullanılırsa iyi kelimedir, valla bak.

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11. Minval

Son zamanlarda kullanımı artan, çevremde sık sık duyduğum; son derece estetik bir kelime. Tarz, biçim, yol yordam, yöntem olarak tanımlanabilir.

12. Semantik

12. Semantik

Sadece cümle süslemek için türetilmiş bir kelime gibi gelir bana hep. En basit haliyle anlambilim olarak tanımlanır. 

Daha geniş manada sözcüklerden ve hatta cümlelerden nasıl anlam çıkartacağımıza dair kurallar bütünüdür.

13. Jargon

13. Jargon

Söz dağarcığınıza eklemeniz gerek, mutlaka diyorum bak. Bir alanda, o insanların kendi kullandıkları dil; meslek argosu olarak tanımlanır kısaca. 

Mesela orduda, kısa dönem erlere 'poşet', uzun dönem erlere 'balta' ve astsubaylara da 'kazık' denilmesi, askeri jargona güzel birer örnektir.

14. Deklare etmek

14. Deklare etmek

Gümrük memurlarının ve futbol yorumcularının dillerine pelesenk olmuş bir kelime. Açıklamak, bildirmek anlamlarına gelir. 

Havaalanlarında ‘’Deklare etmek istediğiniz bir eşyanız var mı?' şeklinde kullanımı mevcuttur.

15. Paradigma

15. Paradigma

Bir olayı alışılagelmiş, kabul edilmiş şekliyle gerçekleştirmek ya da geçmişten gelen değerlere ve düşünce modeline göre yaşamak olarak tanımlanır. 

Şu da var: Paradigmalarımız bakış açımızı, bakış açılarımız ise davranışlarımızı yönetir..

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