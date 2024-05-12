Sizi Ortamın Shakespeare'i Yapacak Birbirinden Entel 15 Kelime
Sizi Ortamın Shakespeare'i Yapacak Birbirinden Entel 15 Kelime
Bazı insanlar vardır, konuşmalarıyla sizi adeta mest ederler. Öyle kelimeler kullanırlar ki genel kültür seviyelerinin ne derece yüksek olduğunu gösterirler. Artık siz de onlardan biri olabilirsiniz!
Yine de dikkat, yanlış kullanırsanız bu kelimeler sizi rezil de edebilir...
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1. Salık vermek
2. Komplike
3. Yanılsama
4. Devinim
5. Sofistike
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6. Nüans
7. İçselleştirmek
8. Eklektik
9. Absorbe etmek
10. İrrite
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11. Minval
12. Semantik
13. Jargon
14. Deklare etmek
15. Paradigma
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