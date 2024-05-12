Sizi Ortamın Shakespeare'i Yapacak Birbirinden Entel 15 Kelime

Bazı insanlar vardır, konuşmalarıyla sizi adeta mest ederler. Öyle kelimeler kullanırlar ki genel kültür seviyelerinin ne derece yüksek olduğunu gösterirler. Artık siz de onlardan biri olabilirsiniz!

Yine de dikkat, yanlış kullanırsanız bu kelimeler sizi rezil de edebilir...