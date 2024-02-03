Tamamıyla Yanlış Olsa da Yıllarca Bizlere Gerçek Olduğu Öğretilen 17 Bilgi
Tamamıyla Yanlış Olsa da Yıllarca Bizlere Gerçek Olduğu Öğretilen 17 Bilgi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yıllar boyunca doğru olduğuna inandırıldığımız, ancak aslında tamamen yanıltıcı olan 17 bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Bu bilgiler, çoğu zaman eğitim sistemimiz tarafından bizlere gerçekmiş gibi aktarıldı ve biz de bunları doğru kabul ettik. Ancak, bilim ve teknoloji ilerledikçe, bu bilgilerin gerçekte ne kadar yanıltıcı olduğunu anlamaya başladık.
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1. "Yemek yemişseniz yüzmeden önce 30 dakika beklemeniz gerektiği."
2. "Sağlığınızı umursuyor ve detoks içecekleri içiyor olabilirsiniz ama onların da hiçbir faydası yok."
3. "Köylerde inek devirildiğine dair hikayelerin anlatıldığını hatırlıyor musunuz? Öyle bir şey yok işte..."
4. "Sosyal medyada 'yasal uyarı' paylaşmanız, insanların sizin içeriğinizi kullanmasını engellemeye yetmiyor."
5. "Havuzlarda işemeyi engellemek için renk değiştiren kimyasallar kullanıldığı yalanı."
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6. "Aşı olmanın otizme sebep olduğu düşüncesi."
7. "2024 yılında bile hala Dünya'nın düz olduğuna inanan insanlar var..."
8. "Havuç yemenin gözlerinize iyi gelmesi."
9. "Uçucu yağların sağlığa iyi geleceği düşüncesi."
10. "Bermuda Şeytan Üçgeni, düşündüğünüz kadar tehlikeli bir nokta değil ve her gün yüzlerce gemi ve uçak geçiyor."
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11. "Etik milyarderler. Üzgünüm ama milyarder olan birisinin karanlık işlerle uğraşmaması imkansız."
12. "Kripto ile zengin olma hayalleri."
13. "Doğduğun ay ve günün, bütün hayatını şekillendireceği düşüncesi."
14. "Doğal taşlara harcanan inanılmaz paralar."
15. "Sakız sindirmeniz 7 yıl sürmez."
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16. "Napolyon'un kısa oluşu."
17. "Bunu söylediğimde insanlar neden şaşırıyor bilmiyorum ama Sherlock Holmes diye bir karakter aslında gerçek değil!"
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13. maddeye göre içerik üretmeyi bırakın o zaman bir zahmet.