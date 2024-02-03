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Tamamıyla Yanlış Olsa da Yıllarca Bizlere Gerçek Olduğu Öğretilen 17 Bilgi

Tamamıyla Yanlış Olsa da Yıllarca Bizlere Gerçek Olduğu Öğretilen 17 Bilgi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 10:31

Yıllar boyunca doğru olduğuna inandırıldığımız, ancak aslında tamamen yanıltıcı olan 17 bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Bu bilgiler, çoğu zaman eğitim sistemimiz tarafından bizlere gerçekmiş gibi aktarıldı ve biz de bunları doğru kabul ettik. Ancak, bilim ve teknoloji ilerledikçe, bu bilgilerin gerçekte ne kadar yanıltıcı olduğunu anlamaya başladık.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yemek yemişseniz yüzmeden önce 30 dakika beklemeniz gerektiği."

1. "Yemek yemişseniz yüzmeden önce 30 dakika beklemeniz gerektiği."

2. "Sağlığınızı umursuyor ve detoks içecekleri içiyor olabilirsiniz ama onların da hiçbir faydası yok."

2. "Sağlığınızı umursuyor ve detoks içecekleri içiyor olabilirsiniz ama onların da hiçbir faydası yok."

3. "Köylerde inek devirildiğine dair hikayelerin anlatıldığını hatırlıyor musunuz? Öyle bir şey yok işte..."

3. "Köylerde inek devirildiğine dair hikayelerin anlatıldığını hatırlıyor musunuz? Öyle bir şey yok işte..."

4. "Sosyal medyada 'yasal uyarı' paylaşmanız, insanların sizin içeriğinizi kullanmasını engellemeye yetmiyor."

4. "Sosyal medyada 'yasal uyarı' paylaşmanız, insanların sizin içeriğinizi kullanmasını engellemeye yetmiyor."

5. "Havuzlarda işemeyi engellemek için renk değiştiren kimyasallar kullanıldığı yalanı."

5. "Havuzlarda işemeyi engellemek için renk değiştiren kimyasallar kullanıldığı yalanı."

'Ne yazık ki öyle bir kimyasal bulunmuyor ama zekice bir yöntem.'

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6. "Aşı olmanın otizme sebep olduğu düşüncesi."

6. "Aşı olmanın otizme sebep olduğu düşüncesi."

7. "2024 yılında bile hala Dünya'nın düz olduğuna inanan insanlar var..."

7. "2024 yılında bile hala Dünya'nın düz olduğuna inanan insanlar var..."

8. "Havuç yemenin gözlerinize iyi gelmesi."

8. "Havuç yemenin gözlerinize iyi gelmesi."

'Aslında İkinci Dünya Savaşı sırasında radar teknolojisini geliştiren İngilizler, aniden nasıl bu kadar iyi atışlar yaptıklarını açıklamak için bu bahaneyi kullanmıştı.'

9. "Uçucu yağların sağlığa iyi geleceği düşüncesi."

9. "Uçucu yağların sağlığa iyi geleceği düşüncesi."

'Psikolojik olarak belki ama gerçekte hayır.'

10. "Bermuda Şeytan Üçgeni, düşündüğünüz kadar tehlikeli bir nokta değil ve her gün yüzlerce gemi ve uçak geçiyor."

10. "Bermuda Şeytan Üçgeni, düşündüğünüz kadar tehlikeli bir nokta değil ve her gün yüzlerce gemi ve uçak geçiyor."
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11. "Etik milyarderler. Üzgünüm ama milyarder olan birisinin karanlık işlerle uğraşmaması imkansız."

11. "Etik milyarderler. Üzgünüm ama milyarder olan birisinin karanlık işlerle uğraşmaması imkansız."

12. "Kripto ile zengin olma hayalleri."

12. "Kripto ile zengin olma hayalleri."

'Öyle bir dünya yok ne yazık ki...'

13. "Doğduğun ay ve günün, bütün hayatını şekillendireceği düşüncesi."

13. "Doğduğun ay ve günün, bütün hayatını şekillendireceği düşüncesi."

14. "Doğal taşlara harcanan inanılmaz paralar."

14. "Doğal taşlara harcanan inanılmaz paralar."

'Üzgünüm ama hiçbir taş, sizin negatif enerjinizi alamaz.'

15. "Sakız sindirmeniz 7 yıl sürmez."

15. "Sakız sindirmeniz 7 yıl sürmez."

'Sakız yutunca karnınızda 7 yıl kaldığını kim söyledi bilmiyorum ama gerçekte öyle bir şey yok.'

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16. "Napolyon'un kısa oluşu."

16. "Napolyon'un kısa oluşu."

'Aslında dönemindeki erkeklere göre uzun bile sayılabilirdi.'

17. "Bunu söylediğimde insanlar neden şaşırıyor bilmiyorum ama Sherlock Holmes diye bir karakter aslında gerçek değil!"

17. "Bunu söylediğimde insanlar neden şaşırıyor bilmiyorum ama Sherlock Holmes diye bir karakter aslında gerçek değil!"

'Hiçbir zaman var olmadı ve sadece bir kitap karakteri.'

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