Tamamıyla Yanlış Olsa da Yıllarca Bizlere Gerçek Olduğu Öğretilen 17 Bilgi

Yıllar boyunca doğru olduğuna inandırıldığımız, ancak aslında tamamen yanıltıcı olan 17 bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Bu bilgiler, çoğu zaman eğitim sistemimiz tarafından bizlere gerçekmiş gibi aktarıldı ve biz de bunları doğru kabul ettik. Ancak, bilim ve teknoloji ilerledikçe, bu bilgilerin gerçekte ne kadar yanıltıcı olduğunu anlamaya başladık.