Taktiklere Elveda: Romantik Bir İlişkinin Olduğunu Gösteren 10 Doğal İşaret

Pijamalarla kanepeye yayılıp zaman geçirmek bile size tatil gibi geliyorsa doğru kişi olduğunuzu düşünebilirsiniz. Rahatlık, romantizmin temel taşlarından biridir diye düşünüyoruz. İlişkiniz ne kadar rahat ve samimi ise o kadar derin ve anlamlı olacak demektir. Birlikte sessiz bir şekilde kitap okumak veya sadece yan yana oturmak bile huzur veriyorsa tamamdır.