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Taktiklere Elveda: Romantik Bir İlişkinin Olduğunu Gösteren 10 Doğal İşaret

etiket Taktiklere Elveda: Romantik Bir İlişkinin Olduğunu Gösteren 10 Doğal İşaret

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 23:46

Flört, partner veya ilk defa tanıştığımız biri için bazen taktiklere başvurduğumuz doğrudur. Ama bu taktikler zamanla etkisini yitirir ve pek de samimi olmayan ilişkiler ortaya çıkar. Eğer romantik bir ilişkide olduğunu düşünüyorsan, sıraladığımız maddeler sana tanıdık gelebilir!

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1. Gözler kalbin aynasıdır: Konuşurken gözlerinin içine bakıyorsa...

Birbirinizle göz göze geldiğinizde zaman duruyor mu? İçinizde kelebekler uçuşuyorsa, bingo! Romantizm seviyeniz tavan yapmış demektir. Göz teması, kelimelere gerek kalmadan hislerinizi anlatmanın en saf yollarından biridir. “Bir bakışıyla içimi okuyor.” diyorsanız doğru yoldasınız demek!

2. Sana küçük sürprizler yapıyorsa...

Partnerinin sabah kahveni yatağına getirmesi, en sevdiğin çikolatayı senden habersiz bir şekilde çantana sıkıştırması, kahvaltıda yumurtayı sevdiğin şekilde pişirmesi... Saysak sayarız da buraya sığmaz. 😅 Sevginin en sağlıklı halleri küçük detaylarda gizlidir.

3. Sen "Leb..." demeden o hemen Çorum'u anlıyorsa... 🌝

İkiniz de bir bakışla ne demek istediğinizi anlıyorsanız ya telepati gücünüz vardır ya da romantik bir ilişki içindesinizdir! Bu anlayış, birbirinizin ruhunu tanıdığınızı gösterir. Aynı anda aynı cümleyi kurmak veya birlikte susup rahat hissetmek, güçlü bir bağın göstergesidir.

4. Sana temas etmekten asla çekinmiyorsa...

Partnerler, birbirlerine dokunarak da sevgilerini gösterebilirler. Sokakta, evde, otobüste veya başka bir yerde sana temas etmekten çekinmiyor ve örneğin elini tuttuğunda bunu kimseden gizlemiyorsa tamamdır. Aranızdaki ilişki giderek daha da güçleniyor demektir. Olması gereken de bu değil mi zaten?

5. Eğer yan yanayken ikiniz de saçmalamaktan korkmuyorsanız...

Birbirinizin yanında çocuk gibi davranabiliyorsanız bu iş olmuş demektir. Saçma sapan esprilere birlikte gülebiliyorsanız daha ne olsun? Kendinizi kasmadan, en doğal halinizle mutlu olabiliyorsanız, işte bu gerçek aşkın ve romantik bir ilişkinin işaretidir.

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6. Yan yanayken kendinizi kasmadan hareket edebiliyorsanız...

Pijamalarla kanepeye yayılıp zaman geçirmek bile size tatil gibi geliyorsa doğru kişi olduğunuzu düşünebilirsiniz. Rahatlık, romantizmin temel taşlarından biridir diye düşünüyoruz. İlişkiniz ne kadar rahat ve samimi ise o kadar derin ve anlamlı olacak demektir. Birlikte sessiz bir şekilde kitap okumak veya sadece yan yana oturmak bile huzur veriyorsa tamamdır.

7. Çok küçük şeylerde bile ortak zevkleriniz varsa...

Aynı dizileri izleyip aynı müzikleri dinlemek romantizmin en tatlı hallerinden biridir. “Birlikteyken sıkılmıyorsak, devam!” diyorsanız yola devam! Ortak zevkler, sizi bir araya getiren küçük köprülerdir. Favori dizinizin yeni bölümünü birlikte izlemek bile vazgeçilmeziniz olabilir.

8. Hayallerine taş koymaktansa destekliyor ve yanında olmaya çalışıyorsa...

En çılgın hayallerini bile destekleyen biri varsa yanında, o kişi romantik bir kahramandır diyebiliriz. Birbirinizi her daim ileriye taşımak, aşkın gücünü gösterir. Başarılarını kutlayan ve başarısızlıklarında yanında olan bir partner, en büyük motivasyon kaynağın haline gelir. Her hayaline “Yapabilirsin!” diyen biri varsa ona sıkı sıkı tutun deriz.

9. Yan yanayken hiç konuşmadan bile huzurlu hissediyorsanız...

Sessizlik anlarında bile huzurlu ve mutlu hissetmeniz, sağlıklı bir iletişimizin olduğunu gösterir. Çünkü bazı duygular yerine oturmuş ve konuşmaya bile ihtiyaç duymadan anlaşabiliyorsunuz demek.

10. Birbirinizin sınırını aşmıyor ve saygı duyuyorsanız...

Saygı olmadan romantizmin olduğu nerede görülmüş? Partnerler, birbirine saygı duydukları müddetçe pek çok duygunun devamı gelir. Çünkü aşkı bile bir noktada saygı besler. Fikirlerine saygı duyuluyor ve dinleniyorsan, bu ilişkinin temelinde sağlam bir aşk var demektir.

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