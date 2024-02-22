Tabelalar Peş Peşe Değişti: Akaryakıta Çifte İndirim Yapıldı! Benzin ve Motorine İndirim Geldi!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 'Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacaktır' sözleriyle benzin ve motorin indirimini duyurdu.

Dün pompaya yansıyan 1 lira 21 kuruşluk indirimin ardından bugün motorine 1 lira 10 kuruş daha indirim geldi. Böylece motorine iki günde 2 lira 31 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatları ise 76 kuruş geriledi.

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