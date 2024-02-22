Tabelalar Peş Peşe Değişti: Akaryakıta Çifte İndirim Yapıldı! Benzin ve Motorine İndirim Geldi!
Tabelalar Peş Peşe Değişti: Akaryakıta Çifte İndirim Yapıldı! Benzin ve Motorine İndirim Geldi!
Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklenmedik bir açıklamada bulundu. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan doğrudan etkilenen akaryakıt fiyatlarına bu kez indirim geldi. Üstelik benzin ve motorine peş peşe üç indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? Benzin fiyatları ne kadar düştü? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?
İşte, 22 Şubat Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
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Akaryakıtta yenilenen tabelalar bu kez düşüşe işaret etti! Benzine ve motorine indirim geldi!
Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi?
Güncel Brent Petrol Fiyatı
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Ankara Akaryakıt Fiyatları
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İzmir Akaryakıt Fiyatları
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