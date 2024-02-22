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Tabelalar Peş Peşe Değişti: Akaryakıta Çifte İndirim Yapıldı! Benzin ve Motorine İndirim Geldi!

Tabelalar Peş Peşe Değişti: Akaryakıta Çifte İndirim Yapıldı! Benzin ve Motorine İndirim Geldi!

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.02.2024 - 09:08

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklenmedik bir açıklamada bulundu. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan doğrudan etkilenen akaryakıt fiyatlarına bu kez indirim geldi. Üstelik benzin ve motorine peş peşe üç indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? Benzin fiyatları ne kadar düştü? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, 22 Şubat Perşembe günü İstanbulAnkara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

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Akaryakıtta yenilenen tabelalar bu kez düşüşe işaret etti! Benzine ve motorine indirim geldi!

Akaryakıtta yenilenen tabelalar bu kez düşüşe işaret etti! Benzine ve motorine indirim geldi!

Ocak ayından bu yana benzine yüzde 111, motorine ise yüzde 101 zam geldi. Peş peşe gelen zamların ardından vatandaşlara bir nebze de olsa nefes aldıracak indirim haberi EPDK'den geldi. EPDK başkanı yaptığı açıklamayla bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağlamış olduğu fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılacağını duyurdu.

Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi?

Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 'Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacaktır' sözleriyle benzin ve motorin indirimini duyurdu. 

Dün pompaya yansıyan 1 lira 21 kuruşluk indirimin ardından bugün motorine 1 lira 10 kuruş daha indirim geldi. Böylece motorine iki günde 2 lira 31 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatları ise 76 kuruş geriledi. 

İşte, güncel akaryakıt fiyatları 👇

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 22 Şubat Perşembe sabahı 83,29 dolardan alıcı buluyor.

  • Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 83,03 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 40.37 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.98 TL

  • LPG litre fiyatı 19.99 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 40.46 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 42.05 TL

  • LPG litre fiyatı 20.49 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 41.17 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 42.82 TL

  • LPG litre fiyatı 20.39 TL

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İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 41.39 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 43.04 TL

  • LPG litre fiyatı 20.07 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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