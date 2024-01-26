Sydney Sweeney'in Başrolünde Yer Aldığı Psikolojik Korku Filmi Immaculate'tan İlk Fragman Yayınlandı
Sydney Sweeney'in Başrolünde Yer Aldığı Psikolojik Korku Filmi Immaculate'tan İlk Fragman Yayınlandı
Başrolünde Euphoria dizisinden tanıdığımız başarılı yıldız Sydney Sweeney'nin yer aldığı psikolojik korku türündeki 'Immaculate' filminden ilk fragman geldi.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Amerikan sinemasının taze bir nefesi olarak karşımıza çıkan "Immaculate", yönetmenliğini Michael Mohan'ın, senaristliğini ise Andrew Lobel'in yürüttüğü psikolojik korku türünün özgün bir örneği.
Korku sinemasının yeni ve çarpıcı bir örneği olan Immaculate, başrolünde Euphoria'nın sevilen yüzü Sydney Sweeney'i ağırlıyor.
Immaculate, Sydney Sweeney'in yanı sıra Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli ve Simona Tabasco gibi başarılı isimleri de izlememize imkan sunuyor.
Cecilia adında dindar bir kadına İtalyan kırsalında bir manastırda rol teklif edilmesini ve kadının korkutucu sırlarını konu edinen korku filminin ilk afişi geçtiğimiz gün yayınlanmıştı hatırlarsanız.
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Geçtiğimiz saatlerde ise 22 Mart 2024 tarihinde seyircisine kavuşacak Immaculate'tan ilk fragman yayınlandı.
Siz Sydney Sweeney'in başrolünde yer aldığı korku filmini izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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