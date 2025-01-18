Survivor'da Asena Kiminle Kavga Etti? Asena - Merve Olayı Ne?
Survivor'da Asena Kiminle Kavga Etti? Asena - Merve Olayı Ne?
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Survivor Asena Kiminle Kavga Etti?
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Survivor Asena - Merve Olayı Ne?
Survivor Asena Neden Gündem Oldu?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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