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Survivor'da Asena Kiminle Kavga Etti? Asena - Merve Olayı Ne?

Survivor'da Asena Kiminle Kavga Etti? Asena - Merve Olayı Ne?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.01.2025 - 00:29

Survivor 2023'ün en büyük olayı Merve ve Asena tartışmasıydı. Merve ve Asena arasında ne geçti? Asena Survivor'da kiminle kavga etti? İşte detaylar...

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Survivor Asena Kiminle Kavga Etti?

Survivor Asena Kiminle Kavga Etti?

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Asena Demirbağ, 2023 yılında Merve ile kavga etmişti.

Survivor Asena - Merve Olayı Ne?

Survivor Asena - Merve Olayı Ne?

2023 yılında diskalifiyeye kadar giden Merve-Asena kavgasında Asena, Merve'yi adadayken bildiğiniz dövmüştü. Oyun alanında Merve'yi dövmekle tehdit edip adaya gidince gerçekten döven Asena'ya sadece 6 ödül cezası verilirken bu olayı atlatamayıp psikolojisi bozulan Merve, performansı düştüğü gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Survivor Asena Neden Gündem Oldu?

Survivor Asena Neden Gündem Oldu?

Acun Ilıcalı bugünkü 2025 sezonu konseyinde Almeda'nın bir yarışmacıya saldırması ile ilgili 'Bu kız sağlıklı değil' diye konuşan Asena'ya 'Sen bunu söyleyecek son insansın. Sen de olaysız değilsin' dedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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