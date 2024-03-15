Süper Lig'de Kritik Hafta! Fenerbahçe, Trabzon'a Gidiyor! Son Dönemde İki Kulübün İlişkileri Neden Gerilmişti?
Süper Lig'de Kritik Hafta! Fenerbahçe, Trabzon'a Gidiyor! Son Dönemde İki Kulübün İlişkileri Neden Gerilmişti?
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, çok zorlu bir deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'nin Trabzon'dan üç puan çıkartması çok önemli. Ancak rakibi de haftalardır bu maç için motive oluyor.
İki ezeli rakibin özellikle son 30 yılda ilişkileri çok gerildi. Neler yaşandığını içeriğimizde inceleyeceğiz.
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Türkiye'nin iki büyük, değerli camiası Trabzonspor ve Fenerbahçe. Pazar günü Trabzon'da kozlarını paylaşacaklar. Akıllara ise ilk olarak 1996 yılında oynanan şampiyonluk maçı geliyor.
3 Temmuz 2011 günü, televizyonlarını açan insanlar, Türkiye’deki tüm kanalların son dakika duyurusu ile karşılaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere futbolcu, teknik direktör, spor yöneticisi 50 kişi gözaltına alınmıştı.
Şike soruşturmasının merkezinde de Fenerbahçe ve Başkanı Aziz Yıldırım vardı. Dosyada başka bir sürü maç olsa da kamuoyu Dava’yı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe eksenli gördü. 8 Temmuz 2011 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mahkeme tarafından tutuklandı.
Süreç Aziz Yıldırım'ı da sembol isim haline getirdi. Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, seçime tek aday olarak giren Aziz Yıldırım, 5 bin 269 oy alarak yeniden kulübün başkanı seçildi. Aziz Yıldırım hapisten çıktıktan sonra uzun bir süre daha başkanlığa devam etti.
Trabzonspor, bu kaotik süreçte Fenerbahçe'nin küme düşürülmesi ve 2010-2011 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olarak tescil edilmesini UEFA'dan talep etti. UEFA, bir müfettişini Türkiye'ye gönderdi ama müfettiş yetkisizlik kararı verdi.
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Fenerbahçe takım otobüsü, 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor deplasmanından dönüş yolunda Trabzon'da silahlı saldırıya uğradı. Vahim olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.
Büyük rekabetin kökenleri son 30 yıldan ibaret değil elbette. Trabzonspor'un İstanbul kulüplerine karşı üst üste şampiyonluklar aldığı 1970'lerde itibaren her daim bu maçlar büyük ses getirmiştir.
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