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Süper Lig'de Kritik Hafta! Fenerbahçe, Trabzon'a Gidiyor! Son Dönemde İki Kulübün İlişkileri Neden Gerilmişti?

Süper Lig'de Kritik Hafta! Fenerbahçe, Trabzon'a Gidiyor! Son Dönemde İki Kulübün İlişkileri Neden Gerilmişti?

Trabzon Fenerbahçe
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 15:09

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, çok zorlu bir deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'nin Trabzon'dan üç puan çıkartması çok önemli. Ancak rakibi de haftalardır bu maç için motive oluyor.

İki ezeli rakibin özellikle son 30 yılda ilişkileri çok gerildi.  Neler yaşandığını içeriğimizde inceleyeceğiz.

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Türkiye'nin iki büyük, değerli camiası Trabzonspor ve Fenerbahçe. Pazar günü Trabzon'da kozlarını paylaşacaklar. Akıllara ise ilk olarak 1996 yılında oynanan şampiyonluk maçı geliyor.

Türkiye'nin iki büyük, değerli camiası Trabzonspor ve Fenerbahçe. Pazar günü Trabzon'da kozlarını paylaşacaklar. Akıllara ise ilk olarak 1996 yılında oynanan şampiyonluk maçı geliyor.

1995-1996 sezonunun en kritik maçında, 5 Mayıs 1996'da Trabzon'da o yılın şampiyonu büyük ölçüde belli olacaktı. 

İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Trabzonspor, ikinci yarıda Fenerbahçe'den yediği iki golle ezeli rakibine kendi evinde mağlup olmuş ve şampiyonluğu kaybetmişti.

Bu maçın ardından Trabzonspor, uzun yıllar bu travmadan kurtulamadı. 

Trabzon'da yaşadığı hayal kırıklığı sonucu intihar eden taraftarlar bile oldu. 

Bundan çok daha gergin bir süreç ise 2011 yılında yaşanacaktı.

3 Temmuz 2011 günü, televizyonlarını açan insanlar, Türkiye’deki tüm kanalların son dakika duyurusu ile karşılaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere futbolcu, teknik direktör, spor yöneticisi 50 kişi gözaltına alınmıştı.

3 Temmuz 2011 günü, televizyonlarını açan insanlar, Türkiye’deki tüm kanalların son dakika duyurusu ile karşılaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere futbolcu, teknik direktör, spor yöneticisi 50 kişi gözaltına alınmıştı.

Neler olup bittiğini anlamaya çalışan insanlar, büyük puntolarla yazılmış televizyon KJ’leri ile karşılaştılar:   “BÜYÜK ŞİKE VE TEŞVİK OPERASYONU”  Türkiye Süper Ligi’nin 2010-2011 Futbol Sezonu maçlarında şike yapıldığı iddia ediliyordu...

Türkiye’de 2010-2011 Süper Lig sezonunu Fenerbahçe şampiyon olarak tamamlamıştı. Şampiyonluk için Trabzonspor ile çekişen Fenerbahçe, ligi ezeli rakibiyle aynı puanda bitirmesine rağmen averajla ipi göğüsleyen taraf olmuştu.

Şike soruşturmasının merkezinde de Fenerbahçe ve Başkanı Aziz Yıldırım vardı. Dosyada başka bir sürü maç olsa da kamuoyu Dava’yı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe eksenli gördü. 8 Temmuz 2011 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mahkeme tarafından tutuklandı.

Şike soruşturmasının merkezinde de Fenerbahçe ve Başkanı Aziz Yıldırım vardı. Dosyada başka bir sürü maç olsa da kamuoyu Dava’yı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe eksenli gördü. 8 Temmuz 2011 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mahkeme tarafından tutuklandı.

Şike Davası'nın ilk duruşması ise Şubat ayında yapıldı. 23'ü tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasında Aziz Yıldırım'ın 'Ne Şikesi? Memleket elden gidiyor' sözleri Türkiye'nin gündemine oturdu.

Aziz Yıldırım'ın bu çıkışı yoğun siyasi mesajlar içeriyordu. Yıldırım, bu davaları tıpkı Ergenekon ve Balyoz davaları gibi Gülen Cemaati'nin Yargı'daki kadrolarını kullanarak ülkeyi dizayn etme girişimlerinin bir parçası olarak gördüğünü ilk kez ilan etti.

Süreç Aziz Yıldırım'ı da sembol isim haline getirdi. Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, seçime tek aday olarak giren Aziz Yıldırım, 5 bin 269 oy alarak yeniden kulübün başkanı seçildi. Aziz Yıldırım hapisten çıktıktan sonra uzun bir süre daha başkanlığa devam etti.

Süreç Aziz Yıldırım'ı da sembol isim haline getirdi. Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, seçime tek aday olarak giren Aziz Yıldırım, 5 bin 269 oy alarak yeniden kulübün başkanı seçildi. Aziz Yıldırım hapisten çıktıktan sonra uzun bir süre daha başkanlığa devam etti.

2015 yılında delegelerin ezici çoğunluğu ile yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, 2018 kongresinde de başkanlığa aday olduğunu açıkladı.  Ancak bu sefer karşısında dişli bir rakip buldu: ALİ KOÇ

20 yılın yorgunluğu, Fenerbahçe taraftarının değişim isteği, özellikle futbol şubesinde yıllardır gelmeyen başarı ve Ali Koç'un cazibesi seçimin lehini değiştirdi.  Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongre salonunda yuhlandı, duygusal anlar yaşandı.

3 Haziran 2018 günü, oy kullanma hakkına sahip olan 25 bin 650 üyeden 21 bin 350'si oy kullandı ve Ali Koç 16 bin 92 oyla 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

Trabzonspor, bu kaotik süreçte Fenerbahçe'nin küme düşürülmesi ve 2010-2011 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olarak tescil edilmesini UEFA'dan talep etti. UEFA, bir müfettişini Türkiye'ye gönderdi ama müfettiş yetkisizlik kararı verdi.

Trabzonspor, bu kaotik süreçte Fenerbahçe'nin küme düşürülmesi ve 2010-2011 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olarak tescil edilmesini UEFA'dan talep etti. UEFA, bir müfettişini Türkiye'ye gönderdi ama müfettiş yetkisizlik kararı verdi.

Trabzonspor Şike Süreci'ni bir onur meselesi haline getirdi.  Hiçbir zaman arzu ettikleri gibi kupalarına kavuşamasalar da, Trabzon'da bugün dahi 2010-2011 şampiyonluğunu Trabzonspor'un kazandığına yönelik bir inanç var.

Trabzonspor'a şampiyonluk verilmedi ama 2011-2012 sezonunda şampiyonlar liginde Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor Türkiye'yi temsil etti. 

İki kulübün ilişkileri bu süreçte çok gerildi. Ancak yaşananlar bunlarla sınırlı kalmayacaktı.

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Fenerbahçe takım otobüsü, 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor deplasmanından dönüş yolunda Trabzon'da silahlı saldırıya uğradı. Vahim olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Fenerbahçe takım otobüsü, 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor deplasmanından dönüş yolunda Trabzon'da silahlı saldırıya uğradı. Vahim olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Açılan soruşturma sonunda saldırının şüphelisi iki kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, şüphelilerden biri otobüsü takip ettiğini, diğeri ise silahı ateşlediğini itiraf etti. Ancak mahkemeye çıkınca hakkındaki iddiaları reddeden iki şahıs, 8 Nisan günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Fenerbahçe, her 4 Nisan günü, bu olayı hatırlatarak, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmadığını ifade etmeyi sürdürüyor.

Büyük rekabetin kökenleri son 30 yıldan ibaret değil elbette. Trabzonspor'un İstanbul kulüplerine karşı üst üste şampiyonluklar aldığı 1970'lerde itibaren her daim bu maçlar büyük ses getirmiştir.

Büyük rekabetin kökenleri son 30 yıldan ibaret değil elbette. Trabzonspor'un İstanbul kulüplerine karşı üst üste şampiyonluklar aldığı 1970'lerde itibaren her daim bu maçlar büyük ses getirmiştir.

Bizler de Pazar günü oynanacak maçın dostluk içinde, iki büyük camianın tarihine ve ismine yakışır bir atmosferde geçmesini diliyoruz.

Saha dışı süreçlerin değil, saha içi rekabetin ve futbol kalitesinin hakim olacağı bir geleceği ümit ediyoruz.

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