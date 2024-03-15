Süper Lig'de Kritik Hafta! Fenerbahçe, Trabzon'a Gidiyor! Son Dönemde İki Kulübün İlişkileri Neden Gerilmişti?

2015 yılında delegelerin ezici çoğunluğu ile yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, 2018 kongresinde de başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak bu sefer karşısında dişli bir rakip buldu: ALİ KOÇ

20 yılın yorgunluğu, Fenerbahçe taraftarının değişim isteği, özellikle futbol şubesinde yıllardır gelmeyen başarı ve Ali Koç'un cazibesi seçimin lehini değiştirdi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongre salonunda yuhlandı, duygusal anlar yaşandı.

3 Haziran 2018 günü, oy kullanma hakkına sahip olan 25 bin 650 üyeden 21 bin 350'si oy kullandı ve Ali Koç 16 bin 92 oyla 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.