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Süper Lig'de Dev Maç: Şenol Güneş Yönetimindeki Trabzonspor Beşiktaş'ı Konuk Ediyor

Süper Lig'de Dev Maç: Şenol Güneş Yönetimindeki Trabzonspor Beşiktaş'ı Konuk Ediyor

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 10:37

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 140. randevularına çıkıyor. Trabzon Papara Park'ta oynanacak dev maç, saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

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