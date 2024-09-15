Süper Lig'de Dev Maç: Şenol Güneş Yönetimindeki Trabzonspor Beşiktaş'ı Konuk Ediyor
Süper Lig'de Dev Maç: Şenol Güneş Yönetimindeki Trabzonspor Beşiktaş'ı Konuk Ediyor
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Galatasaray'a karşı 5-0'lık Süper Kupa zaferi sonrası ligde 3'te 3 yapan Beşiktaş, milli aranın ardından Trabzonspor'a konuk oluyor.
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Abdullah Avcı ile yollarını ayırıp takımı Şenol Güneş'e emanet eden Karadeniz ekibi, sezonun ilk derbisinden puanlarla ayrılmak istiyor.
Avrupa'ya veda eden bordo-mavililer, ligde oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.
Trabozspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Cham, Orsic, Banza
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile
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