Suç Olsa da Psikoloğuma Her Şeyi Anlatabilir miyim?

Psikologların sağlık hizmeti verip vermediği ve anlatılan her şeyin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise tartışma konusudur. Bu kapsamda “Sağlık hizmeti veren diğer kişiler” ibaresinden ne anlaşılması gerektiğinin ortaya konulabilmesi için öncelikle “sağlık hizmeti” kavramından ne anlaşılması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bir faaliyetin sağlık hizmeti olarak nitelendirilebilmesi için hizmetin doğrudan veya dolaylı olarak verilmesinin bir önemi bulunmayıp, önemli olan verilen hizmetin tıbbi bir faaliyet teşkil etmesidir.

Bu itibarla klinik psikolog, diyetisyen, tahlil laboratuvarı görevlisi, biyolog, röntgen uzmanı gibi kişiler sağlık hizmeti veren diğer kişilerdir. Dolayısıyla hem insan psikolojisinin insan sağlığı üzerindeki etkileri hem de yapılan iş anlamında sağlık personeli olacak nitelikte olduğundan klinik psikologların suçu bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.*

Bu yönde düzenlenen kanun maddeleri ile korunan hukuki değer; adliyenin faaliyet ve fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde icrasındaki toplumsal yarardır. Mesleki anlamda; sağlık mesleği mensuplarının özelinde bir kanun maddesi olmasının ana sebebi; sağlık çalışanlarının görevleri esnasında, suç unsuru oluşturan vakalar ile karşılaşma ve müdahale etme durumunda olması ve kamu görevlisi olmayan sağlık mesleği mensuplarını da bildirim yükümlülüğü kapsamına almaktır TCK md. 280 )**

Psikoloğunuz ile aranızda geçen konuşmaların mahremiyeti ve suç unsuru olarak algılanıp algılanamayacağından emin olmak için sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirim yükümlülüğü konusunda bilgi edinmesi faydalı olacaktır. Bu hususlarda bir hukukçuya danışmak iyi olacaktır.

* Avukata Sor (2024) Online Soru ve Avukat Danışma Hattı

** https://harbiyehukuk.com

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