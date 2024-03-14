Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Fiyatı 480 TL'yi Aşan Efsane Cyberpunk Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Fiyatı 480 TL'yi Aşan Efsane Cyberpunk Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
14.03.2024 - 11:24

Epic Games Store'un bu haftaki bedavası yüz güldüren cinsten. Efsane bir serinin Steam fiyatı 480 TL'yi aşan sevilen oyunu bu hafta boyunca Epic Games Store'da ücretsiz olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Epic Games Store sayesinde her hafta kütüphanelerimizi doldurmaya devam ediyoruz.

Epic Games Store sayesinde her hafta kütüphanelerimizi doldurmaya devam ediyoruz.

Yeri geldiğinde harika AAA oyunlar, yeri geldiğinde ise sevilen bağımsız yapımları kullanıcılarına bedava sunan Epic Games Store bu sayede kalplerimizi de çalıyor desek yalan olmaz.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam fiyatı 480 TL'yi aşan Deus Ex: Mankind Divided.

Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?

Öncelikle hesabınızla Epic Games Store'a girdikten sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmının altında yer alan oyunumuzu bulun ve tıklayın. Ardından oyunun sayfasındaki 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz yeni sayfada 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize ekleyebilir, dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu kapmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Oyunu kapmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

14 Mart saat 18 itibariyle bedava olan oyunumuz bir hafta boyunca, yani 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak kalacak. Bu süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak eklemek için tarih aralığını geçirirseniz oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?