Steam Fiyatı 480 TL'yi Aşan Efsane Cyberpunk Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

14 Mart saat 18 itibariyle bedava olan oyunumuz bir hafta boyunca, yani 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak kalacak. Bu süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak eklemek için tarih aralığını geçirirseniz oyuna sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.