Steam Fiyatı 480 TL'yi Aşan Efsane Cyberpunk Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Fiyatı 480 TL'yi Aşan Efsane Cyberpunk Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games Store'un bu haftaki bedavası yüz güldüren cinsten. Efsane bir serinin Steam fiyatı 480 TL'yi aşan sevilen oyunu bu hafta boyunca Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
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Epic Games Store sayesinde her hafta kütüphanelerimizi doldurmaya devam ediyoruz.
Bu haftanın bedava oyunu ise Steam fiyatı 480 TL'yi aşan Deus Ex: Mankind Divided.
Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?
Oyunu kapmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
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