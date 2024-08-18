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Steam Fiyatı 1,000 TL'yi Aşan Şahane Oyun Epic Games'te Bedava Olacak

Steam Fiyatı 1,000 TL'yi Aşan Şahane Oyun Epic Games'te Bedava Olacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 10:43

Epic Games Store'da haftanın bedavası ortaya çıktı. Steam fiyatı 1,000 TL'yi aşan son yılların sevilen oyunlarından biri bu hafta perşembe günü itibariyle Epic Games'te bedava olacak.

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Epic Games Store'un bedavaları tam gaz devam ediyor.

Epic Games Store'un bedavaları tam gaz devam ediyor.

Oyuncularının karşısına her hafta birbirinden farklı bedava oyunlarla çıkan Epic Games Store kah sevilen AAA oyunları, kah beğenilen indie oyunları hediye ederek kütüphanelerimizi genişletiyor.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 30 dolar, yani yaklaşık 1,009 TL'lik fiyat etiketine sahip olan The Callisto Protocol.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 30 dolar, yani yaklaşık 1,009 TL'lik fiyat etiketine sahip olan The Callisto Protocol.

300 yıl sonraya, geleceğe gittiğimiz oyun bizleri Jüpiter'ın uydusuna bırakıyor ancak burada yalnız değiliz. Efsane korku oyunu Dead Space'in ayak izlerini takip eden The Callisto Protocol hem grafikleri, hem de atmosferi ile dikkat çekerken gerilim dozunu asla düşürmüyor.

The Callisto Protocol perşembe günü itibariyle ücretsiz olacak.

The Callisto Protocol perşembe günü itibariyle ücretsiz olacak.

2022 yılında çıkan oyunumuz 22 Ağustos Perşembe saat 18:00 itibariyle tüm Epic Games Store kullanıcıları için ücretsiz olacak. Bu tarihe kadar geçtiğimiz haftanın bedava oyunu Death's Gambit-Afterlife'ı kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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