Steam Fiyatı 1,000 TL'yi Aşan Şahane Oyun Epic Games'te Bedava Olacak
Steam Fiyatı 1,000 TL'yi Aşan Şahane Oyun Epic Games'te Bedava Olacak
Epic Games Store'da haftanın bedavası ortaya çıktı. Steam fiyatı 1,000 TL'yi aşan son yılların sevilen oyunlarından biri bu hafta perşembe günü itibariyle Epic Games'te bedava olacak.
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Epic Games Store'un bedavaları tam gaz devam ediyor.
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Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 30 dolar, yani yaklaşık 1,009 TL'lik fiyat etiketine sahip olan The Callisto Protocol.
The Callisto Protocol perşembe günü itibariyle ücretsiz olacak.
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