Steam Fiyatı 1,000 TL'yi Aşan Şahane Oyun Epic Games'te Bedava Olacak

300 yıl sonraya, geleceğe gittiğimiz oyun bizleri Jüpiter'ın uydusuna bırakıyor ancak burada yalnız değiliz. Efsane korku oyunu Dead Space'in ayak izlerini takip eden The Callisto Protocol hem grafikleri, hem de atmosferi ile dikkat çekerken gerilim dozunu asla düşürmüyor.