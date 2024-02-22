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Steam Değeri 620 TL Olan Eğlenceli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 620 TL Olan Eğlenceli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.02.2024 - 12:23

Epic Games Store kullanıcıları için bedava oyun vakti! Steam'de 19,99 dolar, yani yaklaşık 620 TL fiyat etiketine sahip eğlenceli oyun saat 18:00 itibariyle Epic Games Store'da ücretsiz oluyor.

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Epic Games Store'un bedava oyunları malumunuz.

Epic Games Store'un bedava oyunları malumunuz.

Her hafta kullanıcılarına birbirinden güzel bedava oyunlar sunan Epic Games Store sayesinde kütüphanelerimizi doldurmaya bu hafta da devam ediyoruz.

Bu haftanın bedava oyunu Steam değeri yaklaşık 620 TL olan Super Meat Boy Forever.

Peki oyunu nasıl ücretsiz olarak kütüphanelerimize ekleyeceğiz?

Peki oyunu nasıl ücretsiz olarak kütüphanelerimize ekleyeceğiz?

Epic Games Store'a hesabınızla giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmının altında yer alan oyunu bulun ve tıklayın. Oyun sayfasında 'Yükle' dedikten sonra yönlendirileceğiniz sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunun kısa bir süre için ücretsiz kalacağını unutmayın!

Oyunun kısa bir süre için ücretsiz kalacağını unutmayın!

22 Şubat saat 18:00 itibariyle ücretsiz olan oyunumuz bir hafta boyunca, yani 29 Şubat'a kadar ücretsiz kalacak. Bu tarih aralığında oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak tarihleri kaçırırsanız oyuna sahip olmak için para ödemeniz gerekecek.

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