Steam Değeri 620 TL Olan Eğlenceli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Değeri 620 TL Olan Eğlenceli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games Store kullanıcıları için bedava oyun vakti! Steam'de 19,99 dolar, yani yaklaşık 620 TL fiyat etiketine sahip eğlenceli oyun saat 18:00 itibariyle Epic Games Store'da ücretsiz oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Epic Games Store'un bedava oyunları malumunuz.
Bu haftanın bedava oyunu Steam değeri yaklaşık 620 TL olan Super Meat Boy Forever.
Peki oyunu nasıl ücretsiz olarak kütüphanelerimize ekleyeceğiz?
Oyunun kısa bir süre için ücretsiz kalacağını unutmayın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda