Steam Değeri 620 TL Olan Eğlenceli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

22 Şubat saat 18:00 itibariyle ücretsiz olan oyunumuz bir hafta boyunca, yani 29 Şubat'a kadar ücretsiz kalacak. Bu tarih aralığında oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak tarihleri kaçırırsanız oyuna sahip olmak için para ödemeniz gerekecek.