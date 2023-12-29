Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games, ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor! Yılbaşına kadar devam edecek ücretsiz oyun serüveninde bugün, değeri 400 TL'yi aşan 2 oyunluk bir paket var. Complete sürümünde beraber olarak sunulan bu iki yapım, Steam üzerinde ayrı ayrı satılıyor.
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Steam Fiyatı 400 TL'yi aşan Snakebird Complete, Epic Games Store'da ücretsiz.
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