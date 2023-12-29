Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Epic Games, ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor! Yılbaşına kadar devam edecek ücretsiz oyun serüveninde bugün, değeri 400 TL'yi aşan 2 oyunluk bir paket var. Complete sürümünde beraber olarak sunulan bu iki yapım, Steam üzerinde ayrı ayrı satılıyor.