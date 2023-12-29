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Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 19:01

Epic Games, ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor! Yılbaşına kadar devam edecek ücretsiz oyun serüveninde bugün, değeri 400 TL'yi aşan 2 oyunluk bir paket var. Complete sürümünde beraber olarak sunulan bu iki yapım, Steam üzerinde ayrı ayrı satılıyor.

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Steam Fiyatı 400 TL'yi aşan Snakebird Complete, Epic Games Store'da ücretsiz.

Peki oyunu kütüphanemize nasıl ekleyeceğiz?

Peki oyunu kütüphanemize nasıl ekleyeceğiz?

Bu işlem oldukça basit. Öncelikle Epic Games hesabınıza tarayıcı veya masaüstü uygulaması üzerinden giriş yapın. Ardından mağaza kısmına tıklayın ve aşağı tarafta bulunan ücretsiz oyunlar sekmesine gelin. Burdan sonra yapmanız gereken tek şey oyunun üzerine tıklamak ve kütüphanenize eklemek.

Oyunu kütüphanenize eklemek için 24 saatiniz var!

Oyunu kütüphanenize eklemek için 24 saatiniz var!

Epic Games'in her gün verdiği ücretsiz oyunlar saat 19.00'da sıfırlanıyor ve yerine yenisi geliyor. Bu yüzden Snakebird Complete'i kütüphanenize eklemek için zamanınız kısıtlı.

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