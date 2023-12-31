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Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Aksiyon Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 400 TL'yi Aşan Aksiyon Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 19:35

Epic Games, yılbaşı dönemi boyunca her gün bir ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bugünün sürprizi ise Steam değeri 400 TL'yi aşan bir aksiyon oyunu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Steam değeri 400 TL'yi aşan Ghostrunner, Epic Games Store'da ücretsiz!

Oyunu kütüphanenize eklemek oldukça kolay!

Oyunu kütüphanenize eklemek oldukça kolay!

İlk olarak Epic Games hesabınıza tarayıcı veya masaüstü uygulaması üzerinden giriş yapın. Ardından mağaza bölümünde bulunan ücretsiz oyunlar sekmesine gelin. Sonrasında yapmanız gereken tek şey oyunun üzerine tıklamak ve kütüphanenize eklemek.

Ghostrunner'ı kütüphanenize eklemek için 24 saatiniz var!

Ghostrunner'ı kütüphanenize eklemek için 24 saatiniz var!

Epic Games, her gün yeni bir ücretsiz oyunu kullanıcılara sunuyor. Bu oyunlar ise her gün saat 19.00'da değişiyor. Yani Ghostrunner'ı yarın saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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