Steam Değeri 148 TL Olan Başarılı Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

4 Ocak'a kadar her gün bir yeni oyun dağıtacak Epic Games Store'da gizemli bedavalar saat 19:00 itibariyle belli olup ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyorlar. Kısacası yarın, yani 3 Ocak saat 19:00'a kadar oyunu kütüphanenize eklemeniz gerek.