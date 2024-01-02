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Steam Değeri 148 TL Olan Başarılı Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 148 TL Olan Başarılı Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.01.2024 - 19:01

2023 bitti ancak Epic Games Store'un bedava oyunları bitmedi! Yeni yıl dönemini şenliğe çeviren Epic Games Store'da bugünün bedavası Steam'de 148 TL'lik fiyat etiketine sahip, sevilen bir bağımsız oyun oldu.

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Epic Games Store'un yeni yıl dönemi hediyeleri tam gaz devam ediyor.

Epic Games Store'un yeni yıl dönemi hediyeleri tam gaz devam ediyor.

4 Ocak'a kadar her gün bir gizemli oyun vermeye devam edecek olan Epic Games Store'un son günlere doğru iyiden iyiye vites arttırması bekleniyor.

Epic Games Store'da bugünün bedavası ise Steam'de 4,99 dolar, yani yaklaşık 148 TL'lik fiyat etiketine sahip 20 Minutes Till Dawn oldu.

Peki oyuna nasıl tamamen ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl tamamen ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?

Epic Games Store'a hesabınızla giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmının hemen altındaki 20 Minutes Till Dawn'ı bulun ve tıklayın. Oyun sayfasında yer alan 'Yükle' butonunun ardından yeni açılacak sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunu kapmak için süreniz çok kısıtlı!

Oyunu kapmak için süreniz çok kısıtlı!

4 Ocak'a kadar her gün bir yeni oyun dağıtacak Epic Games Store'da gizemli bedavalar saat 19:00 itibariyle belli olup ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyorlar. Kısacası yarın, yani 3 Ocak saat 19:00'a kadar oyunu kütüphanenize eklemeniz gerek.

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