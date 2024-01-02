Steam Değeri 148 TL Olan Başarılı Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Değeri 148 TL Olan Başarılı Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
2023 bitti ancak Epic Games Store'un bedava oyunları bitmedi! Yeni yıl dönemini şenliğe çeviren Epic Games Store'da bugünün bedavası Steam'de 148 TL'lik fiyat etiketine sahip, sevilen bir bağımsız oyun oldu.
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Epic Games Store'un yeni yıl dönemi hediyeleri tam gaz devam ediyor.
Epic Games Store'da bugünün bedavası ise Steam'de 4,99 dolar, yani yaklaşık 148 TL'lik fiyat etiketine sahip 20 Minutes Till Dawn oldu.
Peki oyuna nasıl tamamen ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?
Oyunu kapmak için süreniz çok kısıtlı!
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