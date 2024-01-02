Devil May Cry ve Avatar Serilerinden Tanıdığımız Dante ve Jake Sully Fortnite'a Gelebilir!
Devil May Cry ve Avatar Serilerinden Tanıdığımız Dante ve Jake Sully Fortnite'a Gelebilir!
Fortnite'ın oyun ve film karakterlerini barındıran kütüphanesi, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Son çıkan dedikodulara göre de yeni karakterler oyuna eklenecek. Bu karakterler de hepimizin iyi bildiği iki seriden gelebilir.
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XboxEra'ya göre Devil May Cry'dan tanıdığımız Dante ve Avatar filmlerinden bildiğimiz Jake Sully, Fortnite'a gelebilir.
Aynı ekip daha önce DOOM sızıntısını da yapmıştı.
Na'Vi karakterlerin oyuna nasıl ekleneceği ise merak konusu.
Dante'nin hangi versiyonunun geleceği ise henüz net değil.
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