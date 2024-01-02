Devil May Cry ve Avatar Serilerinden Tanıdığımız Dante ve Jake Sully Fortnite'a Gelebilir!

Bildiğiniz üzere Fortnite online bir oyun. Bu nedenle de karakterlerin hitboxlarının birbiri ile tamamen aynı olması gerekiyor. Bu da Avatar'ın dünyasındaki Na'Vi karakterlerin işini biraz zorlaştırabilir. Na'Vi'lerin en önemli özelliği boylarının aşırı uzun olması. Bu durumun oyuna eklenirken nasıl değiştirileceği ise merak konusu.