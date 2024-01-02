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Devil May Cry ve Avatar Serilerinden Tanıdığımız Dante ve Jake Sully Fortnite'a Gelebilir!

Devil May Cry ve Avatar Serilerinden Tanıdığımız Dante ve Jake Sully Fortnite'a Gelebilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 16:26

Fortnite'ın oyun ve film karakterlerini barındıran kütüphanesi, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Son çıkan dedikodulara göre de yeni karakterler oyuna eklenecek. Bu karakterler de hepimizin iyi bildiği iki seriden gelebilir.

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XboxEra'ya göre Devil May Cry'dan tanıdığımız Dante ve Avatar filmlerinden bildiğimiz Jake Sully, Fortnite'a gelebilir.

Aynı ekip daha önce DOOM sızıntısını da yapmıştı.

Aynı ekip daha önce DOOM sızıntısını da yapmıştı.

Sızıntıyı yapanlar daha önce de birkaç sızıntı yapmıştı. Bu sızıntılardan biri de daha önceden Fortnite'a eklenen DOOM Slayer'dı. Bunun yanında Ninja Kaplumbağalar paketinin sızıntısı da aynı kaynaktan gelmişti.

Na'Vi karakterlerin oyuna nasıl ekleneceği ise merak konusu.

Na'Vi karakterlerin oyuna nasıl ekleneceği ise merak konusu.

Bildiğiniz üzere Fortnite online bir oyun. Bu nedenle de karakterlerin hitboxlarının birbiri ile tamamen aynı olması gerekiyor. Bu da Avatar'ın dünyasındaki Na'Vi karakterlerin işini biraz zorlaştırabilir. Na'Vi'lerin en önemli özelliği boylarının aşırı uzun olması. Bu durumun oyuna eklenirken nasıl değiştirileceği ise merak konusu.

Dante'nin hangi versiyonunun geleceği ise henüz net değil.

Dante'nin hangi versiyonunun geleceği ise henüz net değil.

Dante, uzun yıllardır Devil May Cry serisi ile gönüllerimize taht kurmuştu. Tabii eski Dante ile yenisi arasında birtakım farklar var. Fortnite'a gelme dedikoduları dönen Dante'nin hangi versiyonu ile ekleneceği ise netlik kazanmış değil.

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