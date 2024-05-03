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Steam Deck Sahiplerini Sevindirecek Liste: Bu 10 Oyunu Mutlaka Oynamanız Gerekiyor!

Steam Deck Sahiplerini Sevindirecek Liste: Bu 10 Oyunu Mutlaka Oynamanız Gerekiyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 17:01

Her ne kadar ülkemizde resmi bir satış kanalı olmasa bile Steam Deck'in oldukça popüler olduğunu biliyoruz. Bu listede ise sizlere el konsolunuzda mutlaka ama mutlaka oynamanız gereken 10 oyunu söylüyoruz!

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10. Dredge

10. Dredge

Listemizin ilk sırasında henüz bir senelik Dredge yer alıyor. 2023'ün sevilen bağımsız oyunlarından birisiydi kendisi. Lovecraft temasıyla keşif ve balıkçılık türlerini birleştiren bu oyunu evde, işte veya yolculukta mutlaka oynamalısınız.

9. Stardew Valley

9. Stardew Valley

Bu liste hiç sensiz olur mu? Steam Deck'te bile mükemmel bir performans gösteren Stardew Valley, zaten yeni güncellemesi ile birlikte tekrar arşa çıkmış durumda. Sıkıcı geçen bir yolculuk esnasında kendinizi sakin çiftlik hayatına bırakmak mantıklı olabilir.

8. Anomaly Agent

8. Anomaly Agent

Dı dı dırırı dırı dırı rıı. Anomaly Agent kesinlikle bu listeye girecek yapımlardan birisi çünkü kendisini Steam Deck üzerinde oynamak çok ama çok keyifli. Ajan 70 ile anomaliden anomaliye koşmak elinizdeki bu cihazla çok daha keifli olacaktır.

7. Stray

7. Stray

Annapurna Interactive tarafından 2022 yılında yayınlanan ve ailesinden ayrılmış bir kedinin maceralarına tanık olacağınız Stray ise, özellikle uzun yolculuklarda veya sıkıcı bekleme alanlarında kendinizi kaptırabileceğiniz harika bir hikayeye ev sahipliği yapıyor.

6. Hollow Knight

6. Hollow Knight

Souls-like ve Metroidvania türlerini birleştiren Hollow Knight ise platform ögelerini oyuncuya harika bir şekilde sunduğu için kallavi kontrolcülere veya klavye-mouse ikilisine gerek duymadan, sadece Steam Deck üzerinde oynayabileceğiniz bir yapıma dönüşüveriyor.

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5. Cyberpunk 2077

5. Cyberpunk 2077

Listenin en büyük oyunlarından birisi olan Cyberpunk 2077, Steam Deck içerisinde oynaması gayet keyifli bir yapım. 'Çıktığı zaman çok sorunluydu bu yüzden el konsolunda nasıl oynanır?' diye düşünmeyin, tamamen Steam Deck uyumlu olarak çalışabildiği Valve tarafından belirtiliyor.

4. Vampire Survivors

4. Vampire Survivors

2022'nin en çok ses getiren yapımlarından birisi olan Vampire Survivors ise uzun yolculuklarda veya internetin pek iyi çekmediği yerlerde vakit geçirmelik, kafa dağıtmalık veya tam tersi çıldırmalık bir oyun olarak bu listeye girmeyi hak kazanıyor.

3. The Witcher 3: Wild Hunt

3. The Witcher 3: Wild Hunt

Geralt abimizle maceradan maceraya atlamak, Ciri'nin peşinden koşarken bir yanınızda Yennefer diğer yanınızda Triss ile görev yaparken öte yandan farklı yaratıklarla savaşmak istemez misiniz? Muhtemelen PC'de veya konsollarda bunu yaptınız, peki ya Steam Deck üzerinde yapmak istemez miydiniz?

2. Hades

2. Hades

2020'nin en çok beğenilen yapımlarından birisi olan ve birçok ödülü evine götürmüş olan Hades ise Steam Deck üzerinde oynaması en eğlenceli yapımlardan bir tanesi. İzometrik bir bakış açısına sahip ve böylelikle monitörle kıyaslandığında size küçük gelecek Steam Deck ekranında bile oldukça kolay anlaşılabilir bir hale bürünüyor.

1. Baldur's Gate 3

1. Baldur's Gate 3

Yılın Oyunu ödülünü evine götürmüş olan Baldur's Gate 3 ise Steam Deck sahiplerinin mutlaka deneyimlemesi gereken bir oyun. Şayet hem oyuna hem de konsola sahipseniz o zaman bu listeyi okurken; 'Ben zaten oynamıştım, siz geç geliyorsunuz!' demişsinizdir bile.

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