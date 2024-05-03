Steam Deck Sahiplerini Sevindirecek Liste: Bu 10 Oyunu Mutlaka Oynamanız Gerekiyor!

2020'nin en çok beğenilen yapımlarından birisi olan ve birçok ödülü evine götürmüş olan Hades ise Steam Deck üzerinde oynaması en eğlenceli yapımlardan bir tanesi. İzometrik bir bakış açısına sahip ve böylelikle monitörle kıyaslandığında size küçük gelecek Steam Deck ekranında bile oldukça kolay anlaşılabilir bir hale bürünüyor.