Steam Deck Sahiplerini Sevindirecek Liste: Bu 10 Oyunu Mutlaka Oynamanız Gerekiyor!
Steam Deck Sahiplerini Sevindirecek Liste: Bu 10 Oyunu Mutlaka Oynamanız Gerekiyor!
Her ne kadar ülkemizde resmi bir satış kanalı olmasa bile Steam Deck'in oldukça popüler olduğunu biliyoruz. Bu listede ise sizlere el konsolunuzda mutlaka ama mutlaka oynamanız gereken 10 oyunu söylüyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Dredge
9. Stardew Valley
8. Anomaly Agent
7. Stray
6. Hollow Knight
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Cyberpunk 2077
4. Vampire Survivors
3. The Witcher 3: Wild Hunt
2. Hades
1. Baldur's Gate 3
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın