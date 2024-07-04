Söylenti: Activision Oyunları Ağustos Ayında Game Pass Kütüphanesine Eklenmeye Başlayacak!
Söylenti: Activision Oyunları Ağustos Ayında Game Pass Kütüphanesine Eklenmeye Başlayacak!
Oyun dünyasının tanınan isimlerinden olan Tom Henderson'a göre, Activision oyunları yakın bir tarihte Game Pass'e gelecek.
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Ağustos ayı oyuncuların yüzünü güldürebilir.
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Microsoft, 2022 yılında Activision'u satın almak için düğmeye basmıştı.
Diablo 4, birkaç ay önce Game Pass kütüphanesine eklenmişti.
Oyuncuların gözü Call of Duty serisinde.
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