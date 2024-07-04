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Söylenti: Activision Oyunları Ağustos Ayında Game Pass Kütüphanesine Eklenmeye Başlayacak!

Söylenti: Activision Oyunları Ağustos Ayında Game Pass Kütüphanesine Eklenmeye Başlayacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 10:28

Oyun dünyasının tanınan isimlerinden olan Tom Henderson'a göre, Activision oyunları yakın bir tarihte Game Pass'e gelecek.

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Ağustos ayı oyuncuların yüzünü güldürebilir.

Ağustos ayı oyuncuların yüzünü güldürebilir.

Oyun medyasının en güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, Activision oyunlarının Game Pass'e ekleneceği tahmini tarihi verdi. Henderson'a göre Activision oyunları, Ağustos ayı ile birlikte Game Pass'e eklenmeye başlayacak.

Microsoft, 2022 yılında Activision'u satın almak için düğmeye basmıştı.

Microsoft, 2022 yılında Activision'u satın almak için düğmeye basmıştı.

Microsoft, 2022 yılında Activision/Blizzard'ı satın almak için ilk adımı atmıştı. Bu süreçte Microsoft tarafında birçok zorluk çıktı. Bu zorluklar sonucunda 2023 yılında Activision ve Blizzard, resmi olarak Microsoft bünyesi altına girdi.

Diablo 4, birkaç ay önce Game Pass kütüphanesine eklenmişti.

Diablo 4, birkaç ay önce Game Pass kütüphanesine eklenmişti.

Activision/Blizzard satın alımının ardından gözler Game Pass'e çevrilmişti. Bu satın alımın ardından Game Pass'e eklenen ilk Blizzard oyunu Diablo 4 olmuştu.

Oyuncuların gözü Call of Duty serisinde.

Oyuncuların gözü Call of Duty serisinde.

Bu satın alımın en heyecan verici yanı şüphesiz Call of Duty oyunları olmuştu. Ekim ayında piyasaya sürülecek olan Black Ops 6, ilk günden Game Pass sistemine dahil olacak. Bunun yanında diğer Call of Duty oyunlarının da Ağustos ayında kütüphaneye eklenmesi bekleniyor.

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