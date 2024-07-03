A Quiet Place: The Road Ahead'ten Filmi Aratmayan Hikaye Fragmanı Geldi

2018 yılında vizyona giren ve izledikten sonra her şeyin daha bi' gürültülü gelmeye başladığı film bizleri sese oldukça duyarlı uzaylı yaratıkların istila ettiği kıyamet sonrası bir dünyaya götürüyordu. Aynı evrende geçen ve olayların en başını anlatan A Quiet Place: Day One ise haziran ayında izleyicilerle buluştu.