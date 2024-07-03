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A Quiet Place: The Road Ahead'ten Filmi Aratmayan Hikaye Fragmanı Geldi

A Quiet Place: The Road Ahead'ten Filmi Aratmayan Hikaye Fragmanı Geldi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 16:54

Son yılların sevilen korku filmi serilerinden A Quiet Place'i oyun dünyasına taşıyacak A Quiet Place: The Road Ahead için filmlerin kalitesini aratmayan hikaye fragmanı yayınlandı.

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İyi bir korku sineması takipçisiyseniz A Quit Place'i duymamış olma şansınız yok.

İyi bir korku sineması takipçisiyseniz A Quit Place'i duymamış olma şansınız yok.

2018 yılında vizyona giren ve izledikten sonra her şeyin daha bi' gürültülü gelmeye başladığı film bizleri sese oldukça duyarlı uzaylı yaratıkların istila ettiği kıyamet sonrası bir dünyaya götürüyordu. Aynı evrende geçen ve olayların en başını anlatan A Quiet Place: Day One ise haziran ayında izleyicilerle buluştu.

Bizleri o ürkütücü evrene tekrar ışınlayacak A Quiet Place: The Road Ahead için ise ilk hikaye fragmanı da yayınlandı.

Peki A Quiet Place: The Road Ahead ne zaman çıkacak?

Peki A Quiet Place: The Road Ahead ne zaman çıkacak?

Oyunun çıkış tarihine dair elimizde henüz bir duyuru yok. Korku türüne bayılan oyuncuların şimdiden merakla bekledikleri oyun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkacak.

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