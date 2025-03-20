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Sosyal Medya Düzelmedi, Platformlara Girilemiyor: Twitter (X) Çöktü mü? Instagram Çöktü mü? WhatsApp Çöktü mü?

Sosyal Medya Düzelmedi, Platformlara Girilemiyor: Twitter (X) Çöktü mü? Instagram Çöktü mü? WhatsApp Çöktü mü?

Twitter Instagram whatsapp
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.03.2025 - 09:08

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan sosyal medya çökmesi üzerinden 24 saatten fazla zaman geçmesine rağmen devam ediyor. Birçok kullanıcı Instagram, Facebook, X (Twitter), WhatsApp, Youtube gibi platformlara erişemiyor. Yetkililerden de henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak dün NetBlocks'tan yapılan açıklamada 'Canlı ölçümler, Türkiye'de X, YouTube, Instagram ve TikTok'un erişime kısıtlandığını gösteriyor' ifadeleri kullanılmıştı. Kullanıcılar Instagram çöktü mü, WhatsApp çöktü mü, Twitter (X) çöktü mü gibi sorular soruyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Dün sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınamasının ardından sosyal medya adeta çöktü.

Dün sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınamasının ardından sosyal medya adeta çöktü.

Milyonlarca kullanıcı Instagram, WhatsApp, Twitter (X), Facebook, Youtube gibi platformalara erişim sıkıntısı yaşadı, VPN kullanarak uygulamalara ulaştı.

NetBlocks'tan yapılan açıklamada "Canlı ölçümler, Türkiye'de X, YouTube, Instagram ve TikTok'un erişime kısıtlandığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

NetBlocks'tan yapılan açıklamada "Canlı ölçümler, Türkiye'de X, YouTube, Instagram ve TikTok'un erişime kısıtlandığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada yaşanan erişim sıkıntısı bugün de devam ediyor.

Sosyal medyada yaşanan erişim sıkıntısı bugün de devam ediyor.

Erişim sıkıntısı yaşanmaya başlamasının üzerinden 24 saatten fazla zaman geçmesine rağmen birçok kullanıcı yine erişim sorunu yaşıyor, platformlara giremiyor. Yaşanan kriz ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama da yapılmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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