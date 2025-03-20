Sosyal Medya Düzelmedi, Platformlara Girilemiyor: Twitter (X) Çöktü mü? Instagram Çöktü mü? WhatsApp Çöktü mü?

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan sosyal medya çökmesi üzerinden 24 saatten fazla zaman geçmesine rağmen devam ediyor. Birçok kullanıcı Instagram, Facebook, X (Twitter), WhatsApp, Youtube gibi platformlara erişemiyor. Yetkililerden de henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak dün NetBlocks'tan yapılan açıklamada 'Canlı ölçümler, Türkiye'de X, YouTube, Instagram ve TikTok'un erişime kısıtlandığını gösteriyor' ifadeleri kullanılmıştı. Kullanıcılar Instagram çöktü mü, WhatsApp çöktü mü, Twitter (X) çöktü mü gibi sorular soruyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.